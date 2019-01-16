Новый VW Amarok сделают на базе Ford Ranger

Volkswagen и Ford заключили глобальное соглашение, которое подразумевает совместное создание пикапов и фургонов.

Глобальное соглашение касается производства коммерческой техники и не предусматривает обмена акционерным капиталом. Самое интересное — в распределении обязанностей концернов в рамках сотрудничества.

Так, Ford возьмет на себя создание среднеразмерных пикапов для Volkswagen. А это однозначно говорит о том, что следующее поколение Volkswagen Amarok разделит базу со следующим же Ford Ranger. По такой же схеме пошли, например, в альянсе Renault-Nissan, где пикап Renault Alaskan является более дорогой версией пикапа Nissan Navara. Кстати, на базе последней сделан и Mercedes-Benz X-класса, ведь концерн Daimler и Renault-Nissan-Mitsubishi работают совместно в ряде направлений.

Также Ford будет делать крупные LCV для обеих компаний. Вероятнее всего, речь идет о семействе Ford Transit, платформа которого будет использоваться и для производства Volkswagen T (Multivan, Transporter, Caravella). Не исключено, что американцы разработают базу и для большого фургона, который у Фольксвагена заменит Crafter. В обмен немцы разработают городской LCV. Видимо, речь идет о замене VW Caddy и Ford Transit Connect.

Первые совместно разработанные модели компаний должны появиться на рынке в 2022 году.

Отдельная часть соглашения посвящена совместной работе над развитием электромобилей и автономных транспортных средств: в этих областях компании будут обмениваться технологиями, с тем чтобы сократить издержки и расходы на разработку.

Соглашение не предусматривает обмена акционерным капиталом, то есть Ford и Volkswagen сохранят независимость друг от друга. Руководство альянсом будет поручено специальному комитету, который возглавят сразу два топ-менеджера: генеральные директоры Ford и Volkswagen Джим Хэккет и Герберт Дисс соответственно.

Ford затеял масштабную реорганизацию, которая предусматривает закрытие заводов и сокращение персонала. Она может затронуть и Россию.

У Volkswagen вскоре появится еще один пикап. Он будет построен на платформе MQB и фактически станет грузопассажирской версией VW Tiguan.

Фото: Volkswagen