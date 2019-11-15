Kia Sportage с пробегом: износ колодок, стучащая рейка и еще 3 проблемы

Автомобиль популярен на вторичке. Модель нынешнего, четвертого поколения — не исключение. Однако у Kia Sportage IV есть несколько типичных проблем, с которыми вы можете столкнуться при покупке кроссовера с пробегом.

Kia Sportage уже давно прописался в лидерах российского рынка по продажам среди кроссоверов. Кроме того, это одна из первых иностранных моделей, чья сборка была организована в России. Sportage выпускается в Калининграде с самого первого поколения.

1. Быстрый износ тормозов

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Kia Sportage четвертой генерации страдал от очень быстрого износа передних тормозных колодок. Замена могла потребоваться уже после 10 000 км пробега. Изношенные колодки оставляли борозды на тормозных дисках. Эта особенность характерна для автомобилей первых месяцев выпуска — осенью 2016 года тормозные механизмы были доработаны, и проблема ушла.

Так что при выборе автомобилей из первых партий обязательно проверьте, были ли заменены на новые передние колодки и диски В свое время дефектные элементы меняли бесплатно по гарантии. Ну или поменяйте диски и колодки на детали нового образца (иных в продаже все равно не найдете), чтобы быть спокойным.

У машин первых лет выпуска быстро изнашивались передние тормозные колодки, из-за чего страдали и диски — на них появлялись борозды.

2. Стук в рулевой рейке

Эта болячка была больше характерна для машин прошлого поколения. Но и Sportage IV ее унаследовал. При проезде неровностей или во время движения по гребенке можно услышать характерный стук. Все дело в демпфере моторчика электроусилителя, который со временем изнашивался и начинал люфтить. Весной 2016 года демпфер был доработан. Так что, как и в случае с предыдущей проблемой, обязательно проверьте, менялся ли демпфер по гарантии. В противном случае придется менять его самостоятельно.

У ранних автомобилей был отмечен стук в рулевом управлении — из-за изношенного демпфера электроусилителя.

3. Слабое лакокрасочное покрытие

Эта особенность характерна для многих японских и корейских автомобилей, и нынешний Kia Sportage тут не исключение. Прочность лакокрасочного покрытия у него недостаточно высокая. Сколы и царапины появляются очень быстро, и через пару лет кузов начинает терять свой товарный вид. Это же касается и декоративных элементов с хромом, который со временем начинает облезать. С этим, к сожалению, придется мириться — эти дефекты не попадают под гарантию.

При больших ежегодных пробегах и частых поездках по автострадам стоит озаботиться защитой передка пленкой — лакокрасочное покрытие не самое стойкое: легко царапается и обзаводится сколами.

4. Запотевающие фары

Потеющие фары характерны для всех Спортейджей. Впрочем, не только для них. Обычно на работоспособности передней оптики это не сказывается. Поэтому большинство производителей, включая Kia, не считают запотевание фар дефектом. Однако такие фары не красят внешность автомобиля, тем более когда он свежий. Единственное, как потенциальный покупатель такой машины может использовать запотевшие фары, — попытаться сбить цену.

Нередко после мойки или во время дождя передняя оптика начинает потеть изнутри.

5. Система полного привода

Еще одним слабым местом можно назвать муфту подключения заднего привода. При одном условии — если автомобиль регулярно съезжал с асфальта. Нужно помнить, что это кроссовер, а не внедорожник. И муфта долго не протянет при регулярных вылазках на бездорожье. Кроме того, привод муфты ничем не защищен, он довольно низко расположен и его легко повредить на грунтовке. Так что если выяснится, что прошлый владелец регулярно ездил по бездорожью или на днище автомобиля будут явные признаки контактов с грунтом, лучше поискать другой экземпляр.

Привод муфты подключения задней оси ничем не защищен и висит низко — вне асфальта нужно быть осторожным.

6. Двигатель

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У предыдущего поколения Спортейджа с 2-литровым атмосферным двигателем серии Gamma были две довольно серьезные проблемы. Первая связана с каталитическим нейтрализатором, расположенного близко к блоку цилиндров. Его содержимое быстро разрушалось из-за некачественного топлива, и дорогой узел выходил из строя. Вторая проблема — быстрый износ стенок цилиндров. Еще до 100 тысяч километров пробега на них могли появиться задиры. Причем одной из причин было как раз неудачное расположение нейтрализатора — частицы сот иногда засасывало в цилиндры. Но четвертое поколение Спортейджа оснащают двигателями серии Nu. Проблемы с задирами цилиндров ушли в прошлое, а нейтрализатор теперь установлен дальше — даже в случае его разрушения тяжких последствий для самого мотора не будет.

В целом этот кроссовер нельзя отнести к капризным. Да, с двухлитровым мотором он не быстр. И это не внедорожник. Но если вам нужен относительно надежный и недорогой в содержании среднеразмерный полноприводник — Kia Sportage IV неплохой вариант. Тем более почти все детские болячки со временем были устранены.

Самый популярный двигатель под капотом Sportage IV — 2-литровый мотор серии Nu, сменивший агрегат Gamma. В отличие от предшественника, он не страдает преждевременным выходом из строя каталитического нейтрализатора и ранним износом стенок цилиндров.

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