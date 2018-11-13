BMW рассекретила самый мощный вариант 3-й серии нового поколения

BMW опубликовала первые данные о седане M340i нового поколения до его официальной премьеры.

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

BMW M340i 2020 модельного года
BMW M340i 2020 модельного года

Новый BMW M340i стал самой мощной версией седана на сегодняшний день. Мировая премьера автомобиля состоится в конце этого месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе, но BMW опубликовала фотографии и характеристики новинки уже сегодня.

Сердцем спортседана стал 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с одной турбиной, оснащенной двумя спиралями. Мощность мотора составляет 382 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Это самая мощная «трешка» нового поколения на сегодняшний день.

BMW M340i 2020 модельного года
BMW M340i 2020 модельного года

Новый M340i xDrive способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 249 км/ч.

Выпускаться автомобиль будет как в заднеприводной, так и в полноприводной версии и оснащаться 8-скоростной автоматической коробкой передач. Кроме того, седан можно будет заказать с адаптивной подвеской, дифференциалом с электронным управлением, рулевым управлением с переменным передаточным числом и модернизированной тормозной системой с 4-поршневыми суппортами и увеличенными тормозными дисками диаметром 348 мм спереди и 345 мм сзади.

Салон BMW M340i 2020 модельного года
Салон BMW M340i 2020 модельного года

Стоимость нового, самого мощного BMW 3-й серии пока не озвучена. В продажу автомобиль поступит следующим летом.

BMW рассекретила самый мощный вариант 3-й серии нового поколения

Фото: BMW

BMW рассекретила самый мощный вариант 3-й серии нового поколения
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые