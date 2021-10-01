Toyota RAV4 (2005–2014): эталон надежности

У себя на родине, а также в США и Канаде кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения (серии ХА30) дебютировал в 2005 году. К нам и в Европу добрался годом позже. И если на зарубежных рынках предлагался и с дизелями, и с бензиновой V-образной «шестеркой» объемом 3,5 литра, то на российском рынке официально были доступны только машины с бензиновыми атмосферными «четверками» объемом 2,0 литра (148–158 л.с.) и 2,4 литра (170 л.с.).
Трехдверного исполнения у этого RAV4 не было. Зато выпускалась довольно редкая удлиненная модификация, которая появилась в 2009 году и не претерпела серьезных изменений вплоть до окончания производства в 2014-м.
А вот у стандартной версии в 2009 году случился малозаметный рестайлинг. В 2010 году уже серьезно изменилась не только внешность: двухлитровый мотор заменили агрегатом нового поколения (того же объема), в трансмиссионную линейку добавился вариатор, а пятиступенчатую механическую коробку заменили на шестиступку.
Неизменной осталась высокая востребованность кроссовера на вторичном рынке — даже сейчас цена на десятилетние экземпляры доходит до 1,3 млн рублей, а обладателем дорестайлингового RAV4 первых лет выпуска не стать без 800 тысяч рублей в кармане.
Кузов
Лакокрасочное покрытие непрочное. Сколы особенно быстро «зацветают» на кромке капота. Однако металл достаточно качественный — кузов быстро не ржавеет. Наиболее уязвимые места — низ дверей и задние арки. У машин моложе 2010 года возле появившейся при рестайлинге хромированной накладки на капоте часто начинает образовываться коррозия. У легкосплавной части поводков стеклоочистителей может вспучиваться покрытие и образовываться значительная подпленочная коррозия.
Оригинальное ветровое стекло достаточно мягкое, легко затирается и царапается. У дорестайлинговых автомобилей уплотнения накладки под стеклом могут пропускать воду в салон.
У открывающейся вбок двери багажника, на которой размещено тяжелое запасное колесо, изнашиваются оси петель. Петли недешевы, по 5–6 тысяч рублей, зато прикручены болтами и легко меняются. Кстати, у версий для некоторых других рынков (включая японский) запаски на двери багажника нет. Еще одну причину стука пятой двери на неровностях помогает устранить регулировка замка.
У кожуха запасного колеса обминаются внутренние резиновые упоры, и он начинает болтаться. Покупать новый необходимости нет — достаточно приклеить универсальный уплотнитель.
Фиксаторы-ограничители открывания дверей через 5–8 лет ослабевают и перестают справляться со своим назначением.
Салон
- В салоне много жесткого пластика, который скрипит, причем количество сверчков со временем увеличивается.
- Наполнитель сидений со временем просиживается, боковины заламываются и теряют форму. Кожзам на боковых частях кресел нередко трескается (особенно в мороз).
- Руль с обрезиненным ободом и рукоятка трансмиссионного селектора истираются через 100–120 тысяч километров.
- У верхнего бардачка нередко заклинивает фиксатор.
- Крепления обеих частей крышки подлокотника не особо прочные и со временем разбалтываются.
Электрика
В целом электрика достаточно проста и долговечна. Но через 120–150 тысяч км по вине диодного моста может выйти из строя генератор.
Кроссовера коснулась нашумевшая проблема с клинившей электронной педалью акселератора CTS, у которой из-за износа возрастает трение и затрудняется движение. Дорестайлинговые автомобили старше 2010 года попали под сервисную кампанию по замене узла. Признак возможного зависания педали в частично нажатом положении — затрудненный возврат обратно.
Пропажа контакта в выключателе стоп-сигналов под педалью тормоза — фирменная болячка, знакомая еще по RAV4 первого поколения.
Через 3–5 лет нередко начинает шумно работать моторчик отопителя. Покупать новый (средняя цена 4500 рублей) необязательно — как правило, достаточно смазки подшипников.
Двигатели
Двигатели 2.0 (1AZ-FE) и 2.4 (2AZ-FE) из семейства, появившегося еще в 2000 году, надежны. Отличаются диаметром цилиндра и ходом поршня и имеют ресурс более 350 тысяч км.
При неаккуратной затяжке креплений головки блока легко сорвать резьбу в алюминиевом блоке цилиндров. Неплотное прилегание элементов приводит к утечке охлаждающей жидкости и перегреву.
После 100–150 тысяч км может потребоваться регулировка зазоров в клапанном механизме (подбором толкателей). Водяной насос склонен к течи через 80–100 тысяч км. Через 100–120 тысяч км часто встречается негерметичность сальников коленвала. От некачественной смазки через 120–150 тысяч км могут износиться цепной привод ГРМ и поршневые кольца.
Дроссельная заслонка нуждается в очистке каждые 50–70 тысяч км. Неисправность клапана холостого хода и датчика массового расхода воздуха приводят к нестабильным оборотам холостого хода.
Двигатели 2.0 (3ZR-FAE), появившиеся после рестайлинга 2010 года, благодаря наличию гидрокомпенсаторов не требуют регулировки клапанов, но в целом менее надежны.
Причиной потери тяги по вине механизма изменения подъема клапанов Valvematic чаще всего является неисправность датчика давления либо блока управления системой. В обоих случаях бортовая диагностика выдает сообщение об ошибке. Можно попробовать избежать покупки дорогостоящего ЭБУ (45 тысяч рублей) — обычно проблема заключается в обрыве цепи, и блок можно вскрыть и перепаять.
Выход из строя муфт изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах Dual-VVTi (ценой более 12 тысяч рублей каждая) может произойти через 100–120 тысяч км.
После 120–140 тысяч км нередко умирает вакуумный насос. Ремонтопригодность узла невысокая, а при покупке нового лучше выбрать последнюю из трех его модификаций, усовершенствованную и более дорогую — такая обойдется примерно в 24 тысячи рублей.
Коробки передач
Пятиступенчатая механическая коробка передач серии E325F и шестиступенчатая EB61 (у рестайлинговых версий) долговечны, имеют ресурс до 500 тысяч км. И редко вызывают нарекания серьезнее возрастных течей сальников. Сцепление также выносливо и при умеренных нагрузках способно служить до 160–180 тысяч километров.
Четырехступенчатая автоматическая коробка Aisin U140F образца 2000 года не отличается быстродействием, но по надежности практически не уступает механическим коробкам. При должном к себе отношении и замене масла через каждые 60–80 тысяч км способна проработать не менее 450 тысяч км. Обладает высокой ремонтопригодностью и в дальнейшем допускает переборку.
Вариатор Aisin серии K11 у рестайлинговых версий с мотором 2.0 имеет вдвое меньший ресурс по сравнению с четырехступенчатым гидроавтоматом.
Вариатор сильно страдает от грязного масла (замену желательно производить каждые 40–60 тысяч км). Сильный износ могут иметь не только опорные подшипники валов и планетарный ряд — страдает фланец на корпусе дифференциала. Разрушение этого тонкостенного участка — приговор агрегату, но в случае небольших трещин могут спасти стягивающие втулки и герметик.
При пробеге более 250 тысяч км серьезными последствиями грозит обрыв изношенного ремня, чьи звенья повреждают внутренности коробки.
Сбои в работе вариатора после 120 тысяч км возможны по вине любого из ее датчиков или потере контактов в разъемах. Отказ вариатора может случиться из-за центрального процессора ЭБУ. Прежде чем покупать новый блок, можно попробовать вернуть работоспособность перезагрузкой программного обеспечения.
Трансмиссия
- Переднеприводные версии трансмиссионных проблем не имеют.
- На модификациях 4×4 передний угловой редуктор прост и долговечен.
- Муфта подключения заднего привода (65 тысяч рублей) у дорестайлинговых кроссоверов способна выйти из строя через 60–80 тысяч километров — по вине подшипника с ненадежным уплотнением. На модернизированных кроссоверах он имеет увеличенный размер и ресурс до 180–200 тысяч км.
- Замену масла в заднем редукторе следует производить каждые 30–40 тысяч км. Сальники полуосей склонны к течам через 80–100 тысяч км. Сальники хвостовиков — через 120–140 тысяч километров. Карданный вал имеет ресурс более 400 тысяч км. Однако при износе крестовин подлежит замене в сборе — за 75 тысяч рублей.
Подвеска, тормоза, рулевое управление
- В подвеске первыми, через 50–60 тысяч км, из строя выходят втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, через 70–100 тысяч км — стойки стабилизатора.
- Запотевание передних амортизаторов после 100 тысяч км — не признак их скорого выхода из строя. Обычно такое случается через 150 тысяч км.
- Задние амортизаторы долговечней: как правило, служат до 200 тысяч километров. Как и передние, обеспечивают свой максимальный ресурс при условии целости пыльников.
- Продольные тяги задней многорычажной подвески могут износиться через 80–120 тысяч км. Вместо покупки фирменных деталей по 7–8 тысяч рублей можно ограничиться заменой только сайлент-блоков — на неоригинальные, всего по 350–400 рублей. Но самый долговечный вариант — тяги от рестайлинговых версий кроссовера, которые имеют усиленные сайлент-блоки. Остальные сайлент-блоки и задней, и передней подвески McPherson, как правило, выдерживают 200 тысяч км.
- Шаровая опора стального переднего рычага меняется отдельно — обычно не ранее 160–180 тысяч км. Ступичные подшипники через 100–150 тысяч км часто приходится менять вместе со ступицами за 7–12 тысяч рублей.
- В рулевом механизме с электроусилителем у автомобилей 2007–2008 годов выпуска слабы пластиковые втулки на выходе рейки — часто стучат через 50–60 тысяч км. В модернизированном узле служат до 130–150 тысяч км. Еще одна частая причина стука в рулевом управлении — тяги. Но, в отличие от втулок, отдельно их не поменять, а новая рейка в сборе обойдется в 55 тысяч рублей.
- Через 140–160 тысяч км может потребовать замены рулевой вал (10 тысяч рублей) с разбитым карданным сочленением.
- Тормозные суппорты без регулярной очистки и смазки направляющих склонны к заклиниванию. Тормозные диски легко коробятся от перегрева.
Вывод
За исключением вызывающей больше всего вопросов двухлитровой версии с вариатором кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения, хоть и не лишен недостатков, но надежней большинства одноклассников. Именно этим объясняется медленное падение цены и высокая ликвидность.
Надежность двигателя Toyota RAV4 обеспечивает моторное масло, соответствующее стандарту API SL с вязкостью от 0W‑20 до 20W‑50 (в зависимости от температуры окружающего воздуха) в объеме 3,8–5,2 л (в зависимости от рабочего объема двигателя). Замена — каждые 15 000 км/12 месяцев (7500 км/6 месяцев — для тяжелых условий эксплуатации). Охлаждающая жидкость, отвечающая требованиям TSK2601G‑8A, — в объеме 6,3–7,5 л (в зависимости от объема двигателя и типа КПП): ее параметры необходимо контролировать каждые 30 000 км/24 месяца.
Надежность МКПП будет зависеть от трансмиссионного масла GL‑4, 75W‑90 в объеме 2,4–2,5 л. Менять его необходимо каждые 60 000 км/48 месяцев (30 000 км/24 месяцев в тяжелых условиях эксплуатации), а надежность АКПП — от масла с допуском JWS 3324 в объеме 3,5 л (сервисный)/8,1 л (полный) каждые 90 000 км/72 месяца (45 000 км/36 месяцев — в тяжелых условиях эксплуатации).
Тяжелые условия подразумевают езду по пыльным дорогам, с прицепом, а также короткие поездки (до 8 км) при температуре окружающего воздуха ниже ноля.
Надежность полноприводных версий будет зависеть от своевременности замены масла GL‑5, SAE 75W‑90 в раздаточной коробке и дифференциале заднего моста в количестве 0,45 л + 0,45–0,55 л каждые 30 000 км/48 месяцев. Также потребуется смазка NLGI‑2 для крестовин и шлицевых соединений карданных валов каждые 15 000 км/6 месяцев.
G‑Energy рекомендует для Toyota RAV4:
- Для двигателей: G‑Energy Synthetic Far East 5W‑30 и 10W‑30.
- Для системы охлаждения: G‑Energy Antifreeze SNF 40.
- Для МКПП: G‑Box GL‑4 75W‑90.
- Для АКПП: масло G‑Box ATF Far East.
- Раздаточная коробка и задний дифференциал: G‑Box GL‑5 75W‑90.
- Для карданных валов: G‑Energy Grease LX EP 2.