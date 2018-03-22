Кросс-универсал Subaru Outback не подорожал после обновления

Фирма Subaru объявила рублевые цены на модернизированную в прошлом году модель Outback, которая, наконец, добралась до России. Цены начинаются с отметки 2 399 000 рублей.

Обновленный Outback дебютировал в апреле прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке. Внешне автомобиль изменился незначительно (у фар появились «заусенцы», слегка изменилось оформление фальшрадиаторной решетки и бамперов), зато инженеры основательно перетряхнули всю техническую начинку: улучшена шумоизоляция и плавность хода, легче (а следовательно экономичнее) стал базовый 2,5-литровый 175-сильный мотор, увеличен передаточный диапазон у вариатора Lineartronic (с 6,28 до 7,03). В салоне — новый руль и мультимедийная система Starlink последнего поколения.

Отрадно, что хотя бы граничные цены на модернизированную машину остались на прежнем уровне. Базовая версия Standart с мотором 2.5 стоит 2 399 000 рублей. В ее оснащение входит полный набор подушек безопасности (включая коленную для водителя), система помощи при движении по уклону, друхзонный климат-контроль, круиз-контроль, кожаная обивка сидений, электропривод регулировок водительского кресла, светодиодные фары с системой подсветки в поворотах, противотуманки, электромеханический ручник, система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа, ветровое стекло с обогревом зоны стеклоочистителей, рейлинги на крыше, камера заднего вида.

Самая дорогая версия с 2,5-литровым мотором теперь называется Premium ES и стоит 2 739 900 рублей. Ее главная «фишка» — комплекс систем активной безопасности EyeSight. В него входят система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе и система оценки усталости водителя. Кроме того, в комплектацию Premium ES входят электропривод багажной двери, люк в крыше с электроприводом, обогрев руля, датчики дождя и света, навигационная система, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, камеры кругового обзора, система автоматического управления дальним светом фар и система мониторинга слепых зон.

Самый дорогой Outback с 3,6-литровой «шестеркой» мощностью 260 л.с. и «полным фаршем» стоит, как и до обновления, 3 299 900 рублей, но спрос на эту налогоневыгодную модификацию в России гомеопатический.

Всего в прошлом году Outback нашел в России 1152 покупателей. Прямых конкурентов у Аутбека на нашем рынке практически нет: только Volkswagen Passat Alltrack по цене от 2 199 000 рублей. Премиальные кросс-универсалы Audi, Mercedes-Benz и Volvo ощутимо дороже. Впрочем, многие потенциальные клиенты легко находят альтернативы в сегменте среднеразмерных кроссоверов — здесь жаловаться на недостаток выбора не приходится.

На следующей неделе Subaru представит в Нью-Йорке кроссовер Forester нового поколения.

В мае на российский рынок вернется среднеразмерный седан Subaru Legacy.

Российские поклонники марки Subaru также очень ждут большой восьмиместный кроссовер Ascent, дебютировавший в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Фото: Subaru