Toyota RAV4 (2005–2014): эталон надежности

RAV4 третьего поколения высоко ценится на вторичке.

У себя на родине, а также в США и Канаде кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения (серии ХА30) дебютировал в 2005 году. К нам и в Европу добрался годом позже. И если на зарубежных рынках предлагался и с дизелями, и с бензиновой V-образной «шестеркой» объемом 3,5 литра, то на российском рынке официально были доступны только машины с бензиновыми атмосферными «четверками» объемом 2,0 литра (148–158 л.с.) и 2,4 литра (170 л.с.).

Трехдверного исполнения у этого RAV4 не было. Зато выпускалась довольно редкая удлиненная модификация, которая появилась в 2009 году и не претерпела серьезных изменений вплоть до окончания производства в 2014-м.

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А вот у стандартной версии в 2009 году случился малозаметный рестайлинг. В 2010 году уже серьезно изменилась не только внешность: двухлитровый мотор заменили агрегатом нового поколения (того же объема), в трансмиссионную линейку добавился вариатор, а пятиступенчатую механическую коробку заменили на шестиступку.

Неизменной осталась высокая востребованность кроссовера на вторичном рынке — даже сейчас цена на десятилетние экземпляры доходит до 1,3 млн рублей, а обладателем дорестайлингового RAV4 первых лет выпуска не стать без 800 тысяч рублей в кармане.

Кузов

Лакокрасочное покрытие непрочное. Сколы особенно быстро «зацветают» на кромке капота. Однако металл достаточно качественный — кузов быстро не ржавеет. Наиболее уязвимые места — низ дверей и задние арки. У машин моложе 2010 года возле появившейся при рестайлинге хромированной накладки на капоте часто начинает образовываться коррозия. У легкосплавной части поводков стеклоочистителей может вспучиваться покрытие и образовываться значительная подпленочная коррозия.

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Оригинальное ветровое стекло достаточно мягкое, легко затирается и царапается. У дорестайлинговых автомобилей уплотнения накладки под стеклом могут пропускать воду в салон.

У открывающейся вбок двери багажника, на которой размещено тяжелое запасное колесо, изнашиваются оси петель. Петли недешевы, по 5–6 тысяч рублей, зато прикручены болтами и легко меняются. Кстати, у версий для некоторых других рынков (включая японский) запаски на двери багажника нет. Еще одну причину стука пятой двери на неровностях помогает устранить регулировка замка.

У кожуха запасного колеса обминаются внутренние резиновые упоры, и он начинает болтаться. Покупать новый необходимости нет — достаточно приклеить универсальный уплотнитель.

Фиксаторы-ограничители открывания дверей через 5–8 лет ослабевают и перестают справляться со своим назначением.

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Салон

В салоне много жесткого пластика, который скрипит, причем количество сверчков со временем увеличивается.

Наполнитель сидений со временем просиживается, боковины заламываются и теряют форму. Кожзам на боковых частях кресел нередко трескается (особенно в мороз).

Руль с обрезиненным ободом и рукоятка трансмиссионного селектора истираются через 100–120 тысяч километров.

У верхнего бардачка нередко заклинивает фиксатор.

Крепления обеих частей крышки подлокотника не особо прочные и со временем разбалтываются.

Электрика

В целом электрика достаточно проста и долговечна. Но через 120–150 тысяч км по вине диодного моста может выйти из строя генератор.

Кроссовера коснулась нашумевшая проблема с клинившей электронной педалью акселератора CTS, у которой из-за износа возрастает трение и затрудняется движение. Дорестайлинговые автомобили старше 2010 года попали под сервисную кампанию по замене узла. Признак возможного зависания педали в частично нажатом положении — затрудненный возврат обратно.

Пропажа контакта в выключателе стоп-сигналов под педалью тормоза — фирменная болячка, знакомая еще по RAV4 первого поколения.

Через 3–5 лет нередко начинает шумно работать моторчик отопителя. Покупать новый (средняя цена 4500 рублей) необязательно — как правило, достаточно смазки подшипников.

Двигатели

Двигатели 2.0 (1AZ-FE) и 2.4 (2AZ-FE) из семейства, появившегося еще в 2000 году, надежны. Отличаются диаметром цилиндра и ходом поршня и имеют ресурс более 350 тысяч км.

2.0 (1AZ-FE) 2.4 (2AZ-FE)

При неаккуратной затяжке креплений головки блока легко сорвать резьбу в алюминиевом блоке цилиндров. Неплотное прилегание элементов приводит к утечке охлаждающей жидкости и перегреву.

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После 100–150 тысяч км может потребоваться регулировка зазоров в клапанном механизме (подбором толкателей). Водяной насос склонен к течи через 80–100 тысяч км. Через 100–120 тысяч км часто встречается негерметичность сальников коленвала. От некачественной смазки через 120–150 тысяч км могут износиться цепной привод ГРМ и поршневые кольца.

Дроссельная заслонка нуждается в очистке каждые 50–70 тысяч км. Неисправность клапана холостого хода и датчика массового расхода воздуха приводят к нестабильным оборотам холостого хода.

2.0 (3ZR-FAE)

Двигатели 2.0 (3ZR-FAE), появившиеся после рестайлинга 2010 года, благодаря наличию гидрокомпенсаторов не требуют регулировки клапанов, но в целом менее надежны.

Причиной потери тяги по вине механизма изменения подъема клапанов Valvematic чаще всего является неисправность датчика давления либо блока управления системой. В обоих случаях бортовая диагностика выдает сообщение об ошибке. Можно попробовать избежать покупки дорогостоящего ЭБУ (45 тысяч рублей) — обычно проблема заключается в обрыве цепи, и блок можно вскрыть и перепаять.

Выход из строя муфт изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах Dual-VVTi (ценой более 12 тысяч рублей каждая) может произойти через 100–120 тысяч км.

После 120–140 тысяч км нередко умирает вакуумный насос. Ремонтопригодность узла невысокая, а при покупке нового лучше выбрать последнюю из трех его модификаций, усовершенствованную и более дорогую — такая обойдется примерно в 24 тысячи рублей.

Коробки передач

Пятиступенчатая механическая коробка передач серии E325F и шестиступенчатая EB61 (у рестайлинговых версий) долговечны, имеют ресурс до 500 тысяч км. И редко вызывают нарекания серьезнее возрастных течей сальников. Сцепление также выносливо и при умеренных нагрузках способно служить до 160–180 тысяч километров.

Четырехступенчатая автоматическая коробка Aisin U140F образца 2000 года не отличается быстродействием, но по надежности практически не уступает механическим коробкам. При должном к себе отношении и замене масла через каждые 60–80 тысяч км способна проработать не менее 450 тысяч км. Обладает высокой ремонтопригодностью и в дальнейшем допускает переборку.

Вариатор Aisin серии K11 у рестайлинговых версий с мотором 2.0 имеет вдвое меньший ресурс по сравнению с четырехступенчатым гидроавтоматом.

Вариатор сильно страдает от грязного масла (замену желательно производить каждые 40–60 тысяч км). Сильный износ могут иметь не только опорные подшипники валов и планетарный ряд — страдает фланец на корпусе дифференциала. Разрушение этого тонкостенного участка — приговор агрегату, но в случае небольших трещин могут спасти стягивающие втулки и герметик.

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При пробеге более 250 тысяч км серьезными последствиями грозит обрыв изношенного ремня, чьи звенья повреждают внутренности коробки.

Сбои в работе вариатора после 120 тысяч км возможны по вине любого из ее датчиков или потере контактов в разъемах. Отказ вариатора может случиться из-за центрального процессора ЭБУ. Прежде чем покупать новый блок, можно попробовать вернуть работоспособность перезагрузкой программного обеспечения.

Трансмиссия

Переднеприводные версии трансмиссионных проблем не имеют.

На модификациях 4×4 передний угловой редуктор прост и долговечен.

Муфта подключения заднего привода (65 тысяч рублей) у дорестайлинговых кроссоверов способна выйти из строя через 60–80 тысяч километров — по вине подшипника с ненадежным уплотнением. На модернизированных кроссоверах он имеет увеличенный размер и ресурс до 180–200 тысяч км.

Замену масла в заднем редукторе следует производить каждые 30–40 тысяч км. Сальники полуосей склонны к течам через 80–100 тысяч км. Сальники хвостовиков — через 120–140 тысяч километров. Карданный вал имеет ресурс более 400 тысяч км. Однако при износе крестовин подлежит замене в сборе — за 75 тысяч рублей.

Подвеска, тормоза, рулевое управление

В подвеске первыми, через 50–60 тысяч км, из строя выходят втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, через 70–100 тысяч км — стойки стабилизатора.

Запотевание передних амортизаторов после 100 тысяч км — не признак их скорого выхода из строя. Обычно такое случается через 150 тысяч км.

Задние амортизаторы долговечней: как правило, служат до 200 тысяч километров. Как и передние, обеспечивают свой максимальный ресурс при условии целости пыльников.

Продольные тяги задней многорычажной подвески могут износиться через 80–120 тысяч км. Вместо покупки фирменных деталей по 7–8 тысяч рублей можно ограничиться заменой только сайлент-блоков — на неоригинальные, всего по 350–400 рублей. Но самый долговечный вариант — тяги от рестайлинговых версий кроссовера, которые имеют усиленные сайлент-блоки. Остальные сайлент-блоки и задней, и передней подвески McPherson, как правило, выдерживают 200 тысяч км.

Шаровая опора стального переднего рычага меняется отдельно — обычно не ранее 160–180 тысяч км. Ступичные подшипники через 100–150 тысяч км часто приходится менять вместе со ступицами за 7–12 тысяч рублей.

В рулевом механизме с электроусилителем у автомобилей 2007–2008 годов выпуска слабы пластиковые втулки на выходе рейки — часто стучат через 50–60 тысяч км. В модернизированном узле служат до 130–150 тысяч км. Еще одна частая причина стука в рулевом управлении — тяги. Но, в отличие от втулок, отдельно их не поменять, а новая рейка в сборе обойдется в 55 тысяч рублей.

Через 140–160 тысяч км может потребовать замены рулевой вал (10 тысяч рублей) с разбитым карданным сочленением.

Тормозные суппорты без регулярной очистки и смазки направляющих склонны к заклиниванию. Тормозные диски легко коробятся от перегрева.

Вывод

За исключением вызывающей больше всего вопросов двухлитровой версии с вариатором кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения, хоть и не лишен недостатков, но надежней большинства одноклассников. Именно этим объясняется медленное падение цены и высокая ликвидность.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ Иван Ширлин, главный специалист отдела испытаний и технических сервисов «Газпромнефть-смазочные материалы», Москва Надежность двигателя Toyota RAV4 обеспечивает моторное масло, соответствующее стандарту API SL с вязкостью от 0W‑20 до 20W‑50 (в зависимости от температуры окружающего воздуха) в объеме 3,8–5,2 л (в зависимости от рабочего объема двигателя). Замена — каждые 15 000 км/12 месяцев (7500 км/6 месяцев — для тяжелых условий эксплуатации). Охлаждающая жидкость, отвечающая требованиям TSK2601G‑8A, — в объеме 6,3–7,5 л (в зависимости от объема двигателя и типа КПП): ее параметры необходимо контролировать каждые 30 000 км/24 месяца. Надежность МКПП будет зависеть от трансмиссионного масла GL‑4, 75W‑90 в объеме 2,4–2,5 л. Менять его необходимо каждые 60 000 км/48 месяцев (30 000 км/24 месяцев в тяжелых условиях эксплуатации), а надежность АКПП — от масла с допуском JWS 3324 в объеме 3,5 л (сервисный)/8,1 л (полный) каждые 90 000 км/72 месяца (45 000 км/36 месяцев — в тяжелых условиях эксплуатации). Тяжелые условия подразумевают езду по пыльным дорогам, с прицепом, а также короткие поездки (до 8 км) при температуре окружающего воздуха ниже ноля. Надежность полноприводных версий будет зависеть от своевременности замены масла GL‑5, SAE 75W‑90 в раздаточной коробке и дифференциале заднего моста в количестве 0,45 л + 0,45–0,55 л каждые 30 000 км/48 месяцев. Также потребуется смазка NLGI‑2 для крестовин и шлицевых соединений карданных валов каждые 15 000 км/6 месяцев. G‑Energy рекомендует для Toyota RAV4: Для двигателей: G‑Energy Synthetic Far East 5W‑30 и 10W‑30.

G‑Energy Synthetic Far East 5W‑30 и 10W‑30. Для системы охлаждения: G‑Energy Antifreeze SNF 40.

G‑Energy Antifreeze SNF 40. Для МКПП: G‑Box GL‑4 75W‑90.

G‑Box GL‑4 75W‑90. Для АКПП: масло G‑Box ATF Far East.

масло G‑Box ATF Far East. Раздаточная коробка и задний дифференциал: G‑Box GL‑5 75W‑90.

G‑Box GL‑5 75W‑90. Для карданных валов: G‑Energy Grease LX EP 2.





