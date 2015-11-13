Почем километр на «китайце»: считаем траты на эксплуатацию Great Wall Hover H5

Третий участник нашего марафона «60 часов „За рулем“ сезона 2014 года — Great Wall Hover H5 покидает редакционный гараж. После испытаний на выносливость на Дмитровском полигоне этот „могиканин“ прошел проверку двумя пробегами и одной поездкой на рыбалку. Как китайский вседорожник проявил себя на асфальте и на бездорожье и каких затрат потребовал в ходе эксплуатации?

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GREAT WALL HOVER H5

Изготовитель — ЗАО «Гжельский завод Электроизолятор», Россия

Год выпуска — 2014

В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2014 года

Пробег на момент отчета — 37 500 км

Публикации в ЗР: 2014, № 8, 11; 2015, № 1

УАЗ Патриот продан, поскольку мы взяли в парк рестайлинговый вариант, а Nissan Terrano выбыл еще раньше — сразу после пробегов на Кольский полуостров (ЗР, 2014, № 11) и военный полигон «Адажи» в Латвии (ЗР, 2015, № 1). Сергей Клочков рассказывает о суровых буднях Ховера, а Павел Леонов делится впечатлениями от поездки на H5 в отпуск.

С.К.: За время эксплуатации претензий к Ховеру практически не возникло. Самой серьезной стала неисправность на 60‑часовом марафоне: Great Wall, как и два других участника супертеста, не доехал до финиша — у него сломалась выхлопная труба между нейтрализатором и глушителем (ЗР, 2014, № 8). Скорее всего, причина в огромном количестве глины, запекшейся на деталях системы выпуска и серьезно увеличившей их массу после езды по бездорожью, которое тоже входило в программу испытаний. Соединение и не выдержало нагрузки от вибраций. Еще одна неисправность обнаружилась позднее — лопнуло сварное соединение выпускного коллектора.

YAKU1069 Раскачка кормы исчезла после доработки подвески.

Раскачка кормы исчезла после доработки подвески.

При пробеге на Кольский полуостров водители отмечали раскачку кормы при движении как вне дорог, так и по относительно ровному асфальту. Поэтому во время следующего марш-броска, в Латвию, мы решили перетряхнуть подвеску — заменили все амортизаторы и задние пружины (поставили комплект японской марки KYB), подтянули передние торсионы. Поведение Ховера изменилось в лучшую сторону — раскачка пропала, он стал увереннее стоять на дороге и меньше крениться в поворотах.

П.Л.: В этом году я традиционно ездил на рыбалку в Астраханскую область. Транспорт нужен был с вместительным салоном, большим клиренсом и желательно с полным приводом, поскольку последние 20 км предстояло ехать по грунтовке. Great Wall Hover H5 прекрасно подошел на эту роль.

Как и во многих рамных вседорожниках, посадка здесь специфическая: пол поднят высоко, а сиденье, наоборот, опущено. Но я быстро привык. Вот только руль все время хотелось придвинуть чуть ближе к себе, а он регулируется только по углу наклона.

YAKU3530 Единственная серьезная поломка — трещина в выпускном коллекторе. Неисправность устранили по гарантии.

Единственная серьезная поломка — трещина в выпускном коллекторе. Неисправность устранили по гарантии.

Передние сиденья с плоскими на вид подушками в дальней дороге оказались вполне удобными: спина ни разу не выказала недовольства. Задние сразу сложил, чтобы максимально увеличить объем багажника. Сюда с легкостью вошли две резиновые лодки, мотор, многочисленный кемпинговый скарб и неимоверное количество рыболовных снастей.

Климатическая установка не спасовала перед астраханским пеклом — быстро охлаждала большой салон и поддерживала комфортную прохладу, даже когда температура в тени переваливала за 40‑градусную отметку.

На нашем Ховере установлена камера заднего вида, но толку от нее немного: изображение посредственное, угол обзора неудачный, а монитор, на который выводится картинка, постоянно бликует. Впрочем, и без нее маневрировать на Ховере просто — спасибо большим зеркалам заднего вида и тонким стойкам крыши.

Мультимедийная система не дружит со смартфонами ни на платформе iOS, ни на Андроиде — музыку с них послушать не удалось. Да что уж там, электроника половину USB-флешек проигнорировала.

Бензиновый 126‑сильный двигатель 2.4 обеспечивает вполне адекватную динамику. Неплохо тянет с низов, но ощутимо скисает к 5000 об/мин. При обгонах нередко приходится переходить с высшей, пятой передачи на четвертую.

Приятно удивил расход топлива — около 9,6 л/100 км (в среднем за поездку, включая степные участки).

Расходы на эксплуатацию и обслуживание Great Wall Hover H5 (10 400–37 500 км)

Расходы на содержание: 10 400–37 500 км — 147 252 руб.

Из них на бензин (АИ-95; средний расход 11,2 л/100 км) — 103 073 руб.

ТО-1 — 12 326 руб.

ТО-2 — 20 853 руб.

Комплект пружин и амортизаторов — 11 000 руб.

Стоимость 1 км пробега — 5,43 руб.