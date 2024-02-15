Ресурсные моторы, вечный автомат, крепкая подвеска... – а в чем подвох?

Эксперт «За рулем» изучил сильные и слабые стороны Toyota RAV4 III поколения

Кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения с индексом ХA30 дебютировал в 2005 году. Трехдверной версии у него уже не было – но пятидверки выпускались как в обычном, так и в удлиненном варианте, имеющем иной экстерьер.

В 2009 году RAV4 пережил небольшие косметические изменения. Годом позже короткобазная версия получила более существенный рестайлинг, в результате которого обновились бампер, решетка радиатора, головная и задняя оптика.

До рестайлинга RAV4 оснащался принадлежащими к одному семейству бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 литра (152 л.с.) серии 1AZ-FE и 2,4 л (170 л.с.) модели 2AZ-FE. В сумме на моторы AZ у нас приходится 60% машин на вторичном рынке.

Заокеанские версии вдобавок оснащались V-образными «шестерками» 3.5 (269–273 л.с.) серии 2GR-FE. А европейские – и дизелями рабочим объемом 2,2 литра (136–177 л.с.) с кодом 2AD-FHV.

Металл кузова RAV4 с индексом ХA30 – вполне приличного качества и вполне способен длительно сопротивляться коррозии.

После рестайлинга двухлитровый мотор уступил место агрегату того же объема (148–158 л.с) новой серии 3ZR-FE (без малого 40% автомобилей), а в американских модификациях двигатель 2.4 заменили на 2.5 (170–182л.с.) модели 2AR-FE.

В целом у нас наиболее распространены двухлитровые моторы обоих семейств (около 80% машин), а большинство остальных машин имеет мотор 2.4.

В трансмиссии трудятся пятиступенчатая механика серии E352F (которую после рестайлинга сменила шестиступенчатая ЕВ61) или четырехскоростной автомат Aisin U140F (45% автомобилей). Кроме того, на шестицилиндровых версиях встречаются и пятиступенчатые автоматы Aisin, а на дизельных – с шестью ступенями. После рестайлинга с двухлитровым двигателем стали устанавливать вариатор Aisin K111F, который Toyota именует Multidrive S (40% автомобилей).

Переднеприводные RAV4 встречаются только с двухлитровым моторами и механической коробкой, они малопопулярны (5%). Так что большая часть кроссоверов – полноприводники с муфтой подключения задней оси.

Кузов

Лакокрасочное покрытие на водной основе тонкое и не особо прочное – царапины и сколы копятся постоянно. Впрочем, металл кузова – вполне приличного качества и вполне способен длительно сопротивляться коррозии. Но время берет свое, и вздутия краски с очагами коррозии часто появляются на нижних частях дверей.

В плане ражавчины уязвима и кромка капота, особенно у экземпляров моложе 2010 года, где развитию очагов коррозии способствует появившаяся на капоте при рестайлинге хромированная накладка.

У открывающейся вбок двери багажника от тяжести размещенного на ней запасного колеса изнашиваются оси петель, так что у многих экземпляров она перекошена. Но прикрученные болтами петли поставляются в запчасти и легко меняются.

Даже при незначительном проседании двери начинает греметь замок багажника – в этом случае поможет регулировка его ответной скобы.

У кожуха запасного колеса со временем обминаются резиновые уплотнители, и он начинает греметь. Восстановить тишину поможет наклейка подходящих резинок. После 8–10 лет могут износиться дверные уплотнители – в первую очередь так же у проема багажника, отчего в грузовом отсеке может быть сыро.

У поводков стеклоочистителей вспучивается и теряет покрытие легкосплавная часть конструкции.

Дверные фиксаторы-ограничители через 5–8 лет изнашиваются и перестают надежно удерживать двери в открытом положении.

Электрика почти показательно надежна – разве что генератор нередко требует ремонта через 130–150 тысяч км.

Салон

Кроссовер не обошла стороной нашумевшая в свое время история со злополучной педалью газа фирмы CTS, которая у автомобилей старше 2010 года менялась в рамках сервисной кампании из-за того, что могла зависнуть в частично нажатом положении. У выключателя стоп-сигналов регулярно подгорают контакты.

На 3–5 лет хватает молчаливости моторчику отопителя. Но и затем можно ограничиться очисткой и смазкой, а не заменой его подшипников. В нечастой, но периодической смазке нуждаются и шестерни приводов в климатической установке. Кроме того, отказ управления климатикой возможен из-за износившихся и слетевших тяг заслонок.

В отделке RAV4 третьего поколения много жесткого пластика – практичного, но со временем начинающего всё больше поскрипывать.

У обеих частей крышки подлокотника с возрастом нередко выходят из строя крепления. А верхний бардачок может перестать открываться из-за заклинившего фиксатора.

Тканевая обивка сидений достаточно долговечна – в отличие от их проминающегося и теряющего форму наполнителя (особенно у боковых частей). Искусственная кожа на боковинах кресел часто трескается.

Полимерные обод руля и рукоятка селектора трансмиссии начинают протираться уже после 100–120 тысяч км.

Через ненадежные уплотнения накладки под ветровым стеклом вода нередко попадает в салон. Кроме того, сырость под ногами в правой части салона может образоваться из-за идущей вдоль порога и разошедшейся по стыку трубки подачи жидкости к омывателю заднего стекла.

Двигатели

2.0 и 2.4 AZ

Двигатели 2.0 и 2.4 серии AZ отличаются диаметром цилиндров и ходом поршня, но схожи надежностью и ресурсом не менее 300 тысяч км. Оба чувствительны к качеству и чистоте смазки. При недостаточных через 120–160 тысяч км может износиться цепь привода ГРМ. А из-за износа поршневых колец – существенно возрасти угар масла.

В алюминиевом блоке цилиндров двигателей, выпущенных до 2007 года, слабовата резьба крепления головки блока, что предъявляет повышенные требования к квалификации мастеров при ремонтных работах. Впоследствии конструкцию усилили.

Вибрации при падении холостых оборотов до 500–600 об/мин обычно связаны с загрязнением дроссельной заслонки, форсунок, клапана холостого хода и датчика массового расхода воздуха.

Задний сальник коленвала способен дать течь после 100 тысяч км. На этом же пробеге может потребоваться ручная регулировка зазоров в клапанном механизме – подбором толкателей.

Как и у всех остальных моторов на RAV4, после 60–80 тысяч км нередко выходит из строя водяной насос.

2.0 AZ 2.4 AZ

2.0 3ZR

Ресурс двухлитровой «четверки» серии 3ZR у рестайлинговых кроссоверов моложе 2010 года – около 250 тысяч км. Она имеет гидрокомпенсаторы в клапанном механизме и еще более требовательна к смазке.

В системе изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах (Dual-VVTi) через 120–140 тысяч км нередко выходят из строя муфты. На этом же пробеге может отказать вакуумный насос – для замены лучше приобрести более живучий усовершенствованный узел.

Также иногда встречаются проблемы в блоке управления системы Valvematic. Но он ремонтопригоден – можно вскрыть и устранить неисправность.

2.0 3ZR 2.5 2AR

2.5 2AR

Мотор 2.5 серии 2AR на заокеанских экземплярах – как у седанов Toyota Camry. То есть малопроблемен и ресурсен – выдерживает больше 300 тысяч км. Но при перегреве страдает не только прокладка головки блоки, но и сама деформирующаяся алюминиевая головка.

3.5 2GR-FE

Шестицилиндровый мотор 3.5 серии 2GR-FE, также знакомый по автомобилю Toyota Camry, служит дольше 350 тысяч км.

На экземплярах старше 2008 года нередки течи масла из резиновой части двухсоставной трубки в системе смазки (затем ее заменили цельнометаллической). В системе вентиляции картера нередко залипает недорогой и легко меняемый клапан. У возрастных экземпляров наблюдается рассыхание уплотнения на стыке головки, блока и передней крышки.

Катушки зажигания могут не прослужить и 100 тысяч км. Дроссельная заслонка нуждается в очистке каждые 30–50 тысяч км.

3.5 2GR-FE Дизель 2.2 2AD

Дизель 2.2 2AD

Дизельные моторы европейских версий менее надежны по сравнению с бензиновыми. Через 150 тысяч км вокруг гильз могут появиться микротрещины, прогорает прокладка головки блока и охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.

Впрочем, без этого изъяна мотор был бы неплох. Топливная аппаратура, включая форсунки, без вмешательства служит 200–300 тысяч км. На этом же пробеге может потребоваться замена сажевого фильтра.

Коробки

МКП

Механические коробки передач надежны. В снижении четкости переключений после 200 тысяч км, как правило, виновата не сама коробка, а механизм выбора передач. Сцепление способно продержаться до 180–200 тысяч км.

МКП

АКП Aisin

Любой из автоматов Aisin служит более 250 тысяч км. А почти всегда встречающаяся у экземпляров на нашем рынке неторопливая, но почти вечная четырехступенчатая коробка серии U140F способна отработать и более 400 тысяч км, причем впоследствии подлежит не утилизации, а переборке.

Масло лучше менять каждые 60–80 тысяч км.

АКП Aisin CVT

CVT

Вариатор Aisin K112, после рестайлинга появившийся вместо гидроавтомата на четырехцилиндровых версиях, имеет ресурс 220–250 тысяч км.

Буксировки прицепа и внедорожных нагрузок с ним лучше избегать. И следить за чистотой смазки, иначе ранее 120–150 тысяч км могут износиться подшипники валов и планетарный ряд. А иногда доходит и до разрушения тонкостенного фланца на корпусе дифференциала (первый признак – просачивание масла через небольшие трещины).

Кроме того, сбои в работе возможны при глюках датчиков и центрального процессора, который, как правило, удается вернуть к нормальной работе перепрошивкой. А с возрастом – из-за коррозии контактов в разъемах контроллера.

Шасси

Сальники муфты подключения полного привода могут потечь после 80–100 тысяч км. У дорестайлинговых версий на том же пробеге способен загудеть подшипник. Он меняется отдельно, а на модернизированные кроссоверы устанавливается более долговечный, как правило, исправно работающий до 200 тысяч км.

Карданный вал служит долго, но официально меняется только в сборе. Хотя отдельно заменить изношенные крестовины можно в специализированных ремонтных мастерских.

После 70–100 тысяч км у переднего и заднего редукторов могут потечь сальники полуосей. А уплотнения хвостовиков держатся 100–150 тысяч км. Заднему редуктору для длительного сохранения исправного состояния нужна регулярная замена масла каждые 30–40 тысяч км.

В подвеске Toyota RAV4 нет откровенно слабых мест.

Наименьший ресурс имеют втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости – обычно они требуют обновления через 40–50 тысяч км. А вот стойки, как и элементы крепления заднего стабилизатора, способны продержаться и 100 тысяч км.

Передние амортизаторы при условии целых пыльников редко требуют замены ранее 120–140 тысяч км, а задние способны выдержать и 200 тысяч км. Ступичные подшипники вместе со ступицей обычно требуют замены через 100–150 тысяч км.

Сайлентблоки и шаровые опоры рычагов передней подвески McPherson держатся до 180–200 тысяч км. Шаровая опора меняется отдельно от стального рычага. Не меньше ходят и задние поперечные тяги, но продольные могут потребовать обновления и через 100–120 тысяч км. Для замены лучше использовать более живучие элементы с усиленными сайлентблоками.

В рулевом механизме с электроусилителем у автомобилей старше 2008 года втулки на выходе могут разбиваться всего через 50–60 тысяч км – хотя работоспособности «рейка» при этом не теряет. Модернизированный впоследствии узел обычно не издает лишних звуков до 150 тысяч км. Рулевые тяги служат 120 тысяч км и более, но отдельно не меняются – придется ставить новый узел в сборе. Кроме того, источником стуков нередко бывают карданные соединения рулевого вала – они заменяются отдельно.

Тормозные суппорты без регулярного обслуживания склонны к подклиниванию. Поэтому очищать и смазывать направляющие следует при каждом ежегодном техобслуживании. Тормозные диски могут покоробиться от перегрева. В редких случаях возникает необходимость замены отказавшего датчика системы АБС.

Итого

В целом кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения надежен. И если найти экземпляр, на обслуживании которого не экономили, а для ремонта использовали качественные запчасти, он послужит еще немало.

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