Непродуманное решение: аграрии и фермеры о повышении утильсбора на сельхозтехнику

Минпромторг намерен в 5 раз поднять утильсбор с 1 января на сельхозтехнику

Повысить с 1 января 2025 года утилизационный сбор на сельхозтехнику зарубежного производства в пять раз предлагается в России. С такой инициативой выступил Минпромторг.

Фермеры и экспертное сообщество предупреждают, что в случае принятия этого решения непростое положение аграриев усугубится еще сильнее. Более того, эта мера негативно отразится на конечном потребителе. Почти все опрошенные эксперты и участники рынка в один голос говорят, что нет экономической целесообразности в повышении утильсбора, к тому же не представлено никаких расчетов.

«Вместе с коллегами внимательно изучили документ, проект откровенно не проработан. В графах о затратах, необходимых для достижения целей – сколько предполагается получить средств, как будет проходить мониторинг программы, стоят прочерки. Кроме очередного налога на крестьян – ничего внятного», – констатирует президент Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Павел Репников.

Его позицию разделяет и исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.

«Ни одной веской аргументации в пользу повышения утильсбора так и не нашли. Зато очевидно другое: доля утильсбора в себестоимости техники увеличится в иных случаях до 40%. Естественно, это отразится на конечных ценах для рядового потребителя», – подчеркивает эксперт.

Аргумент, что в России производится вся номенклатура сельхозтехники и земледельцам нужно просто пересесть с импорта на российские машины, не устраивает аграриев. Они подчеркивают, что в нашей стране попросту нет аналогов небольших селекционных комбайнов, части техники для возделывания картофеля, сахарной свеклы и много еще чего.

«Проект несвоевременный, потому что в сельхозпредприятиях сейчас очень тяжелое финансовое положение. И об этом мы с представителями профильных аграрных союзов говорили на круглом столе, по итогам которого предложили наложить мораторий на данное непродуманное решение. До проведения тщательного финансово-экономического обоснования», – отмечает Репников.

В рамках мероприятии в Торгово-промышленной палате министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что Минпромторг пообещал не повышать стоимость отечественной сельхозтехники при увеличении утильсбора, а ФАС проконтролирует процесс. Однако поставщики, не дожидаясь решения об увеличении утильсбора, уже предупреждают аграриев о повышении цен на тракторы.

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Источник: kp.ru