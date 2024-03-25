Эти кроссоверы не любят перекупы – 5 нераскрученных и (потому) выгодных предложений

«За рулем» назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы

Секрет непопулярности

При выборе подержанной машины в голову обычно приходят самые популярные модели, что продавались десятками и сотнями тысяч. У массовых есть свои преимущества – лучше изучены в ремонте, проще найти запчасти.

Если говорить о кроссоверах, то это Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и многие «корейцы». Одновременно вторичка предлагает по две-три тысячи экземпляров каждой модели, широкий выбор в каждом большом городе.

Но есть не менее интересные модели, которые по ряду причин «не зашли» на российском рынке. Одна из очевидных причин – их не собирали в России, а оттого цены были высоковаты. Названия некоторых моделей не сразу и вспомнишь. Когда ищешь подержанный кроссовер, то Ford Ecosport или Toyota Venza – последнее, что приходит на ум.

Редкость моделей и затрудненная их «вспоминаемость» благоприятно отражаются на ценах. Ведь цены в данном случае регулирует пониженный спрос на «неходовые» модели. И мы сейчас это обоснуем.

Mitsubishi Eclipse Cross

Продавался официально с 2018 года. Цена: от 1,6 млн рублей за шестилетние машины, в том числе с пробегом менее 100 тысяч км. Больше половины машин на вторичке – с полным приводом.

По размерам – посерединке между ASX и Аутлендером. По ценам – Eclipse Cross пяти-шести лет в среднем на 100-150 тысяч рублей дешевле, чем более компактный ASX. Оснащен побогаче, чем ASX, обильный набор электроники плюс длинный список опций. А «простых» комплектаций и не было. Сборка – японская (ASX – Иллинойс, Outlander – Калуга).

Потенциальные недостатки – дорожный просвет всего лишь 183 мм (у ASX и то больше) и наддувный мотор 1.5. Однако, учитывая невеликие пробеги большинства предлагаемых Eclipse Cross, о состоянии двигателя беспокоиться рано. Хотя это агрегат (индекс 4B40) с прямым впрыском, которому разрешен АИ-92 (по уму, его лучше не применять). Мощность 163 или 150 л.с. – в версии, адаптированной под наши налоги.

Мотор сочетается с вариатором Jatco JF016E. Такой же у ASX и Аутлендера, так что тут Eclipse Cross не лучше и не хуже. Вариант с механикой существует, но выловить его почти нереально. Равно как и дуэт дизеля с гидроавтоматом – официально машины с таким силовым агрегатом у нас не продавали.

За те же деньги несложно найти и Outlander, но пробег его будет на 50-100 тысяч км больше. А брать машину с вариатором при пробеге «около 150» рискованно.

Ford EcoSport

Создан бразильским отделением Форда, по инженерии перекликается с Фиестой. У нас официально продавался с 2014 до 2018 год, есть и более юные машины. Цена: от 1,2 млн рублей за «шестилетку».

Четыре года EcoSport выпускали у нас – в Набережных Челнах. Почему-то он был чуть дороже прямых конкурентов и продавался намного хуже более крупной Куги. Вторичка эту дороговизну успешно нивелировала.

Если отбросить варианты со скверным мотором 1.0 (125 л.с.) и непонятным трехцилиндровым 1.5 (123 л.с.), получаем выбор, близкий к оптимальному. Ищите «фокусовский» 1.6 (122 л.с.) с МКП. Модификацию с роботом не рекомендуем – коробка PowerShift того периода способна отравить жизнь. А если непременно нужна АКП, то выручит атмосферный 2.0 (148 л.с.) в паре с гидромеханическим автоматом 6F35.

Получите машину размером с Renault Duster и по цене Дастера (для шестилетних машин с 2.0, автоматом и полным приводом), но Ford. Более надежный и гораздо современнее оснащенный, вплоть до Bluetooth с голосовым управлением и пуска двигателя кнопкой.

Подвеска терпеливая и живучая, клиренс 200 мм. Багажник так себе – около 300 л, зато просторный салон. Выраженной склонности к коррозии нет.

Renault Koleos

Второе поколение продавали с 2017 года. Цена: от 2 млн рублей за шестилетнюю машину с пробегом менее 100 тысяч км.

В отличие от первого поколения (эту модель собирали в Москве), второе везли из Южной Кореи и только в богатых комплектациях с полным приводом. Машина вышла дорогой, новой брали ее неохотно и помалу – в том числе из-за «непрестижной марки». Встречается еще и под названием Renault Samsung QM6.

Между тем, это технический клон всенародно признанного Nissan X-Trail Т32 в другом кузове. Под капотом – атмосферники с распределенным впрыском. Ниссановский мотор MR20DD 2.0 (144 л.с.) или QR25DE 2.5 (171 л.с.) в паре с ниссановским вариатором Jatco JF016E. При равных с X-Trail пробегах Koleos чуть дешевле.

Есть у него и дизель, но не 1.6 (130 л.с.) с МКП и 4х2, как у Икс-Трейла, а 2.0 (177 л.с.) с вариатором и 4х4. Дизель этот – M9R – французский, но применялся также на Кашкаях и X-Trail. Вполне благополучный.

Нет никаких объективных причин не покупать Koleos. Кроме той, что он не японской марки. Запчасти, кроме кузовных, взаимозаменяемы с Ниссаном, а стоят обычно в полтора-два раза дешевле.

Сравнение с Mitsubishi Outlander дает тот же результат: при очень близких габаритах просвет у Колеоса выше (210 против 190 мм), багажник больше (565 против 477 л), а цена в среднем ниже.

Toyota Venza

Первое поколение продавали до 2017 года. Скорее универсал, нежели кроссовер, но с клиренсом 205 мм позиционировался именно как кроссовер. Цена: от 2,1 млн рублей за десятилетние машины.

Словосочетание «кроссовер Тойоты» сразу вызывает в памяти RAV4 или Land Cruiser. Потом приходят на ум Highlander и Fortuner. А название Venza многие даже не слышали.

Хотя модель, созданную для американского рынка с прицелом на высокий комфорт, три года продавали у нас официально (2012-2015 годы). Она чуть длиннее Prado 150, оснащена интереснее, но ниже ростом и менее брутальна. В базе привод передний, но полный встречается намного чаще.

По ценам перекликается с RAV4 за десятилетние машины, а Prado того же возраста с тем же пробегом на миллион дороже.

Мотор единственный – 1AR-FE 2.7 (185 л.с.), атмосферник с распределенным впрыском и ресурсом за 300 тысяч км. Знаком нам по Лексусу RX. Надежный, если не считать насоса системы охлаждения. Сочетается только с живучим автоматом U760E – таким же, как на RAV4 и Camry. В общем, по этой части особо придраться не к чему.

Куча электроники, электроприводы всего, панорамный люк – наиболее широко у нас представлена комплектация Prestige. И странно покупать RAV4 с вариатором и пробегом 150-200 тысяч км при том, что на рынке есть Вензы с автоматом практически за те же деньги.

Honda Crosstour

Кросс-фастбек, заявлен как полноразмерный кроссовер, привод полный или передний, клиренс 205 мм. Цена: на десятилетнюю машину с пробегом 150-200 тысяч км хватит 1,8-2,3 млн рублей.

Прямой конкурент Вензы, создан специально для американского рынка. Сборка – штат Огайо. Официально продавался у нас с 2012 по 2015 год, хотя продажи за пределами Америки изначально не планировались.

По длине превосходит Land Cruiser 200. И близок к нему по оснащению. А по цене… в два раза дешевле.

Популярности Хонды CR-V (она на 40 см короче) не снискал – новым был заметно дороже, и название незнакомое. А вот на вторичке продается за те же деньги.

У CR-V просвет всего 180 мм, а мотор 2.4 – старший. У Кросстура атмосферник серии К24 2.4 (194 л.с.) – младший, дружит только с гидроавтоматом. Встречается также V6 3.5 (275 л.с.), тоже только с автоматом. Не вдаваясь в нюансы, большие хондовские моторы и трансмиссии по надежности и ресурсу не уступают тойотовским.

Конкретно эти агрегаты ходят свыше 350 тысяч км. Так что и при пробеге под 200 тысяч км покупка машины имеет смысл. А есть предложения около 100 тысяч км – в районе 2,5 млн рублей.

Набор материалов салона, электронных ассистентов и комфорт не разочарует. У большинства Кросстуров есть все то же, что у Тойоты Venza, а возможных опций еще больше. Жаль, что модель у нас крайне редкая – продано около 2500 штук. И нет экземпляров моложе 9 лет.

В эксплуатации не разорит?

Основные недостатки перечисленных моделей противоположны достоинствам тех, что продавали у нас в огромных количествах: хуже изучены в ремонте и сложнее добывать запчасти.

Правда, серьезные затруднения возникают обычно только с кузовщиной. А моторы, коробки, детали подвески – не самый страшный дефицит. Многое подходит от родственных и более массовых моделей, есть «неоригинал». И все ожидаемые эксплуатационные сложности, по большому счету, компенсируются привлекательными ценами.

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