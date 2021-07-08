С покупкой подержанной машины лучше не медлить — купить ее до декабря. Иначе год выпуска и пробег потенциальной покупки останется прежним, а цена, скорее всего, еще вырастет.

За полтора года рост цен на вторичке составил 25%, что значительно опережает первичный рынок. А дефицит новых машин, повсеместно возникший летом из-за нехватки электронных компонентов, лишь подстегивает подорожание б/у машин. Снижения цен точно не будет — на этом сходятся все эксперты.

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«За рулем» выяснил, какие кроссоверы пока еще можно найти за 500 тысяч рублей и в приличном состоянии, и составил свой рейтинг самых надежных моделей.

При поиске отмели машины старше 15 лет и пробежавшие свыше 200 тысяч км. Основные ориентиры: иномарка, атмосферные бензиновые моторы в сочетании с механической коробкой или классическим гидроавтоматом.

При всем уважении к более экономичным «турбо», роботам и вариаторам, на вторичном рынке при пробегах от 100 тысяч это товар неходовой, а после 150 тысяч машины в некоторых комплектациях можно сбыть только по бросовым ценам.

6 место. Lifan X60

Владельцы хвалят просторный салон, ругают коррозию, «шумку» и дефекты сборки. А собирали машину в Черкесске.

К числу самых надежных модель не относится, но ее необходимо упомянуть как самое массовое предложение на вторичке — при наших условия выбора.

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Неликвидом ее не считают. Главные достоинства — дешевизна и богатое оснащение. Мотор 1.8 (128 л.с.) неплох, но рановато начинает жрать масло. Главные недостатки — быстро ржавеющий металл, нестабильное качество сборки и на удивление хлипкая механическая коробка передач. Редкий случай, когда лучше предпочесть вариатор, здесь это бельгийский VT2 с ресурсом до 250 тысяч км . Но с ним выйдет дороже.

За 500 тысяч рублей доступны довольно свежие Лифаны, почти все на «ручке», 2014–2016 годов выпуска, в том числе с пробегами порядка 50 тысяч км. Версии 4х4 нет в принципе.

5 место. Nissan Qashqai I

Полный привод Кашкая на настоящем бездорожье малопригоден из-за быстро перегревающейся муфты. А в городских условиях, пожалуй, он и ни к чему.

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Модель не славится крепкой подвеской — передняя откровенно слабовата, невелик ресурс элементов рулевого управления. Простоваты материалы салона. Зато не очень много вопросов к бензиновым моторам 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (141 л.с.). Ресурс у них большой, а закоксовка поршневых колец при пробегах от 100 тысяч в наши дни — обычное дело. Механическая трансмиссия надежна.

«Кашка» с полным приводом — не лучший вариант из-за раздатки, под нагрузками страдающей стремительным износом. Если переднего привода для жизни достаточно, можно брать, но только не с вариатором. За «пол-лимона» предлагают машины 2007–2009 годов выпуска, большей частью с мотором 1.6, есть экземпляры с пробегами 100–150 тысяч км. При хорошем уходе они пройдут еще столько же.

4 место. Great Wall Hover H3

У этого китайского внедорожника есть один большой недостаток — быстро прогорающие прокладки ГБЦ. Основной причиной называют… российскую сборку. Дескать, с недостаточным усилием затягивали болты.

H3 — рестайлинг «просто Ховера». Интересный, хотя и противоречивый вариант. Набор недостатков, по отзывам владельцев, ужасно схож с «нивовскими». Неудобная посадка, в салоне то и дело что-то отваливается, множество мелких поломок, хандрящие стеклоочистители и скверная динамика, даже с мотором 2.4.

Но по оснащению и комфорту Hover на голову превосходит любую Ниву. Просторный салон, большой багажник. Оба мотора (заимствованы у Mitsubishi) надежны, если не считать склонности прокладки ГБЦ к прогоранию. Базовый — 2.0 (115 или 122 л.с.). В МКП широко известен «болтающийся» рычаг. Также слабы подшипники валов — могут износиться к 100 000 км. Зато хороши внедорожные способности — рама, клиренс 230 мм, трансмиссия «part time» с понижающей передачей.

За 500 тысяч доступны Ховеры 2012–2013 годов, с пробегами от 50 до 100 тысяч, — все полноприводные, с мотором 2.0 и «механикой».

3 место. Renault Duster I

Основные недомогания Дастера сводятся к подтекающим задним амортизаторам и люфту наконечников рулевых тяг — после 60 тысяч км. У всего остального нормальный ресурс.

Железный вариант для тех, кому не нужны амбиентные подсветки, куча электронных ассистентов и навороченная мультимедийная система. А все для того, чтобы ездить, у Дастера есть.

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За 500 тысяч идут машины 2012–2015 годов выпуска, главным образом со 102-сильными моторами 1.6. Динамика не их козырь, зато эти моторы из числа самых живучих, хоть и славятся возрастными течами. Есть машины с умеренными пробегами в 60–80 тысяч, но чаще это диапазон 100–120 тысяч км.

Возможен автомат, но у Дастера он прихотливый и весьма ломкий даже в молодые годы. Механическая коробка спокойно ходит свыше 200 тысяч км. И — можно выбирать 4х2 или 4х4, полный привод выйдет чуть старше или чуть дороже .

2 место. Chevrolet Captiva

Модель собрала много претензий по электронной части: сбоят сигнализация и мультимедиа. Но жизненно важные элементы работают нормально.

Модель поначалу недооценивали, но с годами распробовали — ухоженные экземпляры на вторичке улетают на ура. При довольно обширном списке возможных поломок Captiva оказалась очень живучей, а поломки в основном по мелочи.

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Моторы V6 3.2 (230 л.с.) в целом надежные, но склонны к перегреву с нехорошими последствиями, а у цепи ГРМ слишком мал ресурс. Для прагматиков более предпочтителен 2.4 — пусть всего 136 сил, зато чугунный блок, ременный привод, простота и долговечность.

Автоматическая трансмиссия способна на 200+ тысяч км, но за полмиллиона рублей идут машины 2007–2010 годов с пробегами около 150 тысяч км. Так что наверняка скоро придется лечить автомат. С механикой все-таки проблем и расходов меньше. Официально у нас продавали только Каптивы 4х4. К агрегатам, обеспечивающим полный привод, особых нареканий нет, пугающего износа чего-нибудь не наблюдалось.

1 место. Suzuki Grand Vitara 3

Нетипичный «японец»: простоватый интерьер, жесткий пластик, скудноватый набор «развлечений» в салоне, ряд нареканий по эргономике. Зато надежность на редкой в наши дни высоте.

У машины отличная репутация, и вообще-то Гранд Витары на вторичке в среднем дороже: десятилетки идут за 700–850 тысяч. Но реально найти машины на пару лет старше за полмиллиона при пробегах 120–150 тысяч км. Почти все с отличным двухлитровым мотором (140 л.с.) — он живет 400 тысяч км и вдобавок имеет ремонтные размеры. Цепь ГРМ держится 150 тысяч.

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За примерно равные деньги возможны и механика, и автомат — оба без слабых мест. Привод только полный. Хлипкие втулки стабилизатора, провисающая задняя дверь, течи сальника раздатки и подгнивающий от влаги блок предохранителей вдумчивых людей не отпугнут. Выше ценится хорошая коррозионная стойкость, выносливая подвеска и несгибаемый мотор.

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В обзор не уместились еще несколько интересных моделей. Peugeot 3008 советовать не станем из-за очень капризного двигателя 1.6. А вот Nissan X-Trail первого поколения — чрезвычайно выносливый аппарат, но найти такой на рынке очень сложно. Hyundai Tucson первого поколения — также вполне достойная машина. Еще в выборку попадает «первый» Mitsubishi Outlander. Эти модели также можно рассматривать, но гораздо труднее найти экземпляр в хорошем состоянии.

Имея 500 000 рублей, можно присмотреться не только к кроссоверам, но и к фургонам, и к универсалам.

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Фото: «За рулем» и фирмы-производители