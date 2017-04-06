Новый Subaru Forester: первое изображение

Японская компания опубликовала первое изображение нового поколения своего кроссовера. Машину представят на мотор-шоу в Нью-Йорке в конце марта.

Эта модель является очень важной для японской компании: именно она самая популярная в линейке Subaru на всех рынках. И место премьеры не случайно: именно здесь кроссоверы продаются лучше всего. Так что, следом за большим Ascent, который уже появился в продаже, Subaru готовят и новое поколение своей более компактной модели.

Компания опубликовала единственный тизер и назвала дату премьеры: 28 марта, это первый пресс-день мотор-шоу в Нью-Йорке. По единственному изображению, на котором показан задний С-образный фонарь, сложно сделать какие-либо выводы.

Новое поколение Subaru Forester построено на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), той же, что лежит в основе нынешней Subaru Impreza. Кроссовер позаимствует некоторые стилистические решения у концепта VIZIV Future, который Subaru показывала в 2015 году на автосалоне в Токио.

Кроссовер получит 4-цилиндровые оппозитные двигатели, систему фирменного полного привода, а в качестве трансмиссии будут предлагаться 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор Lineatronic.

Так как платформа SGP изначально создавалась с прицелом на гибридные и электрические модификации, новый «Лесник» должен будет получить и гибридную версию. А вот «горячий» вариант TS, который компания предлагает в Японии и Австралии, скорее всего, для нового поколения предлагаться не будет.

На мотор-шоу в Нью-Йорке также представят новое поколение Toyota RAV4.

В мае Subaru привезет в Россию седан Legacy, который исчез из отечественных дилерских центров в 2014 году.

Фото: Subaru