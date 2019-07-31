Ford Kuga на вторичке: все его неисправности

Кроссовер Ford Kuga второго поколения после ухода легкового подразделения марки с нашего рынка можно купить только с пробегом. А стоит ли его покупать? Эксперт «За рулем», придирчиво исследовавший надежность основных узлов и агрегатов Куги, знает ответ.

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Ford Kuga второго поколения базируется на успешной глобальной платформе (Global C), на которой построены такие модели, как Focus третьей генерации и Volvo V40. Кроссовер для нашего рынка выпускали на заводе в Елабуге.

«Вторая» Kuga развила успех своей предшественницы и заняла неплохие позиции на рынке, в том числе на вторичном. «Дореформенные» машины имели широкую палитру модификаций, включая дизельные версии, - фордовцам, как и большинству других производителей, пришлось заметно ее поджать.

Жаль, что Ford принял решение покинуть наш рынок. Ведь Kuga могла еще долго оставаться сильным игроком и хорошей альтернативой другим кроссоверам-одноклас­сникам, будь это рынок новых автомобилей или вторичка.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2019 год

КУЗОВ: 5‑дверный универсал (SUV)

РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,5 л (150 и 182 л.с.); 1,6 л (150 и 182 л.с.); 2,5 л (150 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л, (140 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, А6, Р6

ПРИВОД: передний, полный

РЕСТАЙЛИНГ: 2016 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, капота, крышки багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль и руль; новый дизайн некоторых деталей отделки салона и колесных дисков; появились новые опции; пересмотрена моторная гамма: из нее убрали дизель, а вместо наддувного бензинового мотора 1.6 EcoBoost появился двигатель 1.5.

КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP; общая оценка — 5 звезд: защита взрослых пассажиров — 94 %; защита детей — 86 %; защита пешеходов — 70%; системы содействия безопасности — 100%.

КУЗОВ

Ford Kuga

Для машин, выпущенных в период с марта 2013 по декабрь 2015 года, действует отзывная кампания, в рамках которой подрезают теплоизоляцию (уменьшают ее длину) на внутренней части обшивок центральных стоек. Есть риск, что при срабатывании пиропатронов, встроенных в катушки ремней безопасности, произойдет возгорание войлока, который изначально расположен очень близко к узлам.

Иногда на «дореформенных» Кугах резиновый уплотнитель на жабо протирает капот. Из-за этого дилерам приходится перекрашивать деталь изнутри. При рестайлинге производитель наклеил бронепленку на капот в месте контакта с уплотнителем.

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Куги для нашего рынка собирались исключительно на елабужском заводе. К лакокрасочному покрытию и уровню антикоррозионной защиты серьезных претензий нет.

На рестайлинговых Кугах первых годов выпуска активно гниет большой электрический разъем в левой части переднего бампера перед подкрылком. В результате перестают адекватно работать датчики парктроника, передние противотуманки и сенсор наружной температуры воздуха, из-за которого возникают различные нарушения в системе управления кондици­онером. Производитель выпустил соответствующий технический бюллетень, предусматривающий ­специфический ремонт проводки.

По фордовской традиции блок управления двигателем расположен на переднем левом подкрылке. Потому высока вероятность того, что при аварии пострадает не только модуль, но и разъем на дорогостоящем жгуте проводки.

Радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера забиваются грязью довольно быстро, как и на большинстве моделей Ford. Теплообменники желательно промывать раз в 50 000–60 000 км. Это особенно важно для модификаций с теплонагруженными моторами EcoBoost 1.5 и 1.6. Но именно на них крепления бампера максимально неудобные, поэтому демонтажные операции требуют много времени и терпения.

Ford Kuga

На дорестайлинговых машинах накладка над номерным знаком протирает по углам крышку багажника до металла, вызывая коррозию. При перекрашивании необходимо наклеить бронирующую пленку в местах контакта деталей.

Рестайлинг не всегда проходит гладко и иногда приносит с собой новые болячки. На обновленных Кугах фонари могут натирать дальние углы в крыльях, а также задевать за крышку багажника, трескаться и запотевать. Для устранения выпущен технический бюллетень, предписывающий установку дополнительной прокладки под фонари для регулировки зазоров.

ДВИГАТЕЛИ

1. Наддувные бензиновые моторы EcoBoost 1.5 и 1.6 построены на базе удачного и проверенного временем атмосферника Duratec 1.6 Ti-VCT. Их разная мощность зависит только от программного обеспечения. Двигатели не столь надежны и неприхотливы, как их прародитель. При этом EcoBoost 1.6, который был доступен только для «дореформенных» Куг, гораздо капризнее, нежели его преемник 1.5, поселившийся под капотом рестайлинговых машин.

Наддувные моторы отличаются высокой теплонагруженностью и крайне чувствительны к перегревам. Это стало причиной отзывной кампании для двигателя 1.6. Она охватила машины, произведенные с мая 2012 по декабрь 2014 года. Существует риск локального перегрева головки блока цилиндров с образованием трещин, через которые возможен прорыв масла в моторный отсек и возгорание (одному из московских дилеров знакóм такой погорелец). В рамках отзывной кампании производится осмотр ГБЦ и модернизируется система охлаждения двигателя: устанавливают новый расширительный бачок с датчиком уровня антифриза (включая коммутационный блок датчика), жгут проводки, патрубки, перепрошивают модуль управления мотором и приборный щиток, а также на определенных автомобилях меняют термостат.

У многих двигателей 1.6 из-за перегрева страдал блок цилиндров (в них попадал антифриз) и возникали трещины в головке вокруг седел клапанов!

Датчик уровня антифриза необходим, так как при начальной стадии перегрева у двигателя 1.6 первым делом падает уровень охлаждающей жидкости. Сенсор передает соответствующий сигнал в «мозги» мотора, и тот переходит в аварийный режим, исключающий дальнейшее повышение темпе­ратуры.

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На нашем рынке такой комплект системы охлаждения ставили только в рамках отзывной кампании. Он так и не появи­лся даже на поздних «дореформенных» Кугах с этим мотором. А на автомобилях для американского рынка данный комплект был штатным оборудованием.

EcoBoost 1.6 отличился еще одним недостатком. На модификациях с автоматом один из жгутов моторной проводки со временем перетирается о корпус коробки, вызывая разнообразные неисправности — в зависимости от того, какие провода повреждены.

Появившийся позже EcoBoost 1.5 уже не имел серьезных проблем с охлаждением, но не избавился от других конструктивных просчетов, свойственных всему семейству.

Оба мотора EcoBoost имеют непосредственный впрыск, поэтому очень чувствительны к качеству топлива. А производитель дополнительно ослабил и без того слабое место, разрешив заливать «девяносто второй». Потому засорение форсунок на небольших пробегах, которое провоцирует появление ошибки, сигнализирующей о бедной смеси, долгое время было для этих двигателей обычным делом. И только в последние годы обращений с такими неисправностями стало значительно меньше.

Моторы с непосредственным впрыском склонны также к быстрому росту отложений на клапанах. Для их чистки без снятия головки блока нужно дорогостоящее оборудование.

По наследству к наддувным моторам перешла типичная неисправность атмо­сферников — течь насоса охлаждающей жидкости. А с турбинами у них всё относительно неплохо.

2. Дизельный двигатель Duratorq 2.0 — разработка концерна PSA. В сравнении с конкурентами он имеет хорошую репутацию, разве что навесное оборудование может докучать.

На Кугу этот дизель пришел в модификации под Евро‑5. На нем установлена другая топливная аппаратура, нежели, к примеру, на Mondeo четвертой генерации. Она крайне чувствительна к качеству топлива. Самый распространенный недуг — быстрое засорение топливных форсунок, которое может возникнуть уже после 50 000 км. Оно выдает себя затрудненным пуском холодного мотора и его неравномерной работой до полного прогрева.

Эта модификация дизеля отличилась также распространенной течью заднего сальника коленвала, которую достаточно сложно победить. Опытные сервисмены даже советуют закрыть глаза на проблему, ведь, как правило, всё сводится к незначительному подтеканию, не грозящему серьезными последствиями.

Еще одна особенность двигателя — оплавление крышки топливного фильтра, снабженного подогревателем. Аналогичная ситуация характерна и для автомобилей французских моделей, оснащенных этим дизелем. В ремкомплект входит новая крышка и разъем, который также подвержен оплавлению. Дефект не привязан к определенному пробегу и возрасту автомобиля. Нередко в гарантийный период ремкомплект приходилось менять дважды.

3. Атмосферный бензиновый двигатель 2.5 построен на основе агрегатов немолодого семейства Duratec HE и сохранил почти все их особенности. Принадлежащие к этой серии моторы объемом от 1,8 до 2,5 литра хорошо знакомы по моделям Ford, Mazda (моторы L‑серии) и Volvo предыдущих поколений и зарекомендовали себя как крепкие середнячки в классе. Двигатель надежен и не имеет серьезных слабых мест, отлично переваривает 92‑й бензин и не склонен к заметному масложору, как его предшественники.

С момента появления мотора производитель выпустил несколько новых версий его программного обеспечения, которые были призваны исправить недочеты «дореформенных» машин первых годов выпуска, например повышенный расход бензина и малый ресурс кислородных датчиков.

Возможные недомогания двигателя — подтекание поддона, а также клапанной и передней крышек; ­заедание дроссельной заслонки, которое лечится только заменой узла модифицированным (дефект не встречается только на Кугах последних годов выпуска).

У всех моторов, доступных для Куги, недолго (менее 100 000 км) живет нижняя опора.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

4. Шестиступенчатый автомат с индексом 6F35 — совместная разработка компаний Ford и GM. Он аналогичен очень капризным коробкам семейства 6T30/6T40, которые ставили на многие модели Opel и Chevrolet. Однако, в отличие от коллег, фордовцам удалось искоренить самые серьезные недочеты своего агрегата еще до его запуска в серийное производство. В итоге получилась надежная коробка, которая не страдает от таких проблем, как малый ресурс гидроблока и соленоидов или разрушение стопорных колец барабанов, чреватое дорогостоящим ремонтом. Но без досадного просчета всё же не обошлось.

На дорестайлинговых Кугах установлена версия 6F35, у которой очень активно стираются фрикционы блокировки гидротрансформатора. Продукты их износа попадают в масло и разносятся по всей гидросистеме, засоряя гидроблок и его клапаны. Это приводит к чрезмерному падению или повышению давления жидкости. И уже на небольших пробегах возникает целый букет неисправностей: ударные переключения передач с задержками, отказы соленоидов, сгорание пакетов фрикционов. Производитель так и не признал просчет и выпускал технические бюллетени, предписывающие дилерам в гарантийный период ограничиваться минимальными телодвижениями, лишь бы как-то оживить коробку.

Ford переработал программное обеспечение и обновил гидротрансформатор. Этот доработанный вариант достался Куге лишь при рестайлинге. В итоге недуг удалось минимизировать, однако для продления срока службы агрегата желательно обновлять в нем масло хотя бы раз в 45 000 км.

Версия 6F35, предназначенная для бензинового мотора 2.5, отличилась течью сальника левого привода. Этот недостаток больше характерен для «дореформенных» машин. Очень важно вместе с манжетой обновить и направляющую втулку.

5. Робот PowerShift c мокрым сцеплением доступен только для «дореформенных» машин с дизельными моторами.

Ресурс сцепления превышает 100 000 км, а механическая часть страдает по большей части у любителей погонять. «Мокрый» PowerShift проявил себя не хуже, чем аналогичные коробки DSG.

У роботов этого типа общий масляный контур, и продукты неизбежного износа сцепления разносятся по всей гидросистеме. Поэтому следует менять масло в коробке хотя бы каждые 45 000 км, иначе резко сокращается срок службы дорогостоящего мехатронного блока и его соленоидов. Поломке предшествует появление ошибок по датчику положения вилок переключения передач, отдельным клапанам и невозможности задействовать определенную ступень.

Критический износ сцепления проявляет себя дерганьем автомобиля при старте. При этом в коробке возникают колебания, которые приводят к повышенному износу и течи сальника, расположенного за блоком сцепления. Менять его крайне неудо­бно и дорого.

На рынке есть неоригинальные ремкомплекты, включающие сальник и пластиковые втулки, которые нивелируют люфт ступицы манжеты, заметно продлевая жизнь новому уплотнителю.

Коробки PowerShift появились на рынке позже, чем DSG, поэтому с их ремонтом делá обстоят хуже. Сложно найти опытных специалистов, некоторые запчасти. Да и ценник кусается.

6. Механические коробки передач надежны. В основном они могут докучать только течью сальников приводов. Это распространенная беда всех коробок на многих моделях Ford. При замене манжет очень важно внимательно подбирать их размер под VIN автомобиля. Имеет место четкая применя­емость сальников для агрегатов конкретных моделей и периодов их производства.

Коробка с индексом B6, которая идет в паре только с наддувным бензиновым мотором 1.6 на «дореформенных» машинах, удостоилась отзывной кампании, затронувшей ограниченное число машин. При определенных обстоятельствах может возникать перегрев и пробуксовка сцепления. Производитель подготовил новую прошивку двигателя и модифицированный комплект сцепления.

ПОДВЕСКА

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1. Электрическая рулевая рейка со встроенными элементами усилителя схожа по конструкции и возникающим неисправностям с той, что устанавливается на Focus третьей генерации. Для нее тоже характерны неприятные стуки, которые появляются уже на относительно небольших пробегах. Это врожденная особенность узла, которую практически невозможно победить. Профильные сервисы берутся за ремонт, но перебранные узлы всё равно долго не ходят. Единственный плюс для владельцев Куги — благодаря хорошей шумо­изоляции стуки докучают не так сильно, ­как на Фокусах.

Как и у Фокуса, пыльники рулевых тяг у рейки излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте колес они задевают за шарниры (с характерным щелчком) и потому быстро изнашиваются.

2. Нейтрализатор и кислородные датчики на «дореформенных» машинах чувствительны к качеству топлива. Плохой бензин вызывает появление белого налета на измерительной части лямбда-зондов и сотах экофильтра. В некоторых случаях происходило даже локальное оплавление наполнителя нейтрализатора. Обычно при этом появляются ошибки, сигнализирующие о низкой эффективности фильтра и медленной реакции кислородных датчиков.

3. Передние и задние амортизаторы требуют замены крайне редко, они с большим запасом отхаживают минимум 100 000 км.

4. Как и на Фокусе, примерно к 100 000 км в задней подвеске сдаются все сайлент-блоки и закисают крепления рычагов. А производитель не так давно выпустил сервисный бюллетень, который запрещает дилерам менять по гарантии сайлент-блоки с неглубокими (менее 1 см) разрывами — только откровенно уставшие элементы, и то лишь после согласования.

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5. Несмотря на приличные размеры и массу автомобиля, втулки и стойки стабилизатора имеют достойный ресурс. Меняют их редко.

6. Примерно к 100 000 км разрушаются задние сайлент-блоки передних рычагов. Оригинальные для Куги доступны только в сборе с рычагами.

7. Непродолжительный срок службы опорных подшипников передних амортизаторов — частая болезнь многих моделей Ford. Узлы подвергались модернизации, но проблема осталась. Об их кончине возвещает характерный шум, слышный даже в салоне, - хруст при вращении руля, когда автомобиль стоит на месте.

Очень распространенное явление — течь сальников углового редуктора в месте стыка с коробкой передач, а также в зоне выхода привода переднего правого колеса. Первая проблема хорошо знакома владельцам автомобилей Mazda CX‑7 с похожей конструкцией этого узла. Чаще всего следы подтекания масла становятся заметны при пробеге 75 000 км.

Если муфта полного привода начинает ударно подключать заднюю ось, скорее всего, предстоят дорогостоящие работы с заменой ремкомплекта (пакет пластин и фрикци­онов), который идет в сборе. Ударное включение муфты проявляется в основном при троганье автомобиля с вывернутыми колесами. При этом на приборной панели не появляется никаких ошибок.

САЛОН

1. Хрипы из динамика при включении магнитолы — не повод для его замены. В большинстве случаев помогает перепрошивка головного устройства. Не путайте эту операцию с обновлением системы SYNC, которая до сих пор вызывает нарекания владельцев.

2. По современным меркам износостойкость элементов интерьера Куги достойная. Фактов слишком быстрого затирания отдельных деталей, к примеру руля, не зафиксировано.

3. Для Куги действует отзывная кампания по замене неисправных подушек безопасности фирмы Takata, коснувшаяся большинства автопроизводителей. Под нее подпадают машины, произведенные с сентября 2016 по июнь 2017 года. В рамках кампании меняют коленную и боковую подушки безопасности переднего пассажира.

4. Из-за риска самопроизвольной блокировки рулевого вала на ходу (некорректная работа замка зажигания) под отзыв попали дорестайлинговые Куги с бензиновым мотором 2.5, произведенные с октября 2013 по декабрь 2015 года. Ремонт подразумевает перепрошивку блока управления двигателем. На подавляющем большинстве машин это сделали до передачи клиентам. По словам представителей одного из дилерских центров, у их клиентов не зафиксировано ни одного случая блокировки вала.

5. Со временем поролоновое основание подушек передних сидений протирается о пружины, рвется и проседает. При ремонте устанавливают модифицированный элемент с полиуретановой подложкой, исключающей механическое взаимодействие с пружинами каркаса.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»

Kuga хорошо продается на вторичном рынке. Раскупают практически все модификации. Этот кроссовер принадлежит к группе автомобилей, ликвидность которых зависит в первую очередь от уровня оснащения. Экземпляры в богатых комплектациях находят покупателя гораздо быстрее.

Некоторое время назад наиболее востребованными были версии с наддувными бензиновыми моторами. Причем лучше всего расходились форсированные варианты мощностью 184 л.с. Но сейчас покупатели отдают предпочтение модификациям с атмо­сферным двигателем 2.5.

Несмотря на высокую ликвидность, Kuga довольно быстро теряет в цене в течение первых лет эксплуатации, но затем этот спад значительно замедляется. Поэтому она является весьма интересным предложением на вторичном рынке.

Рекомендую рассматривать рестайлинговые автомобили с атмосферным бензиновым мотором 2.5 в паре с классическим автоматом. Эта версия зарекомендовала себя как наиболее надежная и ликвидная на сегодня­шний день. И обновленная модель традиционно имеет меньше слабых мест, чем ее «дореформенное» ­исполнение.

ИТОГ

Ford Kuga второго поколения — кроссовер на базе Фокуса третьей генерации. Поэтому он имеет те же достоинства и недостатки и требует сопоставимых затрат на содержание. Наиболее коварная из подержанных — «дореформенная» версия с мотором EcoBoost 1.6, а самая беспроблемная — рестайлинговая машина с атмосферным бензиновым двигателем 2.5. К моменту ухода с нашего рынка Ford вытравил огромное количество детских болезней, присущих ранним Кугам.

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Фото: Станислав Панин и Ford