Фургоны за 500 000: есть хорошие!

Так называемые «каблучки» более универсальны и вместительны, чем обычные легковушки. Однако надо мириться с недостатком комфорта и динамики.

В эпоху, когда новых минивэнов и универсалов на нашем рынке почти не осталось, повышенный интерес вызывают более компактные фургоны. Нужна машина для перевозки большой семьи с собакой, а иногда мебели и стройматериалов? Трое детей с санками, самокатами и колясками? Грузопассажирские версии «каблуков» — самое доступное и практичное решение.

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Достоинства

Главные агрегаты таких машин, как правило, заточены на коммерческое использование, что означает большой пробег до первого капремонта и общий ресурс не менее 300 тысяч км . Подвеска жесткая и энергоемкая, с запасом прочности. И если среднестатистический кроссовер готов принять на борт 500–550 кг груза, то заурядный «каблук» может везти около 800 кг. Кроме того, у некоторых «пассажирских каблуков» есть выбор — пять или семь посадочных мест (иногда даже восемь).

Другие плюсы зависят от оснащения конкретной машины. Например, в салоне может быть откидной столик, недоступный в кроссоверах. При желании можно организовать спальные места — пространства хватит.

Недостатки

«Каблуки» уступают обычным легковым машинам в динамике и комфорте. На них не ставят мощные двигатели, автоматические коробки — редкость, а эстетический лейтмотив интерьера в большинстве случаев — окрашенное железо. Шумоизоляция и печки скверные у всех . В задних рядах из благ — только сами сиденья. При этом к эргономике водительского места обычно не придраться.

Фургон — заманчивый вариант для практичных хозяйственных владельцев. И если новый грузопассажирский «каблук» стоит почти как компактный кроссовер, то на вторичном рынке цены более демократичные.

Citroen Berlingo II/Peugeot Partner II

Длина*: 4380 мм/4384 мм

4380 мм/4384 мм Клиренс: 141–165 мм

* Здесь и далее — базовая версия.

Berlingo и Partner — технические близнецы, собирали их на одном заводе. Моторы, трансмиссии, подвески — одинаковые. Различаются внешностью, интерьером и оснащением. Второе поколение выпускали с 2008 по 2018 год, проведя два рестайлинга.

Их частенько называют минивэнами — в пассажирских версиях ситуация с отделкой салона и комфортом чуть лучше, нежели у аналогов. У пассажирских задняя дверь чаще открывается вверх. Но дубовая полузависимая задняя подвеска оставляет их в компании прочих «каблуков».

При выборе лучше избегать бензинового двигателя 1.6 VTI (EP6C, 120 л.с.). У него прекрасные характеристики, но есть проблемы с надежностью и ресурсом (особенно до модернизации в 2011 году), а масложор начинается еще в молодости. Предпочтение более старому мотору 1.6 семейства TU5 (90 л.с.) или турбодизелю такого же объема и мощности (DV6). Их ресурс — около 300 тысяч км.

Версии с автоматами продавались в Европе, у нас были доступны только машины с пятиступенчатыми МКП.

На вторичке за машины разумного возраста (не старше 10 лет) и с пробегом не выше 150 тысяч км просят от 450 тысяч рублей. Совсем свежие машины — трехлетки, набегавшие 50–70 тысяч, потянут почти на миллион. Хотя, возможно, и в такой недешевой покупке есть резон — с учетом выгод, которые дает «каблук».

Fiat Doblo I/Fiat Doblo II

Длина: 4263 мм/4390 мм

4263 мм/4390 мм Клиренс: от 145 до 180 мм

Второе поколение Doblo дебютировало в 2010 году, а первое выпускали до 2015‑го, так что в приемлемом возрасте могут быть оба варианта. Doblo II по набору качеств предпочтительнее, но он ощутимо дороже. Впрочем, выбор среди «вторых» крайне ограничен из-за невнятной политики Фиата и мизерных продаж. А «первый» одно время выпускали в Набережных Челнах, хотя и недолго.

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Большинство предложений на вторичке: Doblo I с бензиновым 1.4 (77 л.с.) Мотор всем неплох, кроме масляного аппетита — каждые 70–100 тысяч км или чаще надо менять колпачки и кольца и вычищать нагар. Турбодизель 1.3 (75 л.с.) встречается намного реже. Хотя он слывет надежным и экономичным, есть нарекания к ресурсу цепи ГРМ и натяжителя, возможны течи теплообменника, засорение клапана EGR. По большому счету, это типовые дизельные проблемы наряду с капризами ТНВД. Механическая коробка требует контроля уровня масла, ресурс сцепления непредсказуем.

Подвеска — спереди McPherson, сзади зависимая рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости.

За «первый» Doblo возрастом 7–9 лет и с пробегом 100–130 тысяч км просят 400–500 тысяч рублей. «Второй» доступен в единичных экземплярах с большим разбросом цен: от 400 тысяч за десятилетнюю машину до 1,3 млн за трехлетку.

Ford Tourneo Connect I

Длина: 4555 мм

4555 мм Клиренс: от 166 мм

Tourneo Connect первого поколения вы­пускали до 2013 года, зарекомендовал он себя прекрасно — прежде всего, в сфере перевозок. А пассажирские версии на вторичке сохранились лучше всего.

В активе — просторный салон (до 8 мест), прочная энергоемкая под­веска и живучие агрегаты. Основной двигатель — простой дизель Duratorq 1.8 TDCi (75, 90 или 110 л.с.) с непосредственным впрыском, чугунным блоком и мощной поршневой, рассчитанный минимум на 400 тысяч км. Бензиновый мотор 1.8 (115 л.с.) заимствован у первого Фокуса — тоже агрегат достойный. Необслуживаемая 5‑ступенчатая механика MTX‑75 — долгожитель.

Треть предложений на вторичке — заезженные, с пробегом выше 200 тысяч км. Но есть и свежие образцы — например, 2012 года выпуска с пробегом 110 тысяч км. Для коммерческого автомобиля это немного! А цены интересные: за машины 9–12 лет с пробегами не выше 150 тысяч км просят 400–550 тысяч рублей.

Tourneo Connect второго поколения у нас официально не продавали, но единичные экземпляры на вторичном рынке встречаются.

Еще три с половиной варианта — на следующей странице.