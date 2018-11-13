BMW рассекретила самый мощный вариант 3-й серии нового поколения

BMW опубликовала первые данные о седане M340i нового поколения до его официальной премьеры.

BMW M340i 2020 модельного года

Новый BMW M340i стал самой мощной версией седана на сегодняшний день. Мировая премьера автомобиля состоится в конце этого месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе, но BMW опубликовала фотографии и характеристики новинки уже сегодня.

Сердцем спортседана стал 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с одной турбиной, оснащенной двумя спиралями. Мощность мотора составляет 382 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Это самая мощная «трешка» нового поколения на сегодняшний день.

BMW M340i 2020 модельного года

Новый M340i xDrive способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 249 км/ч.

Выпускаться автомобиль будет как в заднеприводной, так и в полноприводной версии и оснащаться 8-скоростной автоматической коробкой передач. Кроме того, седан можно будет заказать с адаптивной подвеской, дифференциалом с электронным управлением, рулевым управлением с переменным передаточным числом и модернизированной тормозной системой с 4-поршневыми суппортами и увеличенными тормозными дисками диаметром 348 мм спереди и 345 мм сзади.

Салон BMW M340i 2020 модельного года

Стоимость нового, самого мощного BMW 3-й серии пока не озвучена. В продажу автомобиль поступит следующим летом.

Новый BMW 3-й серии был представлен в начале октября этого года на автосалоне в Париже.

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Фото: BMW