Новая BMW 3-й серии в Париже — на сколько она выросла?

Куда подевался «изгиб Хоффмайстера» и как выглядит и как сделана «трешка» BMW нового поколения — обо всем этом подробно рассказывает Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

  • 24 главные новинки Парижского автосалона 2018 — в фотогалерее по ссылке
  • Самые важные дебютанты Парижского автосалона — в онлайн-трансляции «За рулем» (первую часть смотрите по этой ссылке, вторую, заключительную, — по этой) и в спецпроекте ЗР «Париж-2018.

Фото:

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