Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами — журнал За рулем

Новичок «китаец» против бывалого «японца» - обычный тест с неожиданными результатами

Haval Dargo - одна из горячих новинок китайского автопрома. Его противник - Mitsubishi Outlander, который дебютировал в 2012 году, пережил несколько рестайлингов и до сих пор продается.

Двигатель и коробка

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На Mitsubishi стоит проверенный временем атмосферник 2.4 и вариатор, в которых японская марка знает толк. Haval предлагает типичное для многих «китайцев» сочетание: турбомотор с преселективным роботом. Теоретически последняя связка менее надежна.

Кроме того, Outlander уже подтвердил ресурс основных агрегатов (подробнее о сильных и слабых сторонах этого японского кроссовера можно прочитать тут). А Dargo появился на нашем рынке чуть больше полугода назад, а потому ремонтная статистика по нему пока очень скудная.

В этом состязании Mitsubishi одерживает безоговорочную победу.

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Настройки шасси

Еще недавно почти все китайские машины ругали за подвеску. Теперь всё иначе: Dargo отметился неплохой энергоемкой ходовой частью, с которой можно активно «валить» по грунтовке и пересеченной местности. Крены в поворотах немаленькие, но рулится машина адекватно (подробнее о поведении Dargo на дороге можно почитать здесь).

Outlander едет не хуже. Но если для японской машины это даже не комплимент, а скорее норма, то для китайской — однозначный плюс.

Тем не менее — ничья.

Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатамиУдивительный факт: при колоссальной компетентности Mitsubishi в области полного привода Haval сумел преодолеть имитацию диагонального вывешивания, а Outlander — нет.
Удивительный факт: при колоссальной компетентности Mitsubishi в области полного привода Haval сумел преодолеть имитацию диагонального вывешивания, а Outlander — нет.

Дизайн и оборудование

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Нынешнему (третьему) поколению Mitsubishi Outlander уже больше десяти лет. Несмотря на несколько обновлений, машина выглядит обычной снаружи, а внутри — унылой и устаревшей. Поэтому Haval Dargo со своим нетривиальным дизайном, стильным салоном, натуральной кожей кажется на голову выше.

Кроме того, в Dargo хватает практичных фишек, аналогичным тем, что Skoda называет философией Simply Clever. А уж по уровню мультимедийных систем кроссоверы и вовсе невозможно поставить рядом. У «китайца» отменная графика, обширное меню, масса настроек и качество с камер кругового обзора почти как на домашнем телевизоре.

Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатамиМежду интерьерами Mitsubishi и Haval — пропасть по всем параметрам. Outlander приглянется разве что самым непритязательным автомобилистам.
Между интерьерами Mitsubishi и Haval — пропасть по всем параметрам. Outlander приглянется разве что самым непритязательным автомобилистам.

Гарантия и цены

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Если хочется уверенности, сейчас лучше покупать китайские машины. Марки из Поднебесной не уходят с рынка и дают длинную гарантию. Mitsubishi официально об уходе не объявляла, только о приостановке деятельности. Запчасти худо-бедно ввозятся, но кто знает, как долго это продлится.

Вдобавок Haval Dargo, который по официальному прайсу стоит от 3 до 3,55 млн рублей, продается со скидками и разными выгодами. Тогда как рекомендованная розничная цена на Mitsubishi Outlander из числа немногочисленных оставшихся в наличии — от 2,69 до 3,98 млн рублей. Плюс накрутки дилеров. Так что и с финансовой точки зрения Haval выгоднее.

Получается, опять Dargo выглядит предпочтительнее.

Кто победил?

О чем так долго твердили — свершилось. «Китаец» переиграл «японца» со счетом 2:1.

Конечно, по результатам одного теста нельзя сделать общающий вывод и для всех остальных автомобилей. Тем более, что мы столкнули одну из самых современных моделей с заслуженным ветераном.

Но согласитесь — тренд наметился. «Китайцам» отдают предпочтение все чаще. И цена — далеко не основная причина.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Кроссовер Haval Dargo — стопроцентная новинка.

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Проголосуй — выиграй Ладу!

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Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами
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