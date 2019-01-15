Новая Toyota Supra: ее будут продавать и в России!

Случилось то, чего поклонники спортивной модели японской компании ждали несколько лет. В Детройте дебютировала серийная версия Toyota Supra, которая вскоре поступит в продажу.

Японцы долго испытывали терпение фанатов: концепт Toyota FT-1, ставший прообразом Супры, был показан еще пять лет назад. Компания постоянно откладывала запуск в производство купе, дожидаясь, пока партнеры по созданию машины из BMW не покажут родстер Z4 нового поколения.

В итоге представители Toyota даже извинились, но остались верны себе: прошлым летом на фестивале в Гудвуде серийная Supra проехалась на публику, но ее кузов был тщательно закамуфлирован. Однако любым ожиданиям приходит конец: в Детройте Toyota показала серийный вариант купе. Все подробности в нашей фотогалерее.

Осенью прошлого года Toyota представила седан Corolla нового поколения.

Toyota не скрывает своих спортивных амбиций: даже седан Camry получил спортивную версию.

Фото: Toyota