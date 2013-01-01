Названы самые надежные кроссоверы. Нашли свой в списке?

А может быть, рассматриваете подержанный «кросс» к покупке? Тогда нижеследующее обязательно к изучению.

Всемирно известная организация технического надзора TÜV опубликовала очередной рейтинг надежности — в этот раз среди кроссоверов, имеющихся на европейском рынке. Изучались автомобили разных годов выпуска, и по каждой модели считалось количество дефектов и выявлялись главные недостатки за несколько лет эксплуатации. Результаты исследования опубликовал немецкий Autobild.

На пятой строчке топ-5 оказался Opel Mokka X, покинувший сборочный конвейер в 2019 году. Единственным проблемным аспектом эксплуатации машины исследователи указывают повышенный расход масла в двигателе.

Четвертое место занял Suzuki Vitara образца 2015 года — проблемы с его двигателем выявились ровно те же самые, что и у Mokka X, а кроме того, специалисты TÜV отметили периодически возникающие неисправности по электрике.

Третье место — у Suzuki SX4 S-Cross в вариантах, выпускающихся с 2013 года и позднее. Как ни удивительно, двигатели и этого кроссовера оказались склонными к масложору, но, проявляться он может начать раньше, чем у вышеуказанных моделей, при относительно небольшом пробеге.

Серьезно оторвавшись от преследователей по количеству выявленных дефектов во всех возрастных группах и немного недотянув до лидерства, вторую строчку занял Audi Q3. Среди немногих слабых мест специалисты называют сдающие со временем пружины подвески, а также коррозию или деформацию тормозных дисков.

А на вершине рейтинга оказалась Mazda CX-3. По мнению экспертов, выбирая такой кроссовер к покупке на рынке подержанных авто, следует обратить внимание на пружины и амортизаторы подвески. В остальном же автомобиль отметился минимальным количеством эксплуатационных дефектов.

Места с пятого по десятое заняли BMW X1 и Mitsubishi ASX с не слишком эффективной в длительной эксплуатации тормозной системой, Nissan Qashqai с проблемами по рулевому управлению и подвеске, Mini Countryman с повышенным расходом моторного масла и капризными коробками передач, Renault Kadjar (снова проблемы с тормозами) и Skoda Yeti, тоже отличившийся масложором, а также деформацией тормозных дисков.

Отметим, что указанные проблемы у лучших кроссоверов Европы носят эпизодический характер, но на них стоит обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом.

Интересно, что в североамериканском рейтинге двухлетней давности Mazda вошла в тройку лидеров, но вот CX-3 была признана наименее надежной из всего модельного ряда.

Фото: Mazda, Audi, Suzuki, Opel