Альберт Миннигулов из Магнитогорска очень хотел полноприводный кроссовер, на котором можно хоть с товарищами на рыбалку махнуть, хоть с семьей на юга. Выбрал самый популярный вариант.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Досье

Альберт Миннигулов36 летМагнитогорскРазливщик сталиHyundai Creta, 2019 г.в., кроссовер, 1.6 (123 л.с.) 4WD MT, комплектация Active13 тыс. км

Первая новая машина

—До Hyundai Creta у меня было много разных машин, начиная с отечественного автопрома и заканчивая китайским кроссовером и китайским же внедорожником. Не могу сказать, что Крета сразу же запала в душу — я хотел купить еще одного китайца, однако тот по деньгам выходил дороже, и я не увидел смысла переплачивать. Новый автомобиль должен был обладать полным приводом и высоким клиренсом, ведь я живу в поселке, где зимой на дорогах вырастают огромные сугробы, а весной образуется непролазная грязища. К тому же машина не должна была быть слишком большой — я планирую передать ее супруге однажды. Хотелось, чтобы она легко привыкла к габаритам авто.

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Крету я покупал в конце ноября 2019 года. Это мой первый автомобиль, купленный в салоне. Вторичный рынок тоже рассматривал, но подержанные машины стоили не намного дешевле новых. Я посчитал, что лучше взять машину, на которой до меня никто не ездил. От дилера получил максимальные скидки. В тот момент моя Creta стоила около 1 млн 300 тыс. рублей, салон уступил мне 200 тысяч, к тому же дали много «допов» на приличную сумму — зимнюю резину, сигнализацию... В общем покупкой я остался доволен.

Скоро будет год, как я езжу на Крете, сейчас пробег подходит к 13 тыс. км. Серьезных претензий у меня к машине нет, но багажник мог бы быть побольше. У меня трое детей и, чтобы всей семьей отправиться на юг, приходится снимать шторку багажника и грузить вещи под крышу. А если требуется перевезти что-нибудь посерьезнее чемоданов и сумок, я цепляю прицеп.

Пятерка за салон

В салоне все на своих местах — эргономика отличная. Места хватает и пассажирам, и водителю. При моем росте 190 я не испытываю никакого дискомфорта даже во время путешествий. К примеру, в предыдущем внедорожнике мне было не так удобно за рулем. В следующей версии, надеюсь, добавят подсветку кнопок стеклоподъемников — в темноте приходится ориентироваться на ощупь.

Практически сразу после покупки я обзавелся защитой двигателя, бензобака и редуктора заднего моста. Я часто езжу на охоту или рыбалку, так что это своего рода перестраховка — на случай «встречи» с камнем или кочкой.

За установку защиты бака официалы заломили ценник в 5 тыс. рублей. Тактично отказался и поставил сам, потратив 900 рублей.

Лью только АИ-92

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У Креты адекватный расход — примерно 9,5 л на 100 км в смешанном цикле. Если еду с прицепом, выходит около 10 литров. Лью только АИ-92. Было дело, пару месяцев заправлялся АИ-95, но разницы не почувствовал и решил, что нет смысла переплачивать. Отмечу, что я удалил катализатор, поскольку это одна из самых слабых деталей Hyundai Creta. Сломанный катализатор запросто может «потянуть» за собой двигатель, а убивать мотор и попадать на серьезные деньги мне как-то не хочется.

Слышал, что многие владельцы Креты с движком 1.6 жалуются на вялую динамику. Я не искал гоночный болид, так что меня в этом плане машина устраивает. В приоритете был полный привод, который полностью себя оправдал. Теперь я могу в любое время года выбираться на природу и не переживать, что застряну на размытой грунтовке. Крета меня все равно вывезет.

Вождение без нервов

По десятибалльной шкале я бы поставил автомобилю семь баллов. У Креты, определенно, много сильных сторон. К ним я бы отнес линзованную оптику (фарами и подсветкой поворотов я очень доволен), эргономику салона и то, как автомобиль откликается на нажатие педали тормоза. Если понадобится экстренно тормозить, я точно знаю, что она остановится. Для меня безопасность — главная характеристика автомобиля. Еще очень нравится, как работает система стабилизации курсовой устойчивости. Даже когда машину чуть-чуть заносит, электроника оперативно вмешивается. На дороге я себя чувствую уверенно и спокойно. Двигаюсь из пункта А в пункт Б без нервов.

Три балла я бы отнял за «дубовый» пластик в салоне. Чуть его задел — царапается, что меня очень расстраивает. Не нравится размер багажника, но, опять же, я это видел при покупке и понимал, что могут возникнуть трудности. Также мне бы хотелось, чтобы Крета была немного повыше (дорожный просвет 190 мм. — Прим. ред.). Периодически все же приходится скрести днищем. Не очень долговечен каталитический нейтрализатор, и возможные последствия его поломки я бы тоже отнес к минусам.

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