Subaru представила новый Forester. Нет, он действительно новый!

Японская компания привезла на мотор-шоу в Нью-Йорк новое поколение своей самой популярной модели. Но внешние изменения выглядят как обычный рестайлинг.

Subaru Forester

Внешне «Лесник» не выглядит «совершенно новым». Нет, серьезно, с какого ракурса ни взгляни, выглядит так, будто кроссовер подвергли рестайлингу: новые фары, радиаторная решетка, бамперы и фонари. И лишь пытливый взгляд рассмотрит, что все внешние кузовные панели новые.

В Subaru решили просто: «от добра добра не ищут». Forester — залог благополучной жизни компании на большинстве рынков, и глобальные перемены в имидже могли сделать только хуже, отпугнув новых клиентов и вызвав отторжение у тех, кто собирался сменить старую машину на новую.

Subaru Forester

Но технически кроссовер действительно полностью новый. Теперь кроссовер базируется на платформе SGP (Subaru Global Platform), которая используется компанией для всех новых моделей. Если внешние размеры Subaru Forester практически не изменились, то колесная база прибавила 30 мм и растянулась до 2669 мм. Так что теперь у задних пассажиров стало больше места для ног, хотя в самой Subaru говорят, что салон стал просторнее по всем направлениям. Задняя, почти вертикальная дверь теперь обеспечивает более удобную загрузку в багажный отсек, а погрузочная высота была снижена.

Subaru Forester

При этом Subaru Forester будет предлагаться исключительно с полным приводом и сохранил приличный (220 мм) дорожный просвет, так что в категорию «городских внедорожников» машина не перешла. Весь внедорожный арсенал тоже остался, а, по крайней мере для рынка США, комплекс систем безопасности EyeSight теперь является базовым оборудованием.

Кроме того, на Subaru Forester дебютировала новая система под названием DriverFocus на основе функции распознавания лиц. Она не только следит за усталостью водителя, но и способна настроить под него сиденье, зеркала и мультимедийную систему. В памяти могут находиться настройки для пяти водителей.

Subaru Forester

Самая заметная перемена в салоне — исчезновение привычного рычага стояночного тормоза, отныне на Forester он электромеханический, то есть приводится в действие кнопкой. Это логично с учетом того, что все версии «Лесника» отныне оснащаются вариатором Lineatronic (опять же, оговоримся, это справедливо для рынка США). В остальном такая же аккуратная работа, как и над внешностью. Мультимедийная система отныне имеет доступ в интернет и способна выступать в качестве точки доступа, была переработана центральная консоль. В Subaru говорят, что серьезно поработали над шумоизоляцией салона, но это мы еще проверим, когда автомобиль доберется до нашего рынка.

Subaru Forester

Американцам пока предложили только один двигатель: 2,5-литровый атмосферник мощностью 182 л.с. Инженеры компании рассказали о том, что не только серьезно улучшили его экономичность, но и серьезно улучшили его вибронагруженность, так что теперь от него должно быть меньше и шума и тряски.

Когда машина доберется до российского рынка, неизвестно: цены пока не объявлены даже в США.

А еще в Нью-Йорке представили новое поколение Toyota RAV4. И вот она серьезно изменилась внешне.

Недавно в России начали продажи обновленного универсала Subaru Outback.

Фото: Subaru