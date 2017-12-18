Daimler и BMW будут вместе делать компактные автомобили

Два немецких автоконцерна ведут переговоры о сотрудничестве сразу в нескольких областях.

Продажи практически на всех крупнейших рынках в мире замерли: США и Европа показали минимальный рост продаж, а в Китае и вовсе обрушились. Потому автопроизводители ищут пути по сокращению издержек и сохранению прибыльности.

Концерны Daimler и BMW готовятся заключить соглашение о сотрудничестве и совместной работе. По данным немецкой газеты Handelsblatt, оно будет заключено в ближайшее время, но официальные лица в обеих компаниях отказываются комментировать возможность сотрудничества.

Источники издания в Daimler говорят о том, что первым совместным проектом станет единая платформа для будущих поколений компактных моделей: Mercedes-Benz A-класса и BMW 1-й серии. Правда, первая совместная разработка появится не раньше 2025 года. Вероятнее всего, новая платформа изначально будет «заточена» под гибридные и полностью электрические версии, так как в середине следующего десятилетия экологические требования вновь ужесточатся. Совместная разработка позволит сократить «миллиарды евро инвестиций», говорит источник Handelsblatt. В Daimler и BMW не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Еще одна область, где компании хотят сотрудничать: технологии автономного вождения. Вместе компаниям будет проще противостоять как таким гигантам, как Waymo (Google) и Uber, так и новичкам в отрасли, которые разрабатывают собственные системы для автомобильной промышленности и готовы их продавать заинтересованным сторонам.

Концерны Volkswagen и Ford недавно заключили соглашение о совместной разработке легкой коммерческой техники, включая среднеразмерные пикапы (VW Amarok и Ford Ranger).

На автосалоне в Детройте дебютировало новое поколение Toyota Supra. Оно создано на одной платформе с BMW Z4 и оснащается баварскими моторами.

Фото: коллаж «За рулем»