Jaguar Land Rover из-за брекзита увольняет сотрудников и приостанавливает конвейер

В апреле производство автомобилей будет остановлено на неделю, а причиной стала возникающая в связи с выходом Великобритании из Евросоюза неопределенность.

Обычно ежегодные каникулы на британских автозаводах объявляют не раньше лета. Но в этом году, например, Rolls-Royce закрывает завод в Западном Суссексе в первые две недели апреля. Причиной стал предстоящий брекзит. Производитель надеется, что сможет получше подготовиться к последствиям возможного неровного выхода.

Напомним, брекзит назначен на 29 марта, но до сих пор нет внятного договора между ЕС и Великобританией, регулирующего будущие отношения и, в частности, вопросы торговли. Автопроизводители готовятся к различным сценариям, а ведь сегодня они как никогда зависят от открытых границ. Понятно, что так хорошо, как сейчас, уже не будет, могут вырасти тарифы, появиться дополнительные сборы. Все это приведет к подорожанию автомобилей.

Jaguar Land Rover следует примеру Rolls-Royce и также переносит часть своих летних каникул, чтобы легче пережить брекзит. Производитель информировал правительство о перерыве в производстве с 8 по 12 апреля (рабочая неделя), в этот период конвейеры на трех заводах в Соединенном Королевстве остановятся. Дискуссии о вреде дизельного топлива и ограничениях, которые хотят ввести для таких машин, а также резкое снижение продаж в Китае — не менее сильно ударило по британской компании Jaguar Land Rover. Поэтому две недели назад JLR объявила, что сокращает 4,5 тысячи из более чем 40 тысяч работающих в компании сотрудников.

Таким образом, производители решили сделать передышку, чтобы оглядеться и понять, насколько сильно выход из Евросоюза повлияет на их цепочки поставок и бизнес в целом.

Между тем планы компании остаются неизменными: премьера Land Rover Defender нового поколения состоится уже в текущем году, а продажи стартуют в начале 2020 года.

В ближайшие три года компания Jaguar Land Rover готовится представить три абсолютно новые модели, в том числе бюджетный кроссовер и легковой Road Rover.



Фото: PA Images/ASS