Новый Land Rover Defender поступит в продажу через год

Снятый с производства два года назад Land Rover Defender вернется в продажу в 2020 году в новом обличье.

Премьера Land Rover Defender нового поколения намечена на 2019 год, а его продажи стартуют в начале 2020 года. Об этом заявил вице-президент по маркетингу компании Land Rover Ким Маккалоу.

В данный момент идут испытания внедорожника нового поколения, который, оставаясь вездеходом, будет гораздо технологичнее своего предшественника. Отличаться будет и дизайн автомобиля, а также салон, который станет гораздо комфортнее. В компании также сообщили, что инженеры значительно улучшили трансмиссию внедорожника и оснастили его множеством систем помощи водителю. Таким образом, новинка создается не для ограниченного круга потребителей. Defender теперь ориентирован на широкие массы покупателей. Об этом говорит и независимая подвеска автомобиля, чего раньше на модели не было, а также скромный 2-литровый турбодизельный мотор. Верится с трудом, но ходят слухи, что Land Rover намерен оснастить культовый внедорожник гибридной силовой установкой.

При таком обилии электронных систем автомобиль рискует перестать быть культовым, слившись с массой подобных машин, но однозначно его продажи должны заметно увеличиться.

Подробнее о новом поколении модели можно узнать здесь.

После снятия Дефендера с производства автомобили этой модели стали гораздо чаще угонять.

Фото: Land Rover