Сегодня в 10:00 утра стартовал пробег Москва — Севастополь. Мы проверяем самый популярный маршрут у автомобилистов страны, рассказываем о необычных засадах ГИБДД, особенностях покрытия и забавной этнографии.
Координатор движения «Синие ведерки» и борец за права автолюбителей Петр Шкуматов пишет теперь для «За рулем.РФ». Это отличная новость. Однако есть и плохие — в первом тексте для ЗР он разбирает тему, почему у нас правила не отражают дорожные реалии. Вот два свежих примера и оба со «скорой».
Американская марка Jeep обновила свой среднеразмерный кроссовер Cherokee. Причем во всей Европе первыми в дилерских центрах получили его мы, в России. Он и раньше мог заезжать дальше, чем иные паркетники, а теперь еще и «умничает» по дороге, щеголяя новыми электронными помощниками.
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