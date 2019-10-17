Kia Sportage с пробегом: 3 плюса и десяток минусов

Спортейдж третьего поколения разошелся у нас тиражом свыше ста тысяч. На что обратить внимание при покупке бэушной машины, чтобы не попасть на ремонт, рассказывает эксперт «За рулем».

Sportage третьего поколения (SL) собирали в Словакии и Калининграде. Ближайший родственник — Hyundai ix35.

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Рестайлинг (весна 2014): освежены внешность и интерьер, расширен набор опций (появился обогрев всего и вся), улучшена шумоизоляция, модернизирован бензиновый мотор, изменены рабочие характеристики амортизаторов.

ДОСТОИНСТВА

При разумной цене оснащение богатое даже «в базе».

Яркая внешность, комфортный, просторный и стильный салон.

Живучий кузов, особенно если окрашен металликом.

НЕДОСТАТКИ

Машины первых лет выпуска сыроваты по ряду важных позиций.

Низкое качество некоторых оригинальных запчастей.

Разнобой в комплектациях: на машинах одного года — разные по объему масляные поддоны, неодинаковые сочетания амортизаторов, пружин и опорных подшипников.

В дуэте с нежной подвеской возможности полного привода невысоки.

МОТОРЫ

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Бензиновый двигатель 2.0 (150 л.с.) — это заурядные характеристики и низкая ремонтопригодность. До рестайлинга мог подложить свинью при пробегах до 100 000 км: проворачивание вкладышей, перегрев четвертого цилиндра или отказ клапанов управления муфтами фазовращателей. Модернизированный вариант редко подбрасывает проблемы. Каждые 90 000 км мотору требуется регулировка клапанов. Цепь ГРМ выхаживает 150 000 км.

Двухлитровые дизели (136 и 184 л.с.) — родня. Основные различия: головки блока, турбины, топливная аппаратура. Слабое место — форсунки, забивающиеся продуктами износа ТНВД. Сами моторы долговечны, равно как и цепь ГРМ. Турбины и свечи тоже работают долго. Странно, но дизельные машины покупали мало, а в сочетании с механической коробкой — и вовсе единицы.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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Пятиступенчатая механика (M5GF1) на ранних машинах часто выходила из строя к 40 000 км и заслужила скверную репутацию. К 2013 году ее модернизировали. Позже появилась шестиступка, к ней особых нареканий нет.

Автоматические коробки A6MF1 и A6LF2 конструктивно схожи. Из неприятного: случаются сбои работы электронного блока управления, зависания на 2–5 секунд при нажатии педали газа. В остальном эти коробки достойны похвалы, служат они долго.

На полноприводных машинах первых лет выпуска быстро изнашивалось шлицевое соединение промежуточного вала и правого привода. Узел не модернизировали, но уменьшили допуски на зазоры. Также полезно знать, что межосевая муфта плохо переносит броды — в полость с электромагнитом попадает вода, что может привести к смерти узла. Карданный вал и редуктор надежны.

На хороших европейских дорогах ходовая часть служит долго. На российских — в зависимости от режима эксплуатации. Многие элементы ­сдаются неприлично быстро.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Провисают или туго закрываются двери у многих машин; помогает регулировка петель и смазка замков.

Оригинальные подшипники ступиц, тормозные диски и колодки, стойки стабилизаторов — расходники. На машинах ­первых выпусков быстро проседали пружины.

Датчики парктроника и камера заднего вида плохо защищены от влаги и грязи и быстро закисают.

Шумный посвист бензонасоса — особенность конструкции, не означающая, что он приказал долго жить.

Быстро мутнеет оптика, часто перегорают лампы — и спереди, и сзади.

Ресурс нейтрализатора и сажевого фильтра низкий, быстро прогорает соединение гофры с трубой.

Euro NCAP: 2010 год: общая оценка — пять звезд. Водитель/пассажиры — 93%, ребенок — 86%, пешеход — 49%, системы содействия безопасности — 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: Sportage 2.0 (бензин) 150 л.с. АКП 4×4.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Sportage 2.0 (бензин) 150 л.с., АКП 4×2.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Nissan X-Trail, Ford Kuga, SsangYong Actyon, VW Tiguan, Toyota RAV4.

Улучшить проходимость Kia Sportage помогут браслеты на колеса. Для поездок по дорогам Европы стоит обзавестись надежными цепями противоскольжения.

Фото: Kia