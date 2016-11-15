Выбираем автомобиль с пробегом «по одежке»

Осмотр подержанного автомобиля сродни игре в прятки. Некоторые проблемы невозможно увидеть в принципе. Благо, значительная часть кузовных дефектов обычно лежит на поверхности.

В продолжение темы про подбор подержанных автомобилей поговорим об осмотре кузова. В некоторых случаях проблемы с ним могут обойтись дороже неисправностей мотора или автоматической коробки передач.

На этапе разговора по телефону не поленитесь попросить у хозяина данные по автомобилю (VIN и номер СТС), чтобы пробить его по базам данных. С недавних пор подробную информацию о прошлом машины — в частности, зарегистрированных случаях ДТП — кроме, например, «Автокода», предоставляет и официальный сайт ГИБДД. Увы, эти конкретные базы находятся в процессе заполнения, и по-прежнему уверенно пробиваются только автомобили, зарегистрированные в Московском регионе.

Информация об автомобиле Базы данных предоставляют все больше информации из истории подержанных автомобилей. К примеру, «Автокод» стал выдавать пробеги машин, зафиксированные на момент обращения в страховые компании и при прохождении очередного государственного технического осмотра. Дополнительный инструмент, чтобы выявить скрученный километраж.

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Прежде чем ехать на осмотр приглянувшейся машины, поизучайте форумы владельцев и статьи различных автомобильных изданий на предмет кузовных болячек конкретной модели. Уже на месте вам будет проще отличить «врожденные» слабые места от последствий неадекватной эксплуатации или некачественного восстановительного ремонта. Наиболее распространенные заводские очаги коррозии: нижние кромки дверей и крышки багажника; задние арки; зона под пластиковой накладкой крышки багажника; места стыка бамперов с крыльями.

При осмотре первым делом проверяйте наличие всех табличек и наклеек с VIN, а также состояние мест, где он выбит. Сверить данные в документах и на кузове не проблема, а вот выявить перебитые номера или замененные таблички уже сложнее. В случае каких-то подозрений предлагайте продавцу сначала вместе переоформить машину в ГАИ, а уже затем окончательно расплатиться. Если ему нечего скрывать, то он пойдет вам навстречу.

Наклейка с VIN-номером Отсутствие дублирующей наклейки с VIN на кузове — еще не повод отказываться от машины. По закону инспектор может либо закрыть глаза на этот момент, либо отправить автомобиль на дополнительную экспертизу. В крайнем случае, это небольшая потеря времени и денег, а иногда вопрос удается решить и на месте. Если в остальном машина вас устраивает, то момент с наклейкой может стать хорошим поводом поторговаться.

Обязательно раздобудьте толщиномер лакокрасочного покрытия. Ведь не всегда есть возможность осмотреть чистый автомобиль, да и в этом случае можно многое проглядеть. Обычно толщина заводского лакокрасочного покрытия внешних кузовных панелей составляет 120–150 микрон. Чаще всего тонким слоем отличаются японские автомобили. Толщина покрытия на внутренних элементах,таких как дверные проемы, подкапотное пространство и пол багажного отделения, укладывается в 80–100 микрон.

Толщиномер лакокрасочного покрытия На рынке хватает предложений по бюджетным толщиномерам лакокрасочного покрытия. В крайнем случае его можно взять напрокат за разумные деньги, сейчас это не проблема. Учтите, стандартный прибор может измерять толщину лакокрасочного покрытия только на стальных кузовных деталях. Если на автомобиле есть алюминиевые элементы, то нужен универсальный толщиномер, который стоит дороже.

Если обнаружили отремонтированную деталь, то прикладывайте к ней толщиномер как можно в большем количестве точек. Если толщина слоя краски равномерна и составляет около 200 микрон (нормальный средний показатель), то можно особо не переживать — элемент покрасили полностью из-за незначительных повреждений. Если же в какой-то области датчик выдал в два раза больше, значит в этом месте приличный слой шпаклевки. Это может говорить о серьезных повреждениях, например при ДТП, и о некачественном ремонте. При грамотном восстановлении наносят минимальный по толщине слой шпаклевки!

Покраска автомобиля При локальной покраске деталей переходы маскируют в ребрах на панелях. Поэтому важно померить толщину краски выше и ниже этих разделителей. Наиболее распространенные места — отбортовки на крыльях и ребрах дверей.

При выявлении перекрашенных элементов важно оценить качество работ по их обновлению. Естественно, нюансы надо разглядывать на чистом автомобиле и под разными углами падения света: разнотон и различия в величине шагрени на соседних панелях; кратеры на покрытии; количество частиц пыли; просадку грунта. В одном случае найденные недочеты помогут при торге, а в другом — станут поводом, чтобы переключить свое внимание на другие машины.

Особого внимания требуют задние крылья и пороги. При замене их могут покрасить очень качественно, даже попав в заводскую толщину покрытия. Однако работы подразумевают вырезание старых элементов и вваривание новых. Увы, внутренние швы невозможно хорошо обработать, и рано или поздно они превратятся в очаги коррозии. К тому же, раз элементы заменили, значит повреждения были серьезными. Этот момент можно выловить с помощью толщиномера. В зоне внешних швов на задней стойке кузова, крыле или пороге будет значительное превышение толщины покрытия из-за шпаклевки. Поэтому не ленитесь пройтись датчиком в этих местах, прикладывая его в точках с минимальным шагом.

Запасное колесо Не забывайте осмотреть пол багажника и его заднюю панель. Даже при легких ударах тонкий металл значительно деформируется. Экономя при восстановлении, на этот момент иногда вообще закрывают глаза.

Иногда с толку может сбить и родная краска. Особенно на недорогих автомобилях уже с завода бамперы значительно отличаются по тону от остальных кузовных элементов. А практически на всех современных машинах не прокрашены внутренние полости капота, частично — багажного отсека и его крышки.

Также не забываем посмотреть год производства стекол машины. Увы, некоторые производители не указывают эти данные в маркировках. В основном же, цифры в ее нижней части укажут год, а точки или звездочки рядом с ней — месяц производства. Ничего страшного, если на машине поменяли лобовое стекло. А вот если элементы с одного борта на пару лет свежее соседей, возможно, было серьезное ДТП.

Зачастую следы серьезных аварий видно сразу. К примеру, кривые зазоры между кузовными элементами и свежая оптика с одной из сторон. Выставить зазоры даже при качественном ремонте не так просто. Что уж говорить о бюджетных вариантах с использованием неоригинальных китайских запчастей, которые очень часто имеют другие размеры.

Моторный отсек О кузовном ремонте под капотом поведает состояние крепежа. Например, далеко не все мастера подкрашивают болты крепления передних крыльев после их снятия и установки. Они окрашены в цвет кузова и обдираются при откручивании и закручивании.

Если следы ДТП удалось хорошо скрыть внешне, то некоторые из них проявят себя во время осмотра подкапотного пространства. Сравните вид сварных точек и швов на силовых элементах кузова с правой и левой стороны: на лонжеронах, опорах передних стоек подвески («стаканах») и деталях за ними. В любом случае внешний вид ремонтных соединений будет существенно отличаться от заводских. Также серьезный удар выдадут некоторые свежеокрашенные или даже некрашеные (!) элементы, на которых решили сэкономить, например, панель радиатора (так называемый «телевизор») и усилитель бампера или обновленные радиаторы, которые по внешнему виду будут явно свежее самой машины.