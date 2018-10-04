Новая BMW 3-й серии в Париже — на сколько она выросла? Куда подевался «изгиб Хоффмайстера» и как выглядит и как сделана «трешка» BMW нового поколения — обо всем этом подробно рассказывает Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Соблюдаешь ПДД — получи штраф! Разбор диких историй Координатор движения «Синие ведерки» и борец за права автолюбителей Петр Шкуматов пишет теперь для «За рулем.РФ». Это отличная новость. Однако есть и плохие — в первом тексте для ЗР он разбирает тему, почему у нас правила не отражают дорожные реалии. Вот два свежих примера и оба со «скорой». Машину зажали на парковке — как попасть внутрь? Бывает, что водители соседних автомобилей из-за тесноты парковки, по невнимательности или даже из вредности совсем не оставляют места, чтобы открыть водительскую дверь. Как попасть за руль?