BMW создал новую платформу для будущих машин

Новая платформа BMW отличается универсальностью и на ее основе можно построить абсолютно любой автомобиль, оснащенный разными типами двигателей.

Вице-президент BMW по разработке электрических силовых агрегатов Стефан Юрашек рассказал о совершенно новой платформе, разработанной компанией. Она может использоваться как при создании автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и машин с гибридными силовыми установками и электромобилей. Все эти автомобили смогут собираться на одной производственной линии, что можно назвать прорывом.

Новая платформа ляжет в основу автомобилей версии iNext, выход которой ожидается в 2021 году. Это будет роскошный, полностью электрический внедорожник. Гениальность новой платформы заключается именно в ее универсальности. Если речь идет об электромобиле, то в задней части предусмотрен отсек для батареи, электромотора и коробки передач. Все это пригодится и для машины с гибридной силовой установкой, двигатель внутреннего сгорания которой разместится, как обычно, под капотом. В случае с автомобилем, оснащенным только двигателем внутреннего сгорания, достаточно просто убрать батарею и прочие составляющие электропакета из задней части автомобиля.

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Фото: BMW