Почем километр на «китайце»: считаем траты на эксплуатацию Great Wall Hover H5

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GREAT WALL HOVER H5
- Изготовитель — ЗАО «Гжельский завод Электроизолятор», Россия
- Год выпуска — 2014
- В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2014 года
- Пробег на момент отчета — 37 500 км
- Публикации в ЗР: 2014, № 8, 11; 2015, № 1
С.К.: За время эксплуатации претензий к Ховеру практически не возникло. Самой серьезной стала неисправность на 60‑часовом марафоне: Great Wall, как и два других участника супертеста, не доехал до финиша — у него сломалась выхлопная труба между нейтрализатором и глушителем (ЗР, 2014, № 8). Скорее всего, причина в огромном количестве глины, запекшейся на деталях системы выпуска и серьезно увеличившей их массу после езды по бездорожью, которое тоже входило в программу испытаний. Соединение и не выдержало нагрузки от вибраций. Еще одна неисправность обнаружилась позднее — лопнуло сварное соединение выпускного коллектора.
YAKU1069Раскачка кормы исчезла после доработки подвески.
При пробеге на Кольский полуостров водители отмечали раскачку кормы при движении как вне дорог, так и по относительно ровному асфальту. Поэтому во время следующего марш-броска, в Латвию, мы решили перетряхнуть подвеску — заменили все амортизаторы и задние пружины (поставили комплект японской марки KYB), подтянули передние торсионы. Поведение Ховера изменилось в лучшую сторону — раскачка пропала, он стал увереннее стоять на дороге и меньше крениться в поворотах.
П.Л.: В этом году я традиционно ездил на рыбалку в Астраханскую область. Транспорт нужен был с вместительным салоном, большим клиренсом и желательно с полным приводом, поскольку последние 20 км предстояло ехать по грунтовке. Great Wall Hover H5 прекрасно подошел на эту роль.
Как и во многих рамных вседорожниках, посадка здесь специфическая: пол поднят высоко, а сиденье, наоборот, опущено. Но я быстро привык. Вот только руль все время хотелось придвинуть чуть ближе к себе, а он регулируется только по углу наклона.
YAKU3530Единственная серьезная поломка — трещина в выпускном коллекторе. Неисправность устранили по гарантии.
Передние сиденья с плоскими на вид подушками в дальней дороге оказались вполне удобными: спина ни разу не выказала недовольства. Задние сразу сложил, чтобы максимально увеличить объем багажника. Сюда с легкостью вошли две резиновые лодки, мотор, многочисленный кемпинговый скарб и неимоверное количество рыболовных снастей.
Климатическая установка не спасовала перед астраханским пеклом — быстро охлаждала большой салон и поддерживала комфортную прохладу, даже когда температура в тени переваливала за 40‑градусную отметку.
На нашем Ховере установлена камера заднего вида, но толку от нее немного: изображение посредственное, угол обзора неудачный, а монитор, на который выводится картинка, постоянно бликует. Впрочем, и без нее маневрировать на Ховере просто — спасибо большим зеркалам заднего вида и тонким стойкам крыши.
Мультимедийная система не дружит со смартфонами ни на платформе iOS, ни на Андроиде — музыку с них послушать не удалось. Да что уж там, электроника половину USB-флешек проигнорировала.
Бензиновый 126‑сильный двигатель 2.4 обеспечивает вполне адекватную динамику. Неплохо тянет с низов, но ощутимо скисает к 5000 об/мин. При обгонах нередко приходится переходить с высшей, пятой передачи на четвертую.
Приятно удивил расход топлива — около 9,6 л/100 км (в среднем за поездку, включая степные участки).
Расходы на эксплуатацию и обслуживание Great Wall Hover H5 (10 400–37 500 км)
- Расходы на содержание: 10 400–37 500 км — 147 252 руб.
- Из них на бензин (АИ-95; средний расход 11,2 л/100 км) — 103 073 руб.
- ТО-1 — 12 326 руб.
- ТО-2 — 20 853 руб.
- Комплект пружин и амортизаторов — 11 000 руб.
- Стоимость 1 км пробега — 5,43 руб.
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