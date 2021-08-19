3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера

Отдавать 1,5 млн рублей за Дастер с механической коробкой откровенно жалко: на вторичке за эти деньги есть машины более высокого класса.

Toyota RAV4: спокойный семейный вариант

«Рафик» четвертого поколения стал заметно больше не только предшественника, но и многих прямых конкурентов. Это неплохой вариант семейного автомобиля. А вот любителям активной езды он не подойдет — это касается как настроек шасси, так и динамики.

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За 1,5 млн можно купить: Toyota RAV4 четвертого поколения 2015 года выпуска. «Рафик» обладает завидной ликвидностью, так что совсем свежую машину за эту сумму не найти.

Большинство машин на рынке: с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором.

К надежности этих агрегатов нет никаких вопросов. Вот только о резвой динамике с этим мотором и коробкой придется забыть.

Спокойный интерьер очень быстро теряет товарный вид. Пластик легко царапается, кожа через пару лет полируется.

Слабые места и возможные проблемы (обратите внимание):

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— откровенно слабое лакокрасочное покрытие и пластик салона. На тонком ЛКП быстро появляются потертости и царапины. Легко теряет товарный вид и салон: обивка дверей и сидений, кожа на руле быстро изнашиваются.

— электроника «Рафика» настоящая перестраховщица. Чтобы сберечь вариатор, она вообще не дает буксовать, и даже в совершенно безобидной ситуации RAV4 быстро сядет. В общем, несмотря на полный привод, на подвиги вне асфальта рассчитывать не стоит.

Mazda CX-5: отличная управляемость и просторный салон

У CX-5 первого поколения одно из лучших шасси среди паркетников. Да и по сегодняшним меркам Mazda прекрасна — это касается и управляемости, и плавности хода.

За 1, 5 млн можно купить: 5-летний экземпляр с пробегом около 100 тысяч километров. Вариант посвежее «Рафика», несмотря на то, что Mazda тоже обладает шикарной ликвидностью и цены на машины с пробегом держатся на высоком уровне,

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Большинство машин на рынке: с двухлитровым 150-сильным мотором и шестидиапазонным автоматом.

Супертехнологичные моторы Skyactiv с очень высокой степенью сжатия надежны. А по сравнению с Тойотой Mazda СХ-5оказывается еще и резвее.

Mazda хороша на бездорожье. Геометрическая проходимость намного лучше, чем у Тойоты, да и электроника на оффроуде не будет мешать. Тем более, что при желании ее можно полностью отключить.

Важное достоинство: СХ-5 порадует довольно просторным салоном и хорошим багажником.

Как и у Тойоты, краска и интерьер Мазды довольно быстро теряют товарный вид. А вот к эргономике вопросов нет — она проработана безупречно.

Слабые места и возможные проблемы (обратите внимание):

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— быстро выходит из строя батарея, связанная с системой «старт-стоп». Она же является причиной раннего износа приводного ремня с роликами;

— слабоваты катушки зажигания (у бензиновых моторов). К тому же придется раскошелиться на оригинальные свечи зажигания, которые в несколько раз дороже обычных.

Hyundai Santa Fe: эргономичный и беспроблемный (почти)

Hyundai Santa Fe DM — типичный представитель корейской школы недавнего прошлого. По-американски мягкий и вальяжный, но совершенно не любящий активной рулежки. Его стихия — прямой хай-вэй.

За 1, 5 млн можно купить: машину прошлого поколения 2014–2015 года выпуска с пробегом в 120–140 тысяч километров. (При выборе корейской модели, есть смысл уйти на класс выше.)

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Большинство машин на рынке: с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и шестиступенчатым автоматом.

Живчиком такого «Санту» назвать нельзя (хотя он все равно резвее двухлитрового «Рафика»).

Важное достоинство: машина довольно живучая, даже в подержанном состоянии много хлопот владельцу не доставит. Цепь ГРМ не потребует внимания раньше 200 тысяч километров, а сам двигатель легко выхаживает 300 тысяч. Это же касается и коробки передач (при условии регулярной смены масла — каждые 40–50 тысяч километров).

Спокойный интерьер очень быстро теряет товарный вид. Пластик легко царапается, кожа через пару лет полируется.

Слабые места и возможные проблемы (обратите внимание):

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— угловой редуктор нуждается в особой заботе. Шлицевое соединение плохо защищено от грязи и пыли и требует профилактической смазки раз в 30–40 тысяч километров (иначе можно нарваться на дорогой ремонт);

— в ходовой части слабым здоровьем отличаются передние ступичные подшипники, которые редко выхаживают больше 60–70 тысяч километров. Оригинал обойдется в девять тысяч рублей, но есть много качественных заменителей вдвое дешевле;

— стойки переднего стабилизатора «летят» после 100 тысяч километров пробега.

Но в остальном ходовая, как и вся машина, довольно надежна.

Во что вложиться?

Есть повод задуматься — выгодна ли покупка нового, но скромного Renault Duster, если за те же деньги на рынке есть модели, которые превосходят его по размерам и комфорту. И главное: отличаются неплохой надежностью даже в пятилетнем возрасте. Чем, собственно, и объясняется их довольно высокая для подержанного автомобиля цена.





Фото: фирмы-производители