Все секреты стратегии Subaru: вариаторы, оппозитные моторы и радары

Автомобили Subaru любят явно не за дизайн и не за отделку интерьера. Главные козыри марки — оппозитные моторы и полный привод, который японцы непременно называют симметричным. И добавляют: будущее Subaru определяют новые решения — глобальная модульная платформа SGP, вариатор, комплекс систем безопасности EyeSight.

Чтобы узнать, как эволюционирует каждое из этих направлений, которые в Subaru считают стратегическими, я отправился на семинар производителя,

Платформа SGP (Subaru Global Platform)

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Компания потратила около десяти лет на разработку так называемой глобальной платформы, которую планируют использовать как минимум до 2025 года. Первым ее освоил кроссовер XV третьего поколения.

Единая платформа не ломает сложившуюся парадигму автомобилей Subaru, но позволяет следовать общемировым трендам. В частности — снижать массу кузова с одновременным повышением уровня пассивной безопасности, что достигается увеличением доли высокопрочных сталей в силовой структуре и пересмотром ее архитектуры. Так, у кроссовера XV линия лонжеронов проходит вдоль всего кузова волнообразно, без острых углов и поперечин, как прежде. По словам инженеров, благодаря этому улучшился характер распределения энергии удара при столкновении — новый кузов способен поглотить ее на 40% больше.

Вариатор

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Subaru делает ставку на вариатор и не будет возвращаться к классическому автомату. На основных рынках сбыта (Япония и Северная Америка) автомобилисты хорошо относятся к вариаторам, а вот европейцы их побаиваются. И напрасно. Вариатор не только наиболее эффективно реализует тяговые возможности двигателя, обеспечивая снижение расхода топлива и вредных выбросов. Благодаря широчайшему диапазону передаточных отношений он ярче раскрывает потенциал систем управления полным приводом SI-Drive и X-Mode.

Вдобавок вариатор предпочтительнее как напарник для систем автономного пилотирования: в паре с адаптивным круиз-контролем он обеспечивает образцовую топливную экономичность.

Надежность современных вариаторов гораздо ниже, чем у многих классических автоматов прошлых лет. Но и с автоматами у большинства производителей не всё гладко: когда количество передач дошло до шести-семи, они резко сдали свои позиции. А если учесть тенденцию к дальнейшему увеличению «автоматических» передач (у многих моделей их уже девять), сравнение окажется не в пользу автоматов. Они становятся всё сложнее, а принципиальная схема вариаторов остается неизменной.

Последние вариаторные нововведения Subaru появились на XV нового поколения. Существенно увеличен силовой диапазон (передаточных отношений) — с 6,28 до 7,03. Этого добились, укоротив звенья «цепи» (штифтового ремня) на 10%: при прежней ее длине число звеньев увеличили с 150 до 170. Теперь «цепь» может сильнее изгибаться при крайних положениях конусов, - а чем меньше предельный радиус, тем выше или ниже передаточное отношение.

На 8 кг снижена масса вариатора, а уровень шума от его основных элементов заметно упал — на 17–40%. Расширен и диапазон режимов блокировки гидротрансформатора. Это значит, что фрикционные накладки механизма блокировки начнут стираться сильнее, а продукты износа будут активнее разноситься по гидросистеме агрегата.

Поэтому важно своевременно менять масло в вариаторе. Впрочем, это касается и современных гидромеханических коробок.

Комплекс EyeSight

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Система EyeSight сочетает бюджетную схему с высокой эффективностью, достигнутой упорной работой над совершенствованием конструкции. Успешность этой концепции подтвердил наш недавний тест систем автоматического торможения (ЗР, № 2, 2018). EyeSight, вооруженная стереокамерами, с запасом обошла многих конкурентов с более дорогой радарной аппаратной частью.

В 2020 году Subaru планирует очередное обновление системы EyeSight. Концепцию сохранят, но добавят радары, чтобы расширить функционал. Например, в режиме круиз-контроля автомобиль сможет сам менять полосу движения, более эффективно ее удерживать и даже проходить дуги, выбирая подходящую скорость. Комплекс будет в состоянии распознать больше опасных дорожных ситуаций с участием велосипедистов и пешеходов. Позже на базе системы EyeSight создадут полноценный автопилот. Автоматика, получая информацию от камер, радаров и лидаров, будет контролировать пространство вокруг автомобиля и просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, используя информацию о дорожной обстановке из облачных сервисов.

Горизонтально-оппозитные моторы Boxer

Поговаривали, что японцы собирались построить четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,0 литра. Но в Subaru опровергли эту информацию: пока они не планируют кардинально менять свою моторную стратегию. Основные обновления коснулись атмосферных бензиновых агрегатов FB20 и FB25, которые обзавелись непосредственным впрыском. Двухлитровый FB20 уже ставят на XV, а мотор объемом 2,5 литра засветился пока лишь на Форестере новой генерации.

Японские инженеры не игнорируют прихотливость систем непосредственного впрыска, особенно в российских условиях. Они заверили меня, что долго испытывали новый XV с обновленным мотором FB20 на наших дорогах и, несмотря на плавающее качество топлива, остались довольны результатами.

Непосредственный впрыск на этих моторах внедрили ради небольшого снижения расхода топлива и улучшения экологичности, которых удалось достичь путем легкого повышения крутящего момента в зоне низких оборотов двигателя с сохранением его пиковых показателей. Мощность возросла лишь на 6 л.с. (для нашего рынка — максимум 150 л.с.). Не слишком ли большая жертва в угоду экологии? Моторы с непосредственным впрыском склонны к засорению топливных форсунок и образованию отложений на тарелках впускных клапанов.

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У мотора FB20 существенно возросла степень сжатия — с 10,5 до 12,5. Инженеры переработали 80% деталей, включая блоки цилиндров, коленчатый вал, поршни и выхлопную систему. Мотор «похудел» на 12 кг, из которых почти 2 кг пришлось на блоки цилиндров. Под нож, видимо, не пошел несущий скелет, поскольку жесткость на кручение шорт-блока возросла на 10%. Главная задача, стоявшая перед инженерами, - снизить вращающиеся массы и потери на трение.

Подобные нововведения поневоле заставляют задуматься о надежности мотора… Однако есть хороший пример — бензиновый двигатель Mazda Skyactiv 2.0. При его разработке схожим образом переработали агрегат-предшественник (MZR 2.0), внедрив непосредственный впрыск и подняв степень сжатия аж до 14,0. И Skyactiv показал себя очень достойно, хотя он сложнее нового FB20.

Вот несколько нехитрых правил, помогающих сберечь здоровье таким моторам. Заливайте только хороший бензин — этим вы продлите жизнь форсункам и ТНВД. После длительной езды по пробкам дайте двигателю подышать полной грудью на свободной дороге — это тоже отсрочит момент критического засорения форсунок. Избегайте длительного прогрева мотора на холостом ходу. В этом режиме создается обогащенная топливовоздушная смесь, форсунка впрыскивает больше топлива, но, когда двигатель холодный, на холостых оборотах оно не успевает должным образом перемешаться с воздухом. В результате со стенки цилиндра, расположенной напротив сопла инжектора, активно смывается масляная пленка, из-за чего ускоряется износ цилиндропоршневой группы.