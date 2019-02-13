BMW рассекретила самые крутые версии кроссоверов X3 и X4

Самые мощные М-модификации будут иметь двигатели в двух вариантах форсировки.

Материалы по теме Новый BMW X5 — тест-драйв в вездеходных режимах

Отделение M GmbH раньше не занималось подготовкой небольших кроссоверов: заряженные М-версии имели только крупные X5 и X6. Но покупатели все чаще обращают внимание на более компактные и доступные модели, потому в спортивном подразделении сделали X3 M и X4 M.

Оба кроссовера оснащаются 3-литровой «турбошестеркой» от М3, которая выдает 480 л.с. В М-подразделении предлагают для клиентов и пакет Competition, мощность двигателя с которым увеличена до 510 л.с. При этом силовой агрегат был доработан, здесь иные системы смазки и охлаждения, было поднято давление турбин. А головки блока цилиндров вообще печатают на 3D-принтере: так удалось снизить вес силового агрегата. Двигатель агрегатируется со спортивным 8-ступенчатым роботом M Steptronic.

Естественно, в М-подразделении поработали и с подвеской, которая получила более жесткие подшипники, втулки и стабилизаторы поперечной устойчивости, причем с пакетом Competition они еще жестче. Кузов усилен в нескольких местах для того, чтобы улучшить показатели жесткости на кручение. Электронно-управляемые амортизаторы имеют три режима работы: Comfort, Sport и Sport+. Также были увеличены тормозные механизмы.

Оба кроссовера набирают первую сотню» за 4,2 секунды (4,1 — с пакетом Competition). Максимальная скорость традиционно для немецких автомобилей ограничена на отметке в 250 км/ч. Но за доплату можно заказать пакет M Driver’s Package, который увеличивает максималку до 280 км/ч (285 км/ч — с пакетом Competition).

Внешне заряженные BMW X3 М и BMW X4 M легко отличить от своих «гражданских» собратьев не только по шильдикам, но и по агрессивному аэродинамическому обвесу, а также 20-дюймовым колесам (21-дюймовым за доплату) с разоразмерными шинами спереди и сзади.

Производство BMW X3 M и BMW X4 M начнется в апреле этого года на североамериканском заводе компании в Спартанбурге.

BMW готовит к премьере электрическое четырехдверное купе. Машина уже проходит дорожные испытания.

В начале года BMW и Daimler заключили соглашение о совместной разработке компактных автомобилей.

Фото: BMW