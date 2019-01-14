Кроссовер за 600 тысяч: лучшие варианты. Выбор ЗР

Этих денег хватит на новую Ладу 4×4 или подержанные иномарки, от довольно свежих практичных машин без излишеств до более возрастных харизматичных. В обзоре «За рулем» — восемь достойных вашего внимания моделей.

RENAULT DUSTER

Renault Duster
Renault Duster

В бюджет 600 000 рублей укладываются только «дореформенные» Дастеры, поэтому можно столкнуться со многими детскими ­болячками, которые были исправлены в ходе рестайлинга.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2012–2015
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 1,6 л (102 л.с.); 2,0 л (135 л.с.); дизельный, Р4, 1,5 л (90 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, A4
ПРИВОД: передний, полный

Renault Duster
Renault Duster

КУЗОВ: Посредственное качество лакокрасочного покрытия соседствует с огрехами сборки. Есть несколько деталей, с которых со временем откалывается краска, а также пара мест с плохой герметизацией стыков внешних панелей.

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МОТОРЫ: Все двигатели довольно надежны. Мелкие болячки относятся, в основном, к бензиновым ременным моторам 1.6 (К4М) и 2.0 (F4R).

ТРАНСМИССИЯ: Механические коробки не вызывают нареканий, а вот автомат серии DP является проблемным. Агрегат, заточенный под городскую езду, плохо переносит эксплуатацию на плохих дорогах с частыми пробуксовками и высокими нагрузками. Компоненты полноприводной трансмиссии не имеют серьезных болячек.

ШАССИ: Подвеска не доставляет хлопот. Откровенно слабые звенья — лишь рулевые наконечники и задние амортизаторы многорычажной подвески (у полноприводных модификаций).

САЛОН: Эргономика вызывает массу вопросов. Удручает слабая износостойкость салона — руля, ручки селектора МКП, обшивки водительского сиденья.

Renault Duster
Renault Duster

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Duster обладает высокой ликвидностью. На­именее востребованы моноприводные машины с мотором 2.0 и дешевые версии с двигателем 1.6.

ИТОГ: Renault Duster — рабочая лошадка, которая на 100% оправдывает звание «кроссовер для народа». На одной чаше весов — простой и неприхотливый автомобиль с низкой стоимостью содержания, а на другой — масса проявлений его бюджетности, включая невысокий ездовой комфорт, скромные материалы отделки и дизайн.

NISSAN QASHQAI (первое поколение)

Nissan Qashqai, первое поколение
Nissan Qashqai, первое поколение

Средняя цена Кашкаев первого поколения — как раз 600 000 рублей. За эти деньги можно найти «дореформенные» и рестайлинговые машины с небольшим пробегом и в хорошем состоянии.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2012
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 1,6 л (114 и 117 л.с.); 2,0 л (141 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, вариатор
ПРИВОД: передний, полный

Nissan Qashqai, первое поколение
Nissan Qashqai, первое поколение

КУЗОВ: Лакокрасочное покрытие тонковато и плохо противостоит сколам и царапинам. Но у кузова нет мест, подверженных усиленной коррозии.

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МОТОРЫ: Двигатель 1.6 HR16DE не доставляет хлопот, а самый существенный недостаток агрегата 2.0 MR20DE — малый ресурс цепи ГРМ.

ТРАНСМИССИЯ: К механическим коробкам нет вопросов. Вариатор JF011E, идущий в паре с мотором 2.0, — тоже удачный агрегат с достойным ресурсом и неплохой надежностью. А его младший брат JF015E (идет вместе с двигателем 1.6) крепким здоровьем похвастать не может. Полноприводная трансмиссия не капризничает, если не увлекаться ездой по бездорожью.

ШАССИ: Подвеска слабовата. Сайлент-блоки, шаровые, рулевые тяги, наконечники и амортизаторы придется менять часто. Нередко начинает стучать ­рулевая рейка, лечится переборкой.

САЛОН: «Дореформенные» машины отличаются низкой износостойкостью материалов отделки салона. При обновлении ­Кашкая производитель заметно улучшил их качество.

Nissan Qashqai, первое поколение
Nissan Qashqai, первое поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Qashqai высоколиквиден. В своем сегменте он имеет наиболее адеква­тное соотношение потребительских качеств и цены. Лучше всего продаются полноприводные версии с мотором 2.0 и вариатором.

ИТОГ: Nissan Qashqai — хороший компромисс между ценой и качеством. Существенные недостатки: откровенно слабая подвеска, недолговечная рулевая рейка и ненадежный вариатор JF015E. В плюсах — умеренная стоимость содержания и беспроблемные остальные узлы и агрегаты.

SUZUKI GRAND VITARA (третье поколение)

Suzuki Grand Vitara, третье поколение
Suzuki Grand Vitara, третье поколение

Около 600 000 рублей стóят «большие» Витары периода первого рестайлинга (2008 год). Это машины возрастом почти десять лет и, в основном, пробежавшие свыше 100 000 км. Однако для их технического состояния это еще не приговор.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2009
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 2,0 л (140 л.с.); 2,4 л (169 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
ПРИВОД: полный

Suzuki Grand Vitara, третье поколение
Suzuki Grand Vitara, третье поколение

КУЗОВ: Качество лакокрасочного покрытия хорошее, ржавых болячек у кузова нет. Однако даже при несерьезных ДТП его передняя часть страдает слишком сильно, хотя общий уровень пассивной безопасности высок.

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МОТОРЫ: Двигатель 2.0 довольно надежен, но слабоват для тяжелой машины. Не блещет долговечностью цепь ГРМ. Мотор 2.4 еще надежнее и более предпочтителен для Витары.

ТРАНСМИССИЯ: Четырехступенчатый автомат Aisin архаичен, зато долговечен. Механическая коробка также не доставляет хлопот. Компоненты полноприводной трансмиссии особенно не беспокоят, распространены разве что течи сальников.

ШАССИ: Слабые звенья в подвеске — втулки переднего стабилизатора и задние сайлент-блоки передних рычагов. Остальные детали служат долго (это относится и к составляющим рулевого управления).

САЛОН: В начале производства Grand Vitara обладала неплохим пакетом дополнительного оборудования, но компания почему-то почти не расширяла его. Постепенно машина сильно отстала от конкурентов по уровню комфорта, застряв в далеком 2005 году.

Suzuki Grand Vitara, третье поколение
Suzuki Grand Vitara, третье поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Grand Vitara — очень интересный и ликви­дный автомобиль. Несмотря на возраст, покупатель находится быстро. Самый ходовой вариант — машина с мотором 2.0 и автоматом.

ИТОГ: Grand Vitara морально устарела во многих отношениях, однако это один из самых надежных и неприхотливых автомобилей. Даже с учетом солидного возраста и пробега машины ее содержание не будет сильно обременительным, запас прочности по нынешним меркам — отменный.

SUBARU FORESTER (третье поколение)

Subaru Forester, третье поколение
Subaru Forester, третье поколение

За 600 000 рублей предлагают дорестайлинговые машины первого года производства, в основном с пробегом 150 000–200 000 км. Достойные внимания автомобили в хорошем состоянии придется поискать.

ГОД ВЫПУСКА: 2008
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Оп4, 2,0 л (150 л.с.); 2,5 л (172 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
ПРИВОД: полный

Subaru Forester, третье поколение
Subaru Forester, третье поколение

КУЗОВ: Subaru для нашего рынка собирают исключительно в Японии. Покрашены машины хорошо, ржавеют неохотно.

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МОТОРЫ: Атмосферные моторы 2.0 и 2.5 серии EJ относятся к числу самых надежных среди других агрегатов сравнимого объема. В этой паре менее предпочтителен двигатель 2.5, ведь он является расточенной версией 2-литрового мотора, то есть стенки цилиндров у него более тонкие.

ТРАНСМИССИЯ: Механическая коробка не доставляет особенных хлопот, как и 4-ступенчатый автомат. Агрегаты довольно возрастные и при этом очень надежные. Детали и узлы полноприводной трансмиссии имеют высокий ресурс и редко требуют внимания.

ШАССИ: Подвеска и рулевое не вызывают нареканий. Расходниками являются лишь стойки и втулки стабилизаторов.

САЛОН: Спартанский подход к отделке салона — фирменный недостаток Subaru. Особенно это характерно для периода производства Форестера третьего поколения.

Subaru Forester, третье поколение
Subaru Forester, третье поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Вне зависимости от комплектации Forester высоколиквиден. Целевая аудитория очень ценит субаровский полный привод. Наиболее востребована версия с атмосферным мотором 2.5, тип коробки роли не играет.

ИТОГ: «Дореформенный» Forester третьего поколения — хороший вариант, особенно для водителя, который ценит драйверские возможности автомобиля. Однако 600 000 рублей может не хватить, чтобы подобрать машину в хорошем состоянии, — надо бы еще тысяч двести.

GREAT WALL HOVER H3/H5

Great Wall Hover H3/H5
Great Wall Hover H3/H5

За 600 000 рублей рублей можно найти относительно свежий Hover с пробегом до 100 000 км и в хорошем состоянии. Это средняя рыночная цена на такие автомобили. Есть где разгуляться.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2012–2014
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 2,0 л (115 и 122 л.с.); 2,4 л (127 и 136 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (143 и 150 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А5
ПРИВОД: полный

Great Wall Hover H3/H5
Great Wall Hover H3/H5

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КУЗОВ: Лакокрасочное покрытие — посредственного качества, дешевый металл лишен оцинковки. Врожденных очагов коррозии на кузове нет, но появившуюся ржавчину ни в коем случае нельзя запускать. Качество отечественной сборки оставляет желать лучшего.

МОТОРЫ: Бензиновые двигатели хорошие — это проверенные временем агрегаты Mitsubishi 2.0 4G63 и 2.4 4G69. А вот дизель 2.0 может сильно расстроить. Распространены случаи прогорания прокладки ГБЦ на пробегах до 100 000 км. Если вовремя не заметить прогар, из-за локального перегрева поведет головку блока.

ТРАНСМИССИЯ: Механическая коробка не доставляет хлопот, как и автомат, доставшийся от Hyundai. Корейская автоматическая коробка идет только в паре с дизельным мотором. Трансмиссия не вызывает нареканий.

ШАССИ: Элементы подвески рамного шасси, как и компоненты рулевого управления, служат долго. Явных слабых мест нет.

САЛОН: Качество отделки салона ожидаемо посредственное, обивка изнашивается довольно быстро. По сути, перед нами освеженный интерьер прародителя Ховера, а это Isuzu Axiom, который появился еще в начале 2000-х.

Great Wall Hover H3/H5
Great Wall Hover H3/H5

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Покупатели обходят стороной китайские автомобили, тем более с пробегом. Однако Hover — исключение из правил. Он сделал себе хорошее имя на нашем рынке и имеет устойчивый спрос на вторичке.

ИТОГ: Hover H3/H5 — кондовый рамный вседорожник, построенный на удачных узлах и агрегатах. В той же ценовой нише его одноклассники имеют более значительный возраст и пробег. Китайский ярлык и относительная бюджетность отражаются на потребительских качествах, но автомобиль всё равно остается довольно удачным по меркам своего класса.

MAZDA CX-7

Mazda CX-7
Mazda CX-7

Средняя цена приличного СХ-7 — около 675 000 рублей. Наш бюджет захватывает даже рестайлинговые машины. Правда, довольствоваться придется только полноприводной модификацией с наддувным мотором 2.3.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2008–2010
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, Р4, 2,3 л (238 л.с.)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: А6
ПРИВОД: полный

Mazda CX-7
Mazda CX-7

КУЗОВ: Кузов не страдает от коррозии, качество лакокрасочного покрытия хорошее. СХ-7 для нашего рынка собирали только в Японии.

МОТОРЫ: Наддувный бензиновый мотор 2.3 — немного дефорсированная версия агрегата, который устанавливали на заряженные модели MPS. Помимо низкого ресурса, у него слабый привод ГРМ: частая замены цепи и фазо­вращателя — обычное дело. Недолго живет и дорогостоящая турбина.

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ТРАНСМИССИЯ: Шестиступенчатый автомат Aisin с честью выдерживает нагрузки. Нельзя увлекаться длительной пробуксовкой: перегрев масла чреват повреждением гидроблока. Распространены течи сальников редукторов системы полного привода. Это особенно критично для углового редуктора.

ШАССИ: Подвеска и рулевое управление не капризны. Относительно мало живут только опорные подшипники передних амортизаторов и задние ступичные подшипники.

САЛОН: В отделке Мазд тех годов выпуска не найти мягкого пластика, зато детали интерьера не особенно подвержены износу. Еще одна особенность машин тех лет — не самая ­хорошая шумоизоляция.

Mazda CX-7
Mazda CX-7

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Mazda — один из любимых брендов покупателей на вторичном рынке. Хорошо продаются практически все модели и модификации, одна из причин успеха — динамичный двигатель.

ИТОГ: Полноприводная Мазда CX-7 — самая ломучая модель производителя. Даже внимательная диагностика не гарантирует, что вскоре не сломается что-то дорогостоящее, а таких позиций в этой комплектации слишком уж много. Если очень нравится CX-7, лучше накинуть 100 000 рублей и поискать более свежую модификацию с атмосферным мотором 2.5 и передним приводом — такие машины гораздо надежнее.

MITSUBISHI OUTLANDER (второе поколение)

Mitsubishi Outlander, второе поколение
Mitsubishi Outlander, второе поколение

За 600 000 рублей можно подобрать Outlander на любой вкус — есть выбор по мощности двигателя, типу привода и коробки передач. Правда, машины за эти деньги имеют приличный возраст и пробег. Помимо «дореформенных» автомобилей за эти деньги доступны и рестайлинговые, но в небогатых комплектациях.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2010
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 2,0 л (147 л.с.); 2,4 л (170 л.с.); V6, 3,0 л (220 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А6, вариатор
ПРИВОД: передний, полный

Mitsubishi Outlander, второе поколение
Mitsubishi Outlander, второе поколение

КУЗОВ: Лакокрасочное покрытие плохо противостоит сколам и царапинам, тем не менее у кузова нет явных слабых мест, подверженных коррозии.

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МОТОРЫ: Моторы 2.0 и 2.4 лишены серьезных недостатков, довольно надежны и имеют приличный ресурс. Двигатель 3.0 принадлежит к бравой старой гвардии — он даже надежнее младших агрегатов, но требует более существенных затрат на обслуживание.

ТРАНСМИССИЯ: Механическая коробка не доставляет хлопот. С вариатором JF011Е, работающим совместно с двигателями 2.0 и 2.4, надо обращаться аккуратно, и тогда он проживет 200 000 км. Но в паре с мотором 2.4 он ходит заметно меньше, поскольку крутящий момент близок к предельному для этого вариатора. Автомат Jatco (агрегатируется с двигателем 3.0) имеет хорошую репутацию — в целом коробка надежна и вполне удачна среди одноклассников. Остальные элементы как моно-, так и полноприводной трансмиссии редко требуют внимания.

ШАССИ: Компоненты подвески и рулевого управления имеют высокий ресурс. К расходникам относятся в основном только втулки и стойки стабилизаторов.

САЛОН: Салон разочарует посредственной шумоизоляцией и дешевой отделкой. Руль и сиденья заметно изнашиваются к 100 000 км.

Mitsubishi Outlander, второе поколение
Mitsubishi Outlander, второе поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Ликвидность довольно высокая. Наиболее востребованы полноприводные модификации с вариатором.

ИТОГ: В арсенале довольно надежные узлы и агрегаты, включая даже вариатор. Машина долго не будет требовать серьезных вложений. Правда, Аутлендеры за 600 000 рублей уже израсходовали этот запас надежности, поэтому в ближайшей перспективе определенные затраты на их ремонт и обслуживание неизбежны.

BMW X3 (первое поколение)

BMW X3, первое поколение
BMW X3, первое поколение

За эти деньги можно заглянуть и в премиум-сегмент. За 600 000 рублей удастся купить, например, десятилетний BMW X3 (представитель первого поколения уже после рестайлинга) в не самом навороченном исполнении.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2009
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р6, 2,5 л (218 л.с.); 3,0 л (272 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (177 л.с.)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: А6
ПРИВОД: полный

BMW X3, первое поколение
BMW X3, первое поколение

КУЗОВ: Основные очаги коррозии скрываются под пластиковыми накладками и панелями. Важно обратить внимание также на нижние кромки дверей и двери багажника.

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МОТОРЫ: Все моторы страдают множеством недешево устраняемых неисправностей. Из бензиновых агрегатов лучше выбрать вариант 3.0. Список его недостатков меньше, чем у 2.5, и служит он заметно дольше. Кроме естественных проблем дизелей, например таких, как ограниченный срок службы топливной аппаратуры, у мотора 2.0 недолго живет цепь ГРМ, которая вдобавок расположена со стороны коробки, — ее замена обходится дорого.

ТРАНСМИССИЯ: Шестиступенчатый автомат ZF на рестайлинговых X3 надежен и требует в основном только своевременной замены масла. В системе полного привода xDrive слабым звеном является сервопривод раздаточной коробки. Но в целом трансмиссия надежна.

ШАССИ: Рулевая не доставляет хлопот, детали и узлы подвески добротные и имеют хороший ресурс. Запчасти относительно недороги, особенно для столь статусной марки.

САЛОН: Салон простоват на фоне старших моделей BMW, да и качество элементов отделки ниже среднего уровня «баварцев». Но их износостойкость на достойном уровне.

BMW X3, первое поколение
BMW X3, первое поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: BMW очень любят на вторичном рынке. Хорошо продаются все модификации, которые рассмотрены в нашей подборке.

ИТОГ: Премиальный автомобиль требует соответствующих расходов на содержание и ремонт. В случае с великовозрастными X3 первой генерации c большими пробегами затрат точно не избежать. Даже если повысить планку бюджета на покупку машины, это не убережет от опасности «попасть» на недешевый ремонт мотора.

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Фото: фирмы-производители
Кроссовер за 600 тысяч: лучшие варианты. Выбор ЗР
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