Кроссовер за 600 тысяч: лучшие варианты. Выбор ЗР

Этих денег хватит на новую Ладу 4×4 или подержанные иномарки, от довольно свежих практичных машин без излишеств до более возрастных харизматичных. В обзоре «За рулем» — восемь достойных вашего внимания моделей.

RENAULT DUSTER

Renault Duster

В бюджет 600 000 рублей укладываются только «дореформенные» Дастеры, поэтому можно столкнуться со многими детскими ­болячками, которые были исправлены в ходе рестайлинга.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2012–2015

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 1,6 л (102 л.с.); 2,0 л (135 л.с.); дизельный, Р4, 1,5 л (90 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, A4

ПРИВОД: передний, полный

Renault Duster

Посредственное качество лакокрасочного покрытия соседствует с огрехами сборки. Есть несколько деталей, с которых со временем откалывается краска, а также пара мест с плохой герметизацией стыков внешних панелей.

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МОТОРЫ: Все двигатели довольно надежны. Мелкие болячки относятся, в основном, к бензиновым ременным моторам 1.6 (К4М) и 2.0 (F4R).

ТРАНСМИССИЯ: Механические коробки не вызывают нареканий, а вот автомат серии DP является проблемным. Агрегат, заточенный под городскую езду, плохо переносит эксплуатацию на плохих дорогах с частыми пробуксовками и высокими нагрузками. Компоненты полноприводной трансмиссии не имеют серьезных болячек.

ШАССИ: Подвеска не доставляет хлопот. Откровенно слабые звенья — лишь рулевые наконечники и задние амортизаторы многорычажной подвески (у полноприводных модификаций).

САЛОН: Эргономика вызывает массу вопросов. Удручает слабая износостойкость салона — руля, ручки селектора МКП, обшивки водительского сиденья.

Renault Duster

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Duster обладает высокой ликвидностью. На­именее востребованы моноприводные машины с мотором 2.0 и дешевые версии с двигателем 1.6.

ИТОГ: Renault Duster — рабочая лошадка, которая на 100% оправдывает звание «кроссовер для народа». На одной чаше весов — простой и неприхотливый автомобиль с низкой стоимостью содержания, а на другой — масса проявлений его бюджетности, включая невысокий ездовой комфорт, скромные материалы отделки и дизайн.

NISSAN QASHQAI (первое поколение)

Nissan Qashqai, первое поколение

Средняя цена Кашкаев первого поколения — как раз 600 000 рублей. За эти деньги можно найти «дореформенные» и рестайлинговые машины с небольшим пробегом и в хорошем состоянии.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2012

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 1,6 л (114 и 117 л.с.); 2,0 л (141 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, вариатор

ПРИВОД: передний, полный

Nissan Qashqai, первое поколение

КУЗОВ: Лакокрасочное покрытие тонковато и плохо противостоит сколам и царапинам. Но у кузова нет мест, подверженных усиленной коррозии.

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МОТОРЫ: Двигатель 1.6 HR16DE не доставляет хлопот, а самый существенный недостаток агрегата 2.0 MR20DE — малый ресурс цепи ГРМ.

ТРАНСМИССИЯ: К механическим коробкам нет вопросов. Вариатор JF011E, идущий в паре с мотором 2.0, — тоже удачный агрегат с достойным ресурсом и неплохой надежностью. А его младший брат JF015E (идет вместе с двигателем 1.6) крепким здоровьем похвастать не может. Полноприводная трансмиссия не капризничает, если не увлекаться ездой по бездорожью.

ШАССИ: Подвеска слабовата. Сайлент-блоки, шаровые, рулевые тяги, наконечники и амортизаторы придется менять часто. Нередко начинает стучать ­рулевая рейка, лечится переборкой.

САЛОН: «Дореформенные» машины отличаются низкой износостойкостью материалов отделки салона. При обновлении ­Кашкая производитель заметно улучшил их качество.

Nissan Qashqai, первое поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Qashqai высоколиквиден. В своем сегменте он имеет наиболее адеква­тное соотношение потребительских качеств и цены. Лучше всего продаются полноприводные версии с мотором 2.0 и вариатором.

ИТОГ: Nissan Qashqai — хороший компромисс между ценой и качеством. Существенные недостатки: откровенно слабая подвеска, недолговечная рулевая рейка и ненадежный вариатор JF015E. В плюсах — умеренная стоимость содержания и беспроблемные остальные узлы и агрегаты.

SUZUKI GRAND VITARA (третье поколение)

Suzuki Grand Vitara, третье поколение

Около 600 000 рублей стóят «большие» Витары периода первого рестайлинга (2008 год). Это машины возрастом почти десять лет и, в основном, пробежавшие свыше 100 000 км. Однако для их технического состояния это еще не приговор.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2009

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 2,0 л (140 л.с.); 2,4 л (169 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4

ПРИВОД: полный

Suzuki Grand Vitara, третье поколение

КУЗОВ: Качество лакокрасочного покрытия хорошее, ржавых болячек у кузова нет. Однако даже при несерьезных ДТП его передняя часть страдает слишком сильно, хотя общий уровень пассивной безопасности высок.

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МОТОРЫ: Двигатель 2.0 довольно надежен, но слабоват для тяжелой машины. Не блещет долговечностью цепь ГРМ. Мотор 2.4 еще надежнее и более предпочтителен для Витары.

ТРАНСМИССИЯ: Четырехступенчатый автомат Aisin архаичен, зато долговечен. Механическая коробка также не доставляет хлопот. Компоненты полноприводной трансмиссии особенно не беспокоят, распространены разве что течи сальников.

ШАССИ: Слабые звенья в подвеске — втулки переднего стабилизатора и задние сайлент-блоки передних рычагов. Остальные детали служат долго (это относится и к составляющим рулевого управления).

САЛОН: В начале производства Grand Vitara обладала неплохим пакетом дополнительного оборудования, но компания почему-то почти не расширяла его. Постепенно машина сильно отстала от конкурентов по уровню комфорта, застряв в далеком 2005 году.

Suzuki Grand Vitara, третье поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Grand Vitara — очень интересный и ликви­дный автомобиль. Несмотря на возраст, покупатель находится быстро. Самый ходовой вариант — машина с мотором 2.0 и автоматом.

ИТОГ: Grand Vitara морально устарела во многих отношениях, однако это один из самых надежных и неприхотливых автомобилей. Даже с учетом солидного возраста и пробега машины ее содержание не будет сильно обременительным, запас прочности по нынешним меркам — отменный.

SUBARU FORESTER (третье поколение)

Subaru Forester, третье поколение

За 600 000 рублей предлагают дорестайлинговые машины первого года производства, в основном с пробегом 150 000–200 000 км. Достойные внимания автомобили в хорошем состоянии придется поискать.

ГОД ВЫПУСКА: 2008

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Оп4, 2,0 л (150 л.с.); 2,5 л (172 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4

ПРИВОД: полный

Subaru Forester, третье поколение

КУЗОВ: Subaru для нашего рынка собирают исключительно в Японии. Покрашены машины хорошо, ржавеют неохотно.

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МОТОРЫ: Атмосферные моторы 2.0 и 2.5 серии EJ относятся к числу самых надежных среди других агрегатов сравнимого объема. В этой паре менее предпочтителен двигатель 2.5, ведь он является расточенной версией 2-литрового мотора, то есть стенки цилиндров у него более тонкие.

ТРАНСМИССИЯ: Механическая коробка не доставляет особенных хлопот, как и 4-ступенчатый автомат. Агрегаты довольно возрастные и при этом очень надежные. Детали и узлы полноприводной трансмиссии имеют высокий ресурс и редко требуют внимания.

ШАССИ: Подвеска и рулевое не вызывают нареканий. Расходниками являются лишь стойки и втулки стабилизаторов.

САЛОН: Спартанский подход к отделке салона — фирменный недостаток Subaru. Особенно это характерно для периода производства Форестера третьего поколения.

Subaru Forester, третье поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Вне зависимости от комплектации Forester высоколиквиден. Целевая аудитория очень ценит субаровский полный привод. Наиболее востребована версия с атмосферным мотором 2.5, тип коробки роли не играет.

ИТОГ: «Дореформенный» Forester третьего поколения — хороший вариант, особенно для водителя, который ценит драйверские возможности автомобиля. Однако 600 000 рублей может не хватить, чтобы подобрать машину в хорошем состоянии, — надо бы еще тысяч двести.

GREAT WALL HOVER H3/H5

Great Wall Hover H3/H5

За 600 000 рублей рублей можно найти относительно свежий Hover с пробегом до 100 000 км и в хорошем состоянии. Это средняя рыночная цена на такие автомобили. Есть где разгуляться.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2012–2014

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 2,0 л (115 и 122 л.с.); 2,4 л (127 и 136 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (143 и 150 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А5

ПРИВОД: полный

Great Wall Hover H3/H5

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Лакокрасочное покрытие — посредственного качества, дешевый металл лишен оцинковки. Врожденных очагов коррозии на кузове нет, но появившуюся ржавчину ни в коем случае нельзя запускать. Качество отечественной сборки оставляет желать лучшего.

МОТОРЫ: Бензиновые двигатели хорошие — это проверенные временем агрегаты Mitsubishi 2.0 4G63 и 2.4 4G69. А вот дизель 2.0 может сильно расстроить. Распространены случаи прогорания прокладки ГБЦ на пробегах до 100 000 км. Если вовремя не заметить прогар, из-за локального перегрева поведет головку блока.

ТРАНСМИССИЯ: Механическая коробка не доставляет хлопот, как и автомат, доставшийся от Hyundai. Корейская автоматическая коробка идет только в паре с дизельным мотором. Трансмиссия не вызывает нареканий.

ШАССИ: Элементы подвески рамного шасси, как и компоненты рулевого управления, служат долго. Явных слабых мест нет.

САЛОН: Качество отделки салона ожидаемо посредственное, обивка изнашивается довольно быстро. По сути, перед нами освеженный интерьер прародителя Ховера, а это Isuzu Axiom, который появился еще в начале 2000-х.

Great Wall Hover H3/H5

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Покупатели обходят стороной китайские автомобили, тем более с пробегом. Однако Hover — исключение из правил. Он сделал себе хорошее имя на нашем рынке и имеет устойчивый спрос на вторичке.

ИТОГ: Hover H3/H5 — кондовый рамный вседорожник, построенный на удачных узлах и агрегатах. В той же ценовой нише его одноклассники имеют более значительный возраст и пробег. Китайский ярлык и относительная бюджетность отражаются на потребительских качествах, но автомобиль всё равно остается довольно удачным по меркам своего класса.

MAZDA CX-7

Mazda CX-7

Средняя цена приличного СХ-7 — около 675 000 рублей. Наш бюджет захватывает даже рестайлинговые машины. Правда, довольствоваться придется только полноприводной модификацией с наддувным мотором 2.3.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2008–2010

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, Р4, 2,3 л (238 л.с.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: А6

ПРИВОД: полный

Mazda CX-7

КУЗОВ: Кузов не страдает от коррозии, качество лакокрасочного покрытия хорошее. СХ-7 для нашего рынка собирали только в Японии.

МОТОРЫ: Наддувный бензиновый мотор 2.3 — немного дефорсированная версия агрегата, который устанавливали на заряженные модели MPS. Помимо низкого ресурса, у него слабый привод ГРМ: частая замены цепи и фазо­вращателя — обычное дело. Недолго живет и дорогостоящая турбина.

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ТРАНСМИССИЯ: Шестиступенчатый автомат Aisin с честью выдерживает нагрузки. Нельзя увлекаться длительной пробуксовкой: перегрев масла чреват повреждением гидроблока. Распространены течи сальников редукторов системы полного привода. Это особенно критично для углового редуктора.

ШАССИ: Подвеска и рулевое управление не капризны. Относительно мало живут только опорные подшипники передних амортизаторов и задние ступичные подшипники.

САЛОН: В отделке Мазд тех годов выпуска не найти мягкого пластика, зато детали интерьера не особенно подвержены износу. Еще одна особенность машин тех лет — не самая ­хорошая шумоизоляция.

Mazda CX-7

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Mazda — один из любимых брендов покупателей на вторичном рынке. Хорошо продаются практически все модели и модификации, одна из причин успеха — динамичный двигатель.

ИТОГ: Полноприводная Мазда CX-7 — самая ломучая модель производителя. Даже внимательная диагностика не гарантирует, что вскоре не сломается что-то дорогостоящее, а таких позиций в этой комплектации слишком уж много. Если очень нравится CX-7, лучше накинуть 100 000 рублей и поискать более свежую модификацию с атмосферным мотором 2.5 и передним приводом — такие машины гораздо надежнее.

MITSUBISHI OUTLANDER (второе поколение)

Mitsubishi Outlander, второе поколение

За 600 000 рублей можно подобрать Outlander на любой вкус — есть выбор по мощности двигателя, типу привода и коробки передач. Правда, машины за эти деньги имеют приличный возраст и пробег. Помимо «дореформенных» автомобилей за эти деньги доступны и рестайлинговые, но в небогатых комплектациях.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2010

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р4, 2,0 л (147 л.с.); 2,4 л (170 л.с.); V6, 3,0 л (220 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А6, вариатор

ПРИВОД: передний, полный

Mitsubishi Outlander, второе поколение

КУЗОВ: Лакокрасочное покрытие плохо противостоит сколам и царапинам, тем не менее у кузова нет явных слабых мест, подверженных коррозии.

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МОТОРЫ: Моторы 2.0 и 2.4 лишены серьезных недостатков, довольно надежны и имеют приличный ресурс. Двигатель 3.0 принадлежит к бравой старой гвардии — он даже надежнее младших агрегатов, но требует более существенных затрат на обслуживание.

ТРАНСМИССИЯ: Механическая коробка не доставляет хлопот. С вариатором JF011Е, работающим совместно с двигателями 2.0 и 2.4, надо обращаться аккуратно, и тогда он проживет 200 000 км. Но в паре с мотором 2.4 он ходит заметно меньше, поскольку крутящий момент близок к предельному для этого вариатора. Автомат Jatco (агрегатируется с двигателем 3.0) имеет хорошую репутацию — в целом коробка надежна и вполне удачна среди одноклассников. Остальные элементы как моно-, так и полноприводной трансмиссии редко требуют внимания.

ШАССИ: Компоненты подвески и рулевого управления имеют высокий ресурс. К расходникам относятся в основном только втулки и стойки стабилизаторов.

САЛОН: Салон разочарует посредственной шумоизоляцией и дешевой отделкой. Руль и сиденья заметно изнашиваются к 100 000 км.

Mitsubishi Outlander, второе поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Ликвидность довольно высокая. Наиболее востребованы полноприводные модификации с вариатором.

ИТОГ: В арсенале довольно надежные узлы и агрегаты, включая даже вариатор. Машина долго не будет требовать серьезных вложений. Правда, Аутлендеры за 600 000 рублей уже израсходовали этот запас надежности, поэтому в ближайшей перспективе определенные затраты на их ремонт и обслуживание неизбежны.

BMW X3 (первое поколение)

BMW X3, первое поколение

За эти деньги можно заглянуть и в премиум-сегмент. За 600 000 рублей удастся купить, например, десятилетний BMW X3 (представитель первого поколения уже после рестайлинга) в не самом навороченном исполнении.

ГОДЫ ВЫПУСКА: 2007–2009

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, Р6, 2,5 л (218 л.с.); 3,0 л (272 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (177 л.с.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: А6

ПРИВОД: полный

BMW X3, первое поколение

КУЗОВ: Основные очаги коррозии скрываются под пластиковыми накладками и панелями. Важно обратить внимание также на нижние кромки дверей и двери багажника.

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МОТОРЫ: Все моторы страдают множеством недешево устраняемых неисправностей. Из бензиновых агрегатов лучше выбрать вариант 3.0. Список его недостатков меньше, чем у 2.5, и служит он заметно дольше. Кроме естественных проблем дизелей, например таких, как ограниченный срок службы топливной аппаратуры, у мотора 2.0 недолго живет цепь ГРМ, которая вдобавок расположена со стороны коробки, — ее замена обходится дорого.

ТРАНСМИССИЯ: Шестиступенчатый автомат ZF на рестайлинговых X3 надежен и требует в основном только своевременной замены масла. В системе полного привода xDrive слабым звеном является сервопривод раздаточной коробки. Но в целом трансмиссия надежна.

ШАССИ: Рулевая не доставляет хлопот, детали и узлы подвески добротные и имеют хороший ресурс. Запчасти относительно недороги, особенно для столь статусной марки.

САЛОН: Салон простоват на фоне старших моделей BMW, да и качество элементов отделки ниже среднего уровня «баварцев». Но их износостойкость на достойном уровне.

BMW X3, первое поколение

ХОЧУ ПРОДАТЬ: BMW очень любят на вторичном рынке. Хорошо продаются все модификации, которые рассмотрены в нашей подборке.

ИТОГ: Премиальный автомобиль требует соответствующих расходов на содержание и ремонт. В случае с великовозрастными X3 первой генерации c большими пробегами затрат точно не избежать. Даже если повысить планку бюджета на покупку машины, это не убережет от опасности «попасть» на недешевый ремонт мотора.

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей на вторичном рынке, вы найдете в подборке публикаций на эту тему (доступна по ссылке).

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Фото: фирмы-производители