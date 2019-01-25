Новую модель BMW впервые сфотографировали

BMW готовит к продажам еще одну совершенно новую модель: разработчики приступили к дорожным тестам новинки.

В Сети появились первые фотографии очередной новинки BMW — четырехдверного купе на электрической тяге, который будет конкурировать с Tesla Model 3. В продаже машина должна появиться в 2020 году.

Удивительно, но BMW i4 не обладает тем футуристичным дизайном, который имел прообраз модели — концепт BMW i Vision Dynamics. Он больше похож на BMW Gran Coupe 4-й серии и у него нет ничего общего с моделями i3 или i8.

Вероятно, выбор дизайна обусловлен желанием BMW подчеркнуть доступность i4, так как слишком яркая внешность зачастую отпугивает покупателей. То есть новинка должна стать одной из первых моделей i, которая пойдет в массы и которой должен сопутствовать коммерческий успех.

Следует отметить, что четырехдверное купе 4-й серии является одной из самых успешных моделей компании на мировом рынке. Естественно, что электрическая версия машины получит ряд уникальных черт, но в целом ее дизайн не будет выходить за привычные для семейства рамки. Это могут быть особенные ручки дверей или, например, уникальный узор решетки радиатора.

BMW i4 предложат покупателям как в заднеприводной, так и в полноприводной версиях. У заднеприводных машин двигатель будет устанавливаться под капотом, а с задними колесами его станет соединять трансмиссия с фиксированным передаточным отношением. Полноприводные i4 оснастят двумя электромоторами: одним — спереди (для передних колес), другим — сзади (для задних).

В компании работают над тем, чтобы запас хода электромобиля достигал 700 км и чтобы при этом купе обладало самым динамичным среди одноклассников разгоном.

Скоро платформу CLAR, на которой построен электрокар i4, может заменить новая универсальная разработка компании BMW.

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Фото: Carscoops