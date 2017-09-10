Toyota анонсировала премьеру нового RAV4

Компактный кроссовер пятого поколения японский автопроизводитель рассекретит 28 марта. Самое время, ведь в России Toyota RAV4 сдает позиции!

Toyota RAV4 пятого поколения

По итогам 2017 года Toyota RAV4 стал самым продаваемым в России кроссовером условно среднего ценового диапазона: впереди были только бюджетники Hyundai Creta и Renault Duster. Однако в феврале продажи популярного японского паркетника поползли вниз: он пропустил вперед Renault Kaptur, своего главного конкурента Volkswagen Tiguan, а также Kia Sportage.

Наверняка смена поколений позволит «рафику» вернуть лидерство — многие поклонники японской марки очень ждут новую модель и откладывают на нее денежки, так что продажи должны рвануть вверх, как только кроссовер пятого поколения доберется до России. Когда именно это произойдет, пока неизвестно. Премьера новинки состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.

Место дебюта выбрано не случайно: США — ключевой рынок для RAV4, и со сбытом даже сейчас, накануне выхода пятого поколения модели, нет никаких проблем. В 2017 году американцы купили 407 594 «рафика» (в России, для сравнения, продано 32 931 шт.) — это 4-е место в абсолютном рейтинге бестселлеров, впереди только полноразмерные пикапы Ford, Chevrolet и Ram! В январе-феврале этого года продажи RAV4 в США выросли на 16,5% (по сравнению с первыми двумя месяцами 2017-го) и составили 56 522 единицы.

Надо ли говорить, что к проектированию наследника этой курицы, несущей золотые яйца, японцы подошли со всей возможной тщательностью и ответственностью? На данный момент, к сожалению, никаких официальных подробностей о новинке неизвестно — производитель опубликовал лишь ее затененный профиль. В нем, однако, можно разглядеть некоторые черты мускулистого концепткара Toyota FT-AC, показанного в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе (нижнее фото).

Концепткар Toyota FT-AC

Из неофициальных источников известно, что новый RAV4 построен на платформе TNGA — той же, что легла в основу показанного на прошлой неделе в Женеве премиального кроссовера Lexus UX и купеобразного паркетника Toyota C-HR, продажи которого скоро начнутся в России.

В феврале в нашей стране стартовали продажи обновленного минивэна Toyota Alphard.

Также в этом году до России доберется новая Toyota Camry.

Фото: Toyota