3 кроссовера с пробегом по цене новой Креты

Бестселлер российского рынка не то чтобы бедно оснащен, но в низших комплектациях многого не хватает. Есть смысл за те же деньги поискать на вторичном рынке модели классом выше — вместо переднеприводного паркетника получите кроссовер с полным приводом и автоматом.

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У Hyundai Creta хороший баланс качеств и привлекательная цена. Однако есть и мелкие недостатки: склонная к коррозии задняя дверь, довольно быстро появляются «сверчки» в салоне и течи в агрегатах полного привода, слабая шумоизоляция, маловат (для кроссовера) ход подвески.

При этом в минимальной комплектации Standart оснащение скудное: нет обогревов сидений и зеркал, регулировки руля по вылету, противотуманок и ходовых огней, круиз-контроля, камеры заднего вида. За моноприводную машину в таком исполнении в августе просили 1 027 000 рублей, за 4WD — 1 142 000 рублей. И это за версию с базовым мотором 1.6 (123 л.с.) и механической коробкой. Сочетание 4WD с автоматом — уже от 1 247 000 рублей.

По стоимости Creta относится к бюджетному сегменту. А невысокая цена возможна только при сдержанном оснащении, простых инженерных решениях, незатейливых материалах интерьера.

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Интересно, что на вторичке в этом ценовом диапазоне обитают… годовалые и двух-трехлетние Креты, причем необязательно с полным приводом (4х4 продано примерно вдвое меньше). Брать подержанную Крету вместо новой за такие же деньги не всем по душе, и их можно понять.

Поищем другие варианты, отметая всё, что старше шести лет и не имеет в линейке трансмиссий классического гидромеханического автомата. «Премиальный сегмент» с разумным возрастом и пробегом менее 100 000 км за 1–1,2 млн рублей можно найти только в битом состоянии. А самый очевидный вариант — модель этой же марки, но классом выше.

Если нужен комфорт и оснащение

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В ценовой диапазон попадают рестайлинговые «тридцать пятые» четырех-шести лет от роду, большей частью полноприводные и с автоматом. Базовый мотор двухлитровый 150-сильный бензиновый, альтернатива — 136-сильный турбодизель. Пробеги — 40–80 тысяч км.

Модель заметно превосходит Крету по габаритам (плюс 140 мм по длине, плюс 40 мм по ширине, плюс 30 мм по высоте) и полезному объему (по заводским данным, багажник на 179 л больше), список оснащения почти в два раза длиннее. «Ксенон», двухзонный климат-контроль и обогрев даже задних сидений здесь обычное дело: найти ix35 в бедной комплектации непростая задача. Зимние шины в «хор. сост.» обычно прилагаются.

Hyundai ix35 (сменил на нашем рынке Tucson) лучше Креты во многих отношениях — по размерам, оснащению, динамике. Возможности полного привода примерно такие же.

Близок к ix35 по оснащению и агрегатной базе Kia Sportage — правда, у Kia нет дизеля. Доступны «хвост» третьего поколения или первенцы четвертого (4х2 с МКП).

Когда практичность важнее

Nissan Terrano по инженерии во многом копирует простоватый Duster, но изначально намного богаче «француза». Если сравнивать базовые комплектации, то у Terrano много того, чего нет у Дастера. Например, MP3-аудиосистема с Bluetooth и USB-портом, фронтальные подушки безопасности, раздельная спинка заднего дивана, АБС, передние электростеклоподъемники. Система стабилизации ESC есть на всех версиях, кроме базовой, тогда как у Дастера даже в максимальной комплектации это лишь опция. Подвеска славится всеядностью и живучестью, возможности полного привода не уступают Крете — ESC частично восполняет отсутствие блокировки дифференциалов. Terrano просторнее Креты — чуть шире, длиннее и выше, багажник вместительнее на 70 л.

Nissan Terrano, ближайший родственник Дастера, лучше прародителя в части оснащения — элементов комфорта у него больше. В остальном это неприхотливый автомобиль, прост в обслуживании, а по дорожному просвету превосходит Крету на 15 мм.

Но самое приятное: за 1–1,15 рублей вторичка предлагает юные Terrano в возрасте 1–2 года, с пробегами 15–40 тысяч км, с двухлитровым мотором в 143 л.с. (старый и простой «реношный» F4R), автоматом и полным приводом. Такая комбинация способна без проблем дожить до 150 000 км (затем двигатель начнет поджирать масло), а при хорошем уходе и того больше. И да — комплектация за эти деньги часто близка к максимальной. В наличии все виды обогревов (кроме форсунок омывателя), круиз-контроль, достаточно продвинутая мультимедиа, камера заднего вида или хотя бы парктроник.

Если хочется надежный автомобиль

Terrano хоть и Nissan, но в нем японского меньше, чем французского. Популярный RAV4 в наши условия не вписывается — в цену до 1,2 млн рублей попадают семилетние экземпляры с вариатором и пробегом выше 100 тысяч. Но есть другой настоящий «японец», причем не отечественной, а «евросоюзной» сборки (Венгрия), что по нынешним временам редкость.

Suzuki Vitara за нашу сумму будет четырех-пяти лет от роду, с пробегом 40–80 тыс. км, автоматом и полным приводом (механика или монопривод на сотню дешевле!). Выбор двигателей — 117-сильный атмосферный 1.6 или 140-сильный наддувный 1.4. В оснащении будет всё, что есть у Креты и Террано, сверх того возможны кожано-замшевый салон и люк в крыше. Марка Suzuki славится надежностью, а конкретная модель — высоким ресурсом как в целом, так и по отдельным элементам.

Suzuki Vitara известна как надежный автомобиль с долговечными основными агрегатами. В числе ее преимуществ — отличная управляемость и семь подушек безопасности в «базе». Расплата — клиренс на 30 мм меньше, чем у Креты.

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Тем же, кому Vitara кажется недостаточно вместительной (она слегка компактнее Креты), есть резон обратить внимание на Grand Vitara. За 1–1,1 млн вторичка предлагает рестайлинговые «гран-витары» шести лет, в том числе со 169-сильными моторами 2.4, что дает интересную динамику. Хотя за нее придется расплачиваться «неудобными» налогами.

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Среди других предложений по нашим условиям — VW Tiguan и Mazda CX-5. А вот, например, Nissan X-Trail вместо гидроавтомата предлагает вариатор, что при покупке б/у менее предпочтительно. Если же расширить ограничения по возрасту, то становятся доступными восьмилетние Honda CR-V и Land Rover Freelander. Удачного вам выбора!

3 кроссовера с пробегом по цене новой Креты Бестселлер российского рынка не то чтобы бедно оснащен, но в низших комплектациях многого не хватает. Есть смысл за те же деньги поискать на вторичном рынке модели классом выше — вместо переднеприводного паркетника получите кроссовер с полным приводом и автоматом. 3 кроссовера с пробегом по цене новой Креты

Фото: фирмы-производители