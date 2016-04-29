Итоги марафона «60 часов „За рулем“

Нынешний марафон «60 часов „За рулем“ примечателен: и десятый по счету, и расширен внедорожной частью, и едут соответствующие машины… Но особо запомнится совершенно неожиданный финиш. Итак, хроника 60-часового теста вседорожников UAZ Patriot, Nissan Terrano и Great Wall Hover H5.

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РЕГЛАМЕНТ МАРАФОНА 2014 ГОДА

Цель — оценить выносливость автомобилей; способ — наибольший пробег за минимальное время. Чтобы сопоставлять машины с разными скоростными возможностями, мы задаем не километраж, а одинаковое время — 60 часов. В течение рабочей недели примерно по 12 часов ежедневно автомобили едут по скоростному кольцу автополигона НАМИ (протяженность трассы 14,1 км) с максимально возможной скоростью. В этом году, учитывая назначение машин, мы включили в маршрут также движение по булыжной дороге и по грунтовке с 500-килограммовыми прицепами. Фиксируется время в движении, длительность остановок для дозаправки и смены водителей и, главное, неисправности и внеплановые остановки для их устранения. Победит тот, кому ремонт не потребуется вовсе или чей ремонт займет минимальное время, — то есть самый надежный и выносливый.

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Длительность одной остановки для ремонта — не более 60 минут. Если по истечении часа неисправность не удается устранить и автомобиль не может продолжить движение, он дисквалифицируется. Список доступных запчастей и расходных материалов ограничен: ремень генератора, лампы, свечи, шины. Во время стоянки вне хронометража разрешается устранять дефекты, не влияющие на безопасность и скорость движения, доливать масло и охлаждающую жидкость.

Прошли дни планирования и подготовки, потом длинные июньские выходные, стремительно надвинулось и промелькнуло воскресенье с заездом на полигон, замерами и постройкой базы (шатер, бензовоз, шины и т. п.). Вроде все готово; уточняем регламент и расписание, делаем парадное фото участников. И наступает...

03 За сутки до старта машины прибывают на полигон. Их уже обкатали (не менее 2000 км), обслужили и теперь готовят к марафону: шины, наклейки, замеры и т. д.

За сутки до старта машины прибывают на полигон. Их уже обкатали (не менее 2000 км), обслужили и теперь готовят к марафону: шины, наклейки, замеры и т. д.

ЛЕГКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

С опозданием всего на 14 минут от запланированного времени машины начинают свой 60-часовой забег.

Опираясь на результаты предварительных замеров, первым запускаем самый быстрый автомобиль — «Ниссан». Через 20 секунд стартует «Ховер», еще через 20 — «Патриот». Так хотя бы до первой заправки будет меньше обгонов, а значит, и риска.

Скоростное кольцо полигона в этом году как никогда изобилует трещинами и даже выбитым асфальтом, и это вынуждает тщательно строить траекторию. В одном месте мы даже огородили опасный участок яркими конусами, сузив и без того зажатую разросшимися деревьями трассу. В общем, с попутчиками веселее, но и опаснее, поэтому мы стремимся как можно дальше развести машины на 14-километровом кольце.

04 Машины идут по скоростному кольцу с частичной нагрузкой — на задних сиденьях зафиксировано по три водоналивных манекена весом 75 кг каждый.

Машины идут по скоростному кольцу с частичной нагрузкой — на задних сиденьях зафиксировано по три водоналивных манекена весом 75 кг каждый.

С такими мыслями одолеваю первый пристрелочный круг на УАЗе, набрав добрые 140 км/ч. Вроде нестрашно, можно разгоняться дальше!

Много лет мы примеряли УАЗ к 60-часовому марафону. Сначала им пугали редакционную молодежь, потом жестоко шутили про бессмысленность теста на надежность, потом шутили уже мягче... пока наконец не поняли, что действительно — пора! Завод немало сделал за последние годы: «Патриот» изрядно обтесали, научили меньше ломаться и, главное, тормозить с сотни всего за 44 метра (а мы-то по прежним машинам помним и шестьдесят!). Чтобы помочь ему (и себе) лучше держать дорогу и рулить, мы изменили угол продольного наклона оси поворота колеса (кастор): было 1,5 градуса на одном и 2,5 на другом — сделали по 6,5. Колесо, если объяснять на пальцах, в движении легче стабилизируется, подобно рояльному или как на тележке в супермаркете. Напрашивающуюся доработку предлагает дилер, сохраняя гарантию. Физически это означает замену поворотных кулаков и установку их на роликовых подшипниках. Ну и конечно, шины «Тойо-Оупен Кантри», которые нам предоставили специально для марафона, внесли свою лепту.

05 Примерный расход топлива в марафонских единицах: УАЗ и «Ховер» — по 40 литров в час, «Ниссан» — 50 литров. Спасибо ЛУКОЙЛу — прислал целый бензовоз c А95 «Экто»

Примерный расход топлива в марафонских единицах: УАЗ и «Ховер» — по 40 литров в час, «Ниссан» — 50 литров. Спасибо ЛУКОЙЛу — прислал целый бензовоз c Аи-95 «Экто»

Итог? Вот уже и педаль в полу, и стрелка спидометра, в зависимости от рельефа дороги, гуляет от 140 до 180, а «Патриотом» можно управлять! Он хорошо держит дорогу, позволяет писать дуги, объезжая трещины и проходя виражи, разрешает водителю даже немного расслабиться — например, снять одну руку с баранки. Можно спокойно дотянуться до рычага и переключиться с четвертой на пятую на спуске, и наоборот — на длинной прямой или на подъеме. Играя передачами, получаешь чуть более высокую среднюю скорость на круге, а нам ведь того и надо.

06 Наша база и пит-лейн глазами водителя.

Наша база и пит-лейн глазами водителя.

Разрывает пространство УАЗ два часа кряду, пока не выработает оба бензобака. Меня уже обгонял «Террано» (дважды) и «Ховер», я намотал почти 300 км, а лампа резерва топлива, по которой мы заезжаем на пит-стоп для заправки и смены водителя, никак не загорается. Но вот — неожиданный подарок в середине двадцать первого круга: огонек на приборе и соперник на обочине! Сбрасываю скорость, проезжаю мимо «Ховера» и слышу по рации коллегу: передай, дескать, на базу, пусть высылают техничку — «китаец» встал. На какой машине едешь, за ту и болеешь. Радуясь, как будто работаю на «Соллерсе», подлетаю к бензовозу. «Патриот», приняв 77 литров лукойловского бензина «Экто», возвращается на трассу — уже без меня, с другим водителем.

А «Ховер» прибыл на базу своим ходом: банально кончился бензин, хотя на указателе запаса топлива значилась четверть бака. Именно на такой случай мы возим в багажниках полные 5-литровые канистры. Пять минут, потраченных на долив, — штраф чистой воды (вернее, чистого бензина).

07 В середине спуска «Террано» показывал 190–200 км/ч.ф

В середине спуска «Террано» показывал 190–200 км/ч

Под конец дня взбрыкнул «Ниссан»: при заезде на пит-стоп зажглась лампа «Проверь двигатель», а заодно индикаторы систем диагностики и стабилизации. Поведение машины в норме, но сканер показывает разовую ошибку датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе. Решаем не обращать на это внимания.

Подбивая статистику понедельника, мы немало удивились тому, что «Ниссан», самый быстрый на круге, уступил и в пробеге, и в средней скорости «Ховеру». Подняли данные наших стандартных замеров (см. ниже) и убедились, что чуда не произошло. Дело в погрешности спидометров и одометров: у «Террано» они врут на 4,2% (конечно же, в бóльшую сторону), а у Н5 аж на 8%. Емкость баков и расход топлива тоже сказались: «Ниссан» заезжал на дозаправку десять раз, «Грейт Уолл» — шесть, то есть реже сбрасывал скорость. Заметно больший расход объясняется особенностями трансмиссии обоих автомобилей, в первую очередь подбором передаточных чисел. На законных скоростях расход топлива совершенно иной.

08 «Грейт Уолл» замыкал 14-километровый круг в среднем за 5 минут 1 секунду.

«Грейт Уолл» замыкал 14-километровый круг в среднем за 5 минут 1 секунду.

ГРЯЗНЫЙ ВТОРНИК

«Зато — испытания!» — возразил коллега на мой тяжелый вздох по поводу внешнего вида машин...

Действительно, они ведь кроссоверы, вседорожники, вездеходы — и пятую часть марафона, или один 12-часовой рабочий день, мы отвели на движение по грунту. Чтобы автомобилям пришлось тяжелее, каждому в дополнение к обычному балласту прицепили еще 500 кг — спасибо компании «Трейлер», предоставившей фаркопы и прицепы. Один заезд — примерно 14 км по так называемому легкому грунту: это ровный и прямой проселок с твердым гравийным основанием и мокрым после ночного дождя суглинком сверху.

09 Единственная проблема с шинами возник- ла не по их вине — это что-то острое попалось на трассе. Колеса «Лайт Спорт» (LS) и шины «Тойо» вели себя безупречно.

Единственная проблема с шинами возникла не по их вине — это что-то острое попалось на трассе. Колеса «Лайт Спорт» (LS) и шины «Тойо» вели себя безупречно.

Нагрузку чувствует только «Ховер» — длинные, растянутые передачи, подобранные, кажется, по моде 1980-х, вынуждают очень расчетливо работать тягой. Начинаешь подниматься в горку на четвертой, в середине бодро перещелкиваешь на третью, а к вершине, скорее всего, понадобится вторая. Чуть зазеваешься, потеряешь скорость — и придется трогаться на подъеме под укоризненные взгляды коллег: дескать, чего ты ерзаешь на таком безобидном участке, давай газуй! Увы, не всегда получается.

Ближе к полудню солнышко подсушило грунтовку, и стало скучновато. По такой дороге легко будет держать 70 км/ч самая обычная легковушка, недовольно бурчал народ... И мы отправились в неизведанное — уже без прицепов, по тяжелой дороге.

Первым пускаем «Ховер», третьим — «Патриот»: когда «Террано» засядет, в какую-нибудь сторону да выдернем.

10 В конце первого дня «Террано» зажег желтые лампы на панели. Возможная причи- на — ошибка с передачей и выход на слишком высокие обороты. Без последствий.

В конце первого дня «Террано» зажег желтые лампы на панели. Возможная причина — ошибка с передачей и выход на слишком высокие обороты. Без последствий.

И вот сюрприз: «Ниссан» ни разу не доставил соперникам такого удовольствия! Приличный дорожный просвет (не меньше чем у «Ховера» — при одинаковой нагрузке), эластичный мотор, точное рулевое и мощная защита двигателя позволили нам без потерь проутюжить еще 7 км грунта, даже не задействуя «ползущую» первую передачу. Дальше ни ему, ни «Ховеру» не хватило бы клиренса. Невероятно! Мало кто ждал столь уверенного и отважного продвижения по разбитой грунтовке да под хлынувшим дождичком — в компании с настоящими вездеходами.

Хотя... «Грейт Уоллу» не хватает мощной защиты днища. Ее предлагает каждый дилер, но мы предпочли бы заводскую, просчитанную на предмет теплового режима и безопасности. Правда, она еще сократила бы дорожный просвет, и без того не рекордный. В остальном автомобиль хорош, пониженная передача раздаточной коробки полностью нивелирует описанные выше неприятные «зазоры» между ступенями, а легкий и довольно точный руль помогает держаться между колеями. Впрочем, езда по скользким гребням и на «Террано», и на «Ховере» всегда заканчивалась одинаково. Просто «китаец» чуть раньше сползал в колею, принимаясь трамбовать землю нежным брюшком.

11 Удивительно, но внешне приземистый «Террано» ничуть не ближе к земле (185 мм под защитой двигателя, 200 мм под выпускной трубой), чем бравый «Ховер» (185 мм под поперечиной в передней части рамы, 210 мм под раздаточной коробкой и задним мостом). Вне конкуренции «Патриот» (200 мм под передним мостом, 205 мм под задним, 325 мм под коробкой). Замеры ЗР, машины с частичной нагрузкой.

Удивительно, но внешне приземистый «Террано» ничуть не ближе к земле (185 мм под защитой двигателя, 200 мм под выпускной трубой), чем бравый «Ховер» (185 мм под поперечиной в передней части рамы, 210 мм под раздаточной коробкой и задним мостом). Вне конкуренции «Патриот» (200 мм под передним мостом, 205 мм под задним, 325 мм под коробкой). Замеры ЗР, машины с частичной нагрузкой.

На УАЗе не стоило и пытаться бороться с колеей. Дорожного просвета с избытком хватает, чтобы положить кирпич на газ и только следить, чтобы не затоптать друзей-марафонцев. В общем, отыгрался за вчерашние обгоны.

Но главное для нас — не как едет, а как ломается.

В том, что у «Ховера» в середине дня загорелась лампа «Проверь двигатель», виноваты мы сами. Пущенная между колесами ветка ловко поддела провод лямбда-зонда и повредила его пластмассовую заделку. В режиме «полный газ» лямбда-зонд не очень нужен, тем не менее мы решили по возможности заменить его. И убедились, насколько серьезно дистрибьютор ИРИТО болеет за свою машину: уже на следующее утро искомая запчасть была у нас.

19 Зловредная ветка поразила «Ховер» в самое сердце нейтрализатора — в лямбда-зонд.

Зловредная ветка поразила «Ховер» в самое сердце нейтрализатора — в лямбда-зонд.

Никакой особой причины нажимать на кнопку прикуривателя «Патриота» не было, и все-таки один из нас это сделал. В ответ УАЗ пискнул и обнулил уровни топлива в обоих баках. Инструкция врала, что на предохранителе прикуривателя висит еще только обогрев сидений; на самом деле этот ловко запрятанный двадцатиамперник защищает и цепь переключателя датчиков бензобаков. Его нашли во время планового перерыва и решили машину не пенализировать — дефект на скорость не влияет. Хотели было выписать штраф за отказ спидометра и одометра, но через полчаса те ожили сами. Неполадки курьезные — но две сразу, причем обе по электрической части! Будет на что пожаловаться заводчанам.

Три колобка из глины и песка с помощью брандспойта примерно за час превратились в автомобили — почти такие, как были, разве что с парой царапин. У «Патриота» случайно смылась форсунка заднего омывателя. Зато — испытания.

20 Ловко пущенный из-под колеса «Террано» камень разбил стекло «Патриота». Заменой послужили скотч и полиэтиленовый мешок — тоже тонированный.

Ловко пущенный из-под колеса «Террано» камень разбил стекло «Патриота». Заменой послужили скотч и полиэтиленовый мешок — тоже тонированный.

ПРИЕМ ПО СРЕДАМ

Мы всегда приглашаем специалистов компаний, чьи машины участвуют в тесте, приехать на полигон и понаблюдать за ходом марафона. И компании-партнеры тоже нас навещают: ЛУКОЙЛ — традиционно в первый день, а сегодня ждем шинников.

Но до того надо мне успеть хотя бы одну смену отъездить — благо, сегодня это всего один час. Ровно столько нужно «Террано», чтобы опустошить бак. Как полопаешь, так и потопаешь, и на кольце «Ниссан» обгоняет и УАЗ (со свистом), и «Ховер» (с трудом, соперник потом долго висит на хвосте). Преимущество быстро растрачивается на многочисленных пит-стопах для дозаправки. Ну и ладно, не жалко, расход топлива — предмет совершенно другого теста. Здесь тоже приходится работать передачами, высшую шестую на подъемах сменяет пятая, иначе не удержать темп. Хорошая, уверенная в себе машина, спокойно набирает 190–200 км/ч на спусках, а круг проходит в среднем за 4 минуты 50 секунд, то есть выдерживая реальные 175–176 км/ч. Даже в дождь (для спокойствия сегодня задействуем режим Auto в трансмиссии).

21 Курить вредно! Баки обмелеют… (При исправном предохранителе прикуривателя должен гореть индикатор правого или левого бака.)

Курить вредно! Баки обмелеют… (При исправном предохранителе прикуривателя должен гореть индикатор правого или левого бака.)

Неожиданно всплывает преимущество УАЗа: с его «командирского мостика» видно дальше, так что щели и трещины объезжать было проще. Хотя особой нужды в этом нет: «Патриот» наименее чувствителен к выбоинам.

Пролетает час, вот уже на топливомере остается одно деление, а борткомпьютер показывает 55 км на остатке топлива. И тут — бац! — мотор глохнет. Повезло, что случилось это на горке, за 500 метров до базы, — дотянул на бреющем, сражаясь со ставшими непокорными рулем и тормозами. «Террано» избежал штрафа, но мы уже в который раз отмечаем фамильную особенность: на высоких скоростях указатель уровня топлива врет (так было на «Логане», «Сандеро», «Ларгусе» и «Алмере»).

22 УАЗ отчаянно дребезжит колодками на булыжнике. Причина — толком не работают прижимные пластины.

УАЗ отчаянно дребезжит колодками на булыжнике. Причина — толком не работают прижимные пластины.

Конничи-ва, дорогие гости! Приехали представители фирмы «Тойо», предоставившей для испытаний шины. Им — только комплименты, абсолютно заслуженные: шины великолепно держат дорогу, стойко переносят чудовищные трещины (вы бы слышали, с какими шлепками проскакивают их машины, — японцы постояли, послушали, порадовались) и очень недурно гребут в грязи. Настойчиво рекомендую. Это не реклама, это испытано «За рулем».

А вот и гости с УАЗа во главе с нашим хорошим знакомым Евгением Галкиным, главой НТЦ. Им нашлось что выслушать. УАЗ предоставляет обширное поле для критики, но самое главное — реакция на наши замечания. Вот, например, я пожаловался, что водительское сиденье люфтит на своих салазках, а высокому водителю хочется немного поднять переднюю часть подушки. Галкин выслушал, дождался остановки «Патриота», покачал сиденье... И сделал один телефонный звонок. А всего через 18 часов к нам прибыл директор по качеству тольяттинской компании «Ладапласт-Т» с новыми салазками и заверением, что эту проблему к моменту выхода журнала будет готов устранить любой дилер.

23 На булыжнике прыгающий мячиком «Ховер» повредил брызговик в крыле: колесо на ходе сжатия протерло дыру.

На булыжнике прыгающий мячиком «Ховер» повредил брызговик в крыле: колесо на ходе сжатия протерло дыру.

Похвалили шины — звонок на завод: мол, проверьте, может, стоит брать на комплектацию. Рассказали про давешний предохранитель прикуривателя — еще один звонок, правда, приватный и, по-моему, очень неприятный для собеседника. А потом просьба — сообщать немедленно обо всех дефектах и замечаниях, какие мы еще найдем в «Патриоте» за время его редакционной жизни.

Только таким подходом можно избавить УАЗ от «колхозного» имиджа. И только такой подход мы ждем (и видим!) от всех участников. Ведь наша цель — не просто обнаружить слабые места автомобилей и похвастаться этим; мы хотим, чтобы их больше не было.

24 На «Террано» опять на полном ходу перепутали 6-ю передачу с 4-й и перекрутили мотор — в ответ он включает «Проверь двигатель». Сбрасываем ошибку во время заправки.

На «Террано» опять на полном ходу перепутали 6-ю передачу с 4-й и перекрутили мотор — в ответ он включает «Проверь двигатель». Сбрасываем ошибку во время заправки.

Тем временем сегодняшняя 10,5-часовая смена на скоростном кольце подходит к концу. Заправка, контроль на смотровой яме и... нет, не стоянка, а вечерняя смена на булыжнике. Восемь километров тряски — это только один круг, а сколько их будет за три часа?

Дрожащими руками фиксирую — их было тринадцать. На такой дороге намного раньше машины сдается водитель — вот и у нас все железки целы... почти. УАЗу вновь всё по колено, он готов мчать по булыжным волнам так, что прицеп не будет их касаться (да-да, мы вновь прицепили 500-килограммовые «трейлеры») — от прыжков колёса частенько зависают в воздухе. У «Террано», в целом весьма стойко переносящего ужасы булыжника, слишком много вибраций и даже ударов приходит на руль. У «Ховера» проблемы с амортизаторами. Причем со стороны их видно лучше: автомобиль подпрыгивает, начинается продольная раскачка и, как следствие, сильно раскачивается прицеп. Будучи за рулем, катастрофы не ощущаешь, можно говорить даже о каком-то комфорте — по крайней мере, в «Ховере» тише, чем в других автомобилях. Но на следующее утро мы увидели последствия скачки: колесо протерло до дыры брызговик в левом крыле, есть следы контакта в правом. Нехорошо.

25 На полном ходу УАЗ резко потерял скорость — затроил двигатель. Сканер показал: отказала свеча в четвертом цилиндре.

На полном ходу УАЗ резко потерял скорость — затроил двигатель. Сканер показал: отказала свеча в четвертом цилиндре.

НЕСКУЧНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Окончательно раскатившийся «Ховер» смело настигает «Террано», который сегодня решили попробовать гонять на высшей передаче. На шестой получается заметно экономичнее, но медленнее, потому что «Ниссан» скисает на подъемах. И мы вновь щелкаем рычагом в погоне за максимальной скоростью. Испытатели составляют свой собственный рейтинг машин, многие выводят на первое место «Ховер» — удивляясь и радуясь его успехам. Наконец-то у нас в марафоне приличный китайский автомобиль, удобный, надежный, безопасный на высокой скорости. Хороший компромисс между двумя крайностями, соседствующими с ним на трассе. Высокий пол, длинные передачи, недостаточный клиренс — недостатки при нем, но ведь едет без поломок, и едет хорошо!

Хорошо, но долго — именно так думаешь к концу своей смены, которая на «Ховере» длится примерно час сорок, пока не выгорит весь бак. Стоп, а где «уазик»? Господи, да он...

Знаете, о чем думаешь, когда вдруг видишь, что один из соперников сошел? Еще пара кругов, и всё узнаю. Главное — самому продержаться! Опа, а «Патриот» снова на трассе! А где же интриги, скандалы, сходы?

Сейчас будут! И боковое стекло УАЗа, разбитое камнем, вылетевшим из-под колес другой машины, — только семечки.

А не надо было строить планов, кто и как завтра погонит машины домой! Кто же за 12 часов до финиша делит места?!

29 Мы сожгли 4219 л превосходного лукойловского бензина «Экто» — это полбензовоза.

Мы сожгли 4219 л превосходного лукойловского бензина «Экто» — это полбензовоза.

В 18:46 на базу раньше срока сворачивает «Патриот»: мотор не тянет, работает на трех цилиндрах. Диагностический сканер показывает пропуски воспламенения в четвертом цилиндре. Меняем свечу — все приходит в норму, и УАЗ с 11 минутами штрафа возвращается на кольцо. Правда, теперь у него опять отказали спидометр с одометром, но через круг проходит и это.

В 19:43 со стороны трассы раздается рокот, а потом и просьба по рации: «Это „Ховер“, гляньте, что у меня под днищем!» Через круг, в 19:48, с некоторым трудом останавливаем горячего пилота и загоняем автомобиль на эстакаду.

Опять у китайской машины (вспоминаем «Амулет») проблемы с выпуском! Труба между нейтрализатором и глушителем отломана — похоже, точно по сварному шву. На полном газу из нейтрализатора вылетает хороший язык пламени. Ехать так, конечно, нельзя, и «Грейт Уолл» сходит с дистанции. Перехвалили. Болельщики УАЗа торжествуют.

В 20:15 точно по плану финиширует «Террано», за ним — «Патриот». Они тоже заезжают на эстакаду для контрольного осмотра... и тут оживают злорадные сторонники «Ховера». На рычаге передней подвески УАЗа висят капли масла; поднимаем капот — бачок ГУРа пустой. Недолгие поиски приводят к трубке, соединяющей насос с рулевым механизмом: трещина по завальцовке. Приехали...

Однако что делать с неисправными машинами? Решаем вне зачета и регламента (сход уже зафиксирован) дать им еще один шанс или хотя бы определить лучшего из двоих («Ниссан» вроде как уже вне конкуренции и мирно ждет утра). Звоним в представительства компаний: у нас, мол, три новости — с какой начать? Плохая — вы сошли. Хорошая — соперник тоже. Очень хорошая — если до восьми утра доставите запчасти, машина поедет дальше. Вот зачем мы десятый год крутим карусель марафона! Ночью, в двадцать две минуты второго, нам привезли нейтрализатор, лямбда-зонд и крепеж. А к шести утра прибыл «Патриот» со всевозможными трубками. Как раз в это время на полигоне докатывали новый ГУР, жаловались ульяновцы. Вы думаете, это всё?

37 Итог теста на выносливость: вот узлы, которые ждут внимания инженеров.

Итог теста на выносливость: вот узлы, которые ждут внимания инженеров.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

Решаем в восемь часов выпустить «Террано» на трассу и приступить к ремонту двух других машин, записав потраченное время им в штраф. Но водитель «Ниссана» по дороге к старту обращает внимание на посторонний звук и вибрацию — ровно на 80 км/ч. Давай, дружок, тоже на эстакаду! Третьим будешь?

Через минуту становится ясно: у «Террано» развалилась передняя крестовина карданного вала. Совсем. Вот так, ждали проблем от слывущей неженкой многодисковой межосевой муфты, а получили от шарнира, известного уже 500 лет!

В ситуации, когда все три машины нуждаются в ремонте, выходящем за рамки регламента, продолжать марафон бессмысленно. Да и невозможно. Ну, починим мы сейчас УАЗ и «Ховер», ну, перекинем кардан с редакционного «Дастера» — но это будет не продолжение марафона, а новый старт. Да, «60 часов» в этом году выдались непривычно короткими — без пяти минут 50 часов. Мы, оказывается, финишировали вчера.

Кто победил? При обсуждении разгорелись страсти. Нам так и не удалось придумать критерий, по которому можно оценить «достижения» трех машин. Что опаснее — потеря жидкости и отказ гидроусилителя руля, пламя из-под днища или развалившийся кардан? Если следовать букве регламента марафона «60 часов „За рулем“, сошли с дистанции и проиграли все три участника.

Но! Знаете, что утешает? Еще никогда с такой скоростью не реагировали фирмы. Кардан прибыл к обеду, кстати. А главное — старые вал, шланг и нейтрализатор у нас забрали в тот же день, пообещав разобраться и рассказать, что же с ними случилось и почему.

А значит, как минимум одна сторона в выигрыше — я имею в виду тех, кто наблюдает за марафоном, болеет за свою машину или пока только выбирает, какой отдать свое сердце. Сегодня зритель — вчера и завтра потребитель, не так ли?

***

Места мы не распределяем, но выводы делаем и рекомендации даем. Не зря же провели на трассах полигона 49 часов 55 минут!

На десятый год жизни марафона его не выдержала ни одна машина. Не слишком ли мы усложнили условия? Не думаем: трубка УАЗа точно потекла не от чрезмерной тяжести испытания. Всё дело в бракованной детали. С конца июня (вот совпадение!) на машины ставят новый ГУР. Цитирую пресс-релиз: «...в комплекте применён насос гидроусилителя, изготовленный по лицензии известного немецкого производителя ZF Lenksysteme. Для повышения надёжности системы в конструкции новых шлангов использован более устойчивый вариант их крепления к механизму и насосу».

Этот вопрос снят, но другие остаются. НТЦ есть к чему приложить головы и руки — от электрики до трассировки шлангов в моторном отсеке. Радует, как производитель реагирует на всплывающие проблемы. Вот если бы они вовсе не всплывали…

«Грейт Уоллу» рекомендуем проверить материал системы выпуска и заняться собственной защитой днища, попутно увеличив дорожный просвет. Хотя бы с помощью иных колес. Возможно, попутное увеличение передаточных чисел главных пар улучшит динамику автомобиля. Необходимы более выносливые амортизаторы.

«Ниссану» нужно усилить подшипники и крестовину. Она наверняка сломалась не в грязи, а на максималке, при срабатывании многодисковой муфты (например, при скачкáх на неровностях). Есть смысл поработать над избирательностью механизма переключения передач: попасть в четвертую вместо шестой случалось почти каждому.

Открытия марафона: «Патриот» хорош на высокой скорости, «Террано» не пасует на грунте, а «Ховер» универсален, удобен и надежен в управлении.

Марафон — первый, но далеко не последний тест для этих машин. В других условиях, надеемся, они исправятся — следите за нашими публикациями!

Благодарим компании-партнеры марафона «60 часов „За рулем“: вы снабдили нас отличными шинами, дисками, прицепами и топливом. Спасибо!

КОММЕНТАРИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

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Евгений ГАЛКИН, директор НТЦ — директор автомобильной программы ОАО «УАЗ»

Прежде всего выражаем большую благодарность команде «За рулем», которая в течение недели проводила испытания и выясняла, насколько надежны современные полноприводные автомобили бюджетного сегмента рынка.

Участие в марафоне «60 часов „За рулем“ для нас важно по нескольким причинам. Во-первых, данный тест позволяет оценить выносливость „Патриота“ в экстремальных условиях. Разумеется, мы проводим и собственные периодические испытания — как форсированные, так и длительные дорожные. Но любые новые тесты позволяют дополнительно оценить надежность конструкции. Во-вторых, для нас ценно мнение независимых профессиональных экспертов о потребительских свойствах нашего продукта. Из существенных положительных моментов зарулевцы, все без исключения, отметили, что „УАЗ-Патриот“ стал гораздо тише и комфортабельнее. Еще одной приятной новостью оказалась способность дольше всех оставаться на трассе на полностью заправленных баках.

Мы с нетерпением ждем подробные результаты по итогам теста. Эта информация будет тщательнейшим образом проанализирована научно-техническим центром, дирекцией по закупкам, производством, службой качества, при необходимости будет проведена корректирующая работа, о чем мы готовы отчитаться в ближайшее время.

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Алексей РЕЗНИКОВ, президент группы компаний «ИРИТО» — эксклюзивного дистрибьютора «Грейт Уолл моторс» в России

Выявленная в проведенных испытаниях проблема, судя по всему, является единичным случаем, вызванным экстремальными условиями испытаний. Среди гарантийных обращений подобных проблем не было (начиная с 2005 года в России продано более 100 000 автомобилей «Грейт Уолл»). Тем не менее группа компаний «ИРИТО» и компания «Грейт Уолл моторс» со всей полнотой ответственности относятся к полученным результатам — в ближайшее время планируется тщательно изучить возможные причины поломки и, при необходимости, внести соответствующие изменения в конструкцию системы выпуска отработавших газов.

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Роман СКОЛЬСКИЙ, руководитель пресс-службы «Ниссан» в России

Мы внимательно изучим все обстоятельства инцидента с карданным валом «Террано» и дадим официальное заключение, как только получим разъяснения от технических экспертов.

Табличные данные