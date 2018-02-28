Возвращение Subaru Legacy в Россию: первые подробности

Subaru в мае этого года возобновит на нашем рынке продажи своего большого седана Legacy, который исчез из дилерских центров в 2014 году. В компании раскрыли первые подробности о российской версии.

Subaru Legacy

Собственно, сюрприза не произошло — как мы и предполагали, седан будет продаваться у нас с единственным двигателем. Это 2,5-литровый атмосферник мощностью 175 л.с. Безальтернативными для этой модели станут вариатор Lineatronic и фирменная система симметричного полного привода.

У нас будет продаваться шестое поколение Subaru Legacy, которое было представлено на чикагском мотор-шоу аж в 2014 году, успело пережить рестайлинг в прошлом году и даже получить некоторые обновления для 2018 модельного года.

Машины будут поставлять к нам из Японии, а это вряд ли положительно скажется на ценах, но аудитория у Subaru одна из самых преданных, а то, что машины делают на родине марки, — немаловажный аргумент при выборе автомобиля.

Subaru Legacy

Седан будет иметь довольно богатую комплектацию: в Subaru говорят о подогреве всех сидений, мультимедийной системе с 8-дюймовым цветным экраном, полном электропакете, климат-контроле, а также зимнем пакете специально для рынков России и Белоруссии (обогрев зоны дворников лобового стекла и боковых зеркал). Также седан получил камеру заднего вида с динамической разметкой.

Subaru Legacy

Все комплектации будут оснащаться семью подушками безопасности (включая коленную для ног водителя) и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Для Subaru Legacy будет доступен комплекс систем безопасности EyeSight. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, системы экстренного автоматического торможения и снижения последствий аварии, а также систему контроля за разметкой и удержания в полосе.

Subaru Legacy

Кроме того, Subaru Legacy будет оснащаться автоматически переключаемыми с дальнего на ближний фарами, системой подсветки поворотов и системой предупреждения об объектах в слепых зонах. Кроме того, происходящее с правой от машины стороне можно будет вывести на экран мультимедийной системы с помощью боковой камеры.

Цены и комплектации в Subaru обещают объявить ближе к старту продаж.

В прошлом году стало известно, что Subaru не намерена отказываться от спортседана WRX и готовит его новое поколение.

Еще одной моделью Subaru, которая может появиться на нашем рынке, стал новый 8-местный кроссовер Ascent.

Фото: Subaru