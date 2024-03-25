Уже вытесняют «белорусов»: китайские тракторы наводнили российский рынок

РБК: в 2023 году поставки сельхозтехники из Китая в Россию выросли в 7,7 раза

Тракторы производства КНР наводнили российский рынок. В 2023 году поставки тракторов и прочей сельхозтехники из Китая в РФ выросли в 7,7 раза. Китайцы при этом активно разрабатывают новые сельхозмашины, сообщает РБК.

Сейчас Китай поставляет в Россию тракторы мощностью от 30-50 до 250-280 л. с., сообщил член правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Владимир Шестак. Но в 2024 году в продажу должны поступить 340-сильные машины, а в будущем – 420- и 500-сильные. Разработки уже идут, но «товарные» экземпляры появятся не раньше 2027-2028 годов.

Пока же китайцы не в состоянии полностью удовлетворить спрос в России. Крупным российским агрохолдингам нужна «высокотехнологичная и высокопроизводительная» техника, заявил Шестак.

А простые тракторы, ремонт которых можно производить в поле, китайцы активно поставляют, и они уже вытесняют продукцию Минского тракторного завода (МТЗ). При этом стоит уточнить, что китайская техника оказалась вполне приспособленной к российским морозам.

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Источник: РБК