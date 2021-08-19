3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — журнал За рулем

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3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера

Отдавать 1,5 млн рублей за Дастер с механической коробкой откровенно жалко: на вторичке за эти деньги есть машины более высокого класса.

Toyota RAV4: спокойный семейный вариант

«Рафик» четвертого поколения стал заметно больше не только предшественника, но и многих прямых конкурентов. Это неплохой вариант семейного автомобиля.
«Рафик» четвертого поколения стал заметно больше не только предшественника, но и многих прямых конкурентов. Это неплохой вариант семейного автомобиля.

А вот любителям активной езды он не подойдет — это касается как настроек шасси, так и динамики.
А вот любителям активной езды он не подойдет — это касается как настроек шасси, так и динамики.

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За 1,5 млн можно купить: Toyota RAV4 четвертого поколения 2015 года выпуска. «Рафик» обладает завидной ликвидностью, так что совсем свежую машину за эту сумму не найти.

Большинство машин на рынке: с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором.

К надежности этих агрегатов нет никаких вопросов. Вот только о резвой динамике с этим мотором и коробкой придется забыть.

Спокойный интерьер очень быстро теряет товарный вид. Пластик легко царапается, кожа через пару лет полируется.
Спокойный интерьер очень быстро теряет товарный вид. Пластик легко царапается, кожа через пару лет полируется.

Слабые места и возможные проблемы (обратите внимание):

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— откровенно слабое лакокрасочное покрытие и пластик салона. На тонком ЛКП быстро появляются потертости и царапины. Легко теряет товарный вид и салон: обивка дверей и сидений, кожа на руле быстро изнашиваются.

— электроника «Рафика» настоящая перестраховщица. Чтобы сберечь вариатор, она вообще не дает буксовать, и даже в совершенно безобидной ситуации RAV4 быстро сядет. В общем, несмотря на полный привод, на подвиги вне асфальта рассчитывать не стоит.

Mazda CX-5: отличная управляемость и просторный салон

У CX-5 первого поколения одно из лучших шасси среди паркетников.
У CX-5 первого поколения одно из лучших шасси среди паркетников.

Да и по сегодняшним меркам Mazda прекрасна — это касается и управляемости, и плавности хода.
Да и по сегодняшним меркам Mazda прекрасна — это касается и управляемости, и плавности хода.

За 1, 5 млн можно купить: 5-летний экземпляр с пробегом около 100 тысяч километров. Вариант посвежее «Рафика», несмотря на то, что Mazda тоже обладает шикарной ликвидностью и цены на машины с пробегом держатся на высоком уровне,

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Большинство машин на рынке: с двухлитровым 150-сильным мотором и шестидиапазонным автоматом.

Супертехнологичные моторы Skyactiv с очень высокой степенью сжатия надежны. А по сравнению с Тойотой Mazda СХ-5оказывается еще и резвее.

Mazda хороша на бездорожье. Геометрическая проходимость намного лучше, чем у Тойоты, да и электроника на оффроуде не будет мешать. Тем более, что при желании ее можно полностью отключить.

Важное достоинство: СХ-5 порадует довольно просторным салоном и хорошим багажником.

Как и у Тойоты, краска и интерьер Мазды довольно быстро теряют товарный вид. А вот к эргономике вопросов нет — она проработана безупречно.
Как и у Тойоты, краска и интерьер Мазды довольно быстро теряют товарный вид. А вот к эргономике вопросов нет — она проработана безупречно.

Слабые места и возможные проблемы (обратите внимание):

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— быстро выходит из строя батарея, связанная с системой «старт-стоп». Она же является причиной раннего износа приводного ремня с роликами;

— слабоваты катушки зажигания (у бензиновых моторов). К тому же придется раскошелиться на оригинальные свечи зажигания, которые в несколько раз дороже обычных.

Hyundai Santa Fe: эргономичный и беспроблемный (почти)

Hyundai Santa Fe DM — типичный представитель корейской школы недавнего прошлого.
Hyundai Santa Fe DM — типичный представитель корейской школы недавнего прошлого.

По-американски мягкий и вальяжный, но совершенно не любящий активной рулежки. Его стихия — прямой хай-вэй.
По-американски мягкий и вальяжный, но совершенно не любящий активной рулежки. Его стихия — прямой хай-вэй.

За 1, 5 млн можно купить: машину прошлого поколения 2014–2015 года выпуска с пробегом в 120–140 тысяч километров. (При выборе корейской модели, есть смысл уйти на класс выше.)

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Большинство машин на рынке: с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и шестиступенчатым автоматом.

Живчиком такого «Санту» назвать нельзя (хотя он все равно резвее двухлитрового «Рафика»).

Важное достоинство: машина довольно живучая, даже в подержанном состоянии много хлопот владельцу не доставит. Цепь ГРМ не потребует внимания раньше 200 тысяч километров, а сам двигатель легко выхаживает 300 тысяч. Это же касается и коробки передач (при условии регулярной смены масла — каждые 40–50 тысяч километров).

Спокойный интерьер очень быстро теряет товарный вид. Пластик легко царапается, кожа через пару лет полируется.
Спокойный интерьер очень быстро теряет товарный вид. Пластик легко царапается, кожа через пару лет полируется.

Слабые места и возможные проблемы (обратите внимание):

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— угловой редуктор нуждается в особой заботе. Шлицевое соединение плохо защищено от грязи и пыли и требует профилактической смазки раз в 30–40 тысяч километров (иначе можно нарваться на дорогой ремонт);

— в ходовой части слабым здоровьем отличаются передние ступичные подшипники, которые редко выхаживают больше 60–70 тысяч километров. Оригинал обойдется в девять тысяч рублей, но есть много качественных заменителей вдвое дешевле;

— стойки переднего стабилизатора «летят» после 100 тысяч километров пробега.

Но в остальном ходовая, как и вся машина, довольно надежна.

Во что вложиться?

Есть повод задуматься — выгодна ли покупка нового, но скромного Renault Duster, если за те же деньги на рынке есть модели, которые превосходят его по размерам и комфорту. И главное: отличаются неплохой надежностью даже в пятилетнем возрасте. Чем, собственно, и объясняется их довольно высокая для подержанного автомобиля цена.


Фото: фирмы-производители

3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера

Отдавать 1,5 млн рублей за Дастер с механической коробкой откровенно жалко: на вторичке за эти деньги есть машины более высокого класса.

3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711233 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711223 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711213 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711203 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711143 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711193 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711183 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711173 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера
3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера

Отдавать 1,5 млн рублей за Дастер с механической коробкой откровенно жалко: на вторичке за эти деньги есть машины более высокого класса.

3 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711223 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711193 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711233 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711213 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711183 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711203 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711143 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера — фото 12711173 надежных кроссовера с пробегом по цене нового Дастера
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