Удаляем нейтрализатор: польза, вред, цена вопроса

Нейтрализаторы и сажевые фильтры вырезают без злого умысла навредить экологии. Полноценное восстановление этих систем не по карману многим владельцам подержанных автомобилей. «За рулем» не призывает прибегать к «ампутации», но узнать технические подробности и покопаться в «железе» будет интересно, а возможно, даже полезно.

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Экофильтры со временем забиваются отложениями, которые не поддаются промывке, а покупка новых влетает в копеечку. Особенно больно это бьет по карману владельцев бюджетных машин. А еще нейтрализаторы могут скоропостижно умирать из-за оплавления наполнителя. Оно происходит по разным причинам, причем часто в этом нет вины хозяина автомобиля. В обоих случаях дальнейшая эксплуатация машины становится затруднительной: заметно страдает динамика, появляются электронные ошибки, а блок управления двигателем может перейти в аварийный режим с существенным ограничением мощности.

Для некоторых моделей нередки случаи, когда наполнитель нейтрализатора разваливается и керамическая пыль засасывается в цилиндры двигателя. Обычно дело заканчивается капитальным ремонтом или даже заменой мотора. И тогда своевременное удаление нейтрализатора — единственный способ избежать очень больших трат. Ведь далеко не всегда производители признают такие случаи гарантийными, перекладывая вину на автовладельца, якобы заправившего автомобиль некондиционным топливом.

На первый взгляд, процедура удаления нейтрализаторов различных типов кажется незамысловатой, но на деле таит массу подводных камней. Помимо физического вырезания наполнителя экофильтра нужно грамотно обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель не переходил в аварийные режимы и на панели приборов не горела гирлянда ошибок.

Иногда слесарные работы по вырезке нейтрализатора обходятся очень дорого. К примеру, если на автомобиле стоят два катколлектора, цена сразу удваивается. А бывает, для снятия узлов приходится приспускать подрамник или откручивать опоры мотора.

Нейтрализация

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Физическое удаление нейтрализатора бензинового мотора не имеет особенных нюансов. Главное — сделать так, чтобы программа управления не жаловалась на некорректные показания второго кислородного датчика из-за отсутствия экофильтра. Самое простое решение — установка так называемой обманки под лямбда-зонд. Однако этот вариант срабатывает крайне редко, в большинстве случаев раздосадованным клиентам приходится отправляться на калибровку программы.

Процесс перепрошивки блока управления зависит от двух основных факторов — от конкретной модели машины и ее экологического класса. Производители уже давно озадачились программной защитой от чип-тюнинга. В первую очередь это касается экологической части вопроса. Чтобы вытащить из блока всю программу, полноценно ее откалибровать и записать обратно, требуется дорогостоящее оборудование. Вдобавок не все модули можно перепрошить, подключившись через диагностический разъем. Иногда блок приходится снимать с автомобиля, разбирать и подключаться непосредственно к контактам на плате, что требует особой квалификации и оборудования. Обычно это относится к моделям класса Евро‑5 и выше, а также к машинам с американского рынка, где экологические требования особенно суровы.

Схема непосредственного подключения к конкретной плате прописана в софте профессионального оборудования для чип-тюнинга. Мастер архивирует штатную программу управления после ее извлечения. Это делается на случай возможного отказа платы или некорректной работы подправленного софта.

Подпаивание к плате блока управления двигателем — крайне ответственное мероприятие. Даже опытные мастера за свою карьеру убивают таким образом не один модуль. Риск операции невозможно свести к нулю, поэтому он закладывается в стоимость работ.



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Мастер корректирует программу самостоятельно либо отправляет ее партнерам-калибровщикам. Это индивидуальные специалисты или представители крупных компаний, занимающихся чип-тюнингом. Бесплатные программы из интернета — вещь крайне опасная. Как минимум они работают некорректно, а частенько вообще превращают автомобиль в «недвижимость».

Полноценное изменение программы — это правка таблицы ошибок с удалением соответствующих кодов, относящихся к кислородному датчику и нейтрализатору, а также корректировка карты. Если на «операционном столе» — автомобиль класса Евро‑4, то второй лямбда-зонд можно отключить от сети и заменить его заглушкой. В карте отключаются запросы от модуля к датчику с подменой определенных значений, и программа перестает учитывать его сигнал.

На многих автомобилях класса Евро‑5 второй кислородный датчик нельзя отключать физически. Его сигнал также учитывается при коррекции топливоподачи. Вдобавок применяются продвинутые сенсоры широкополосного типа. Поэтому программа требует более серьезных корректировок. Помимо затирания таблицы ошибок делают виртуальную эмуляцию сигнала кислородного датчика. Грубо говоря, берется синусоида переднего лямбда-зонда и зеркально переворачивается. Так выглядят сигналы обоих широкополосных датчиков при исправном нейтрализаторе.

Если нейтрализатор стоит очень близко к двигателю, то после его вырезания желательно поставить пламегаситель [2], чтобы оставшаяся пустотелая банка излишне не разогревалась. Это актуально только для бензиновых моторов. У дизелей после калибровки прошивки отключается регенерация сажевого фильтра, поэтому температура отработавших газов всегда остается относительно низкой. Стронгер [1] — проставка-резонатор вместо бензинового нейтрализатора. Иногда его ставят по желанию клиента, когда экофильтр, идущий под нож, расположен под днищем машины. Ведь пустая банка может слишком сильно резонировать.

Отдел копоти

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Главное условие при удалении сажевого фильтра, который стали устанавливать на дизельные автомобили с введением класса Евро‑4, - не трогать окислительный нейтрализатор, который часто находится в едином корпусе с фильтром. Окислительный нейтрализатор не накапливает отложений и не склонен забиваться. Без него легковой автомобиль пахнет, как старый грузовик, и откровенно дымит черным дымом.

Корректировка программы идет по тому же сценарию, что и в случае с нейтрализатором для бензиновых двигателей. На машинах постарше обычно можно физически убрать россыпь датчиков на сажевом фильтре по аналогии со вторым лямбда-зондом искрового мотора: сенсоры дифференциального давления, температуры и задний лямбда-зонд. На более свежих автомобилях (класс Евро‑5) снова прибегают к виртуальной эмуляции их сигналов, так как показания сенсоров используются несколькими системами и их нельзя отключать. Поэтому правильная калибровка «мозгов» дизельного мотора — очень сложный и кропотливый процесс.

Tыльная сторона нейтрализатора. Хорошо видны области оплавления сот. После выбивания наполнителя проявляются более суровые повреждения фронтальной части — и это лишь малый фрагмент керамического цилиндра.

Один из нюансов калибровки — установка заведомо недостижимых параметров. Например, для предотвращения старта автоматической регенерации сажевого фильтра устанавливается очень высокий числовой порог на датчиках дифференциального давления и температуры. Ведь при регенерации значительно повышается температура отработавших газов, а для этого увеличивается топливоподача. Избыток солярки активно поступает в поддон мотора, существенно разжижая масло.

Сводки из ада

Сервисмены также умеют отключать систему каталитической нейтрализации для дизельных моторов с впрыском AdBlue (это жидкий реагент на основе мочевины, используемый для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах дизелей). Рано или поздно ее отдельные элементы отказывают, а ремонт обходится очень дорого. Зачастую нейтрализатор AdBlue не потрошат. Конструктивно он похож на окислительный, то есть не забивается. Но по настоянию клиента, который всё же хочет перестраховаться, его удаляют. Подводных камней в операции нет.

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Программное отключение системы замысловато. Второй датчик оксидов азота подключен к «мозгам» двигателя, а первый — к блоку управления AdBlue. Поэтому кроме затирания таблицы ошибок нужны дополнительные операции. В блоке управления мотором отключается контроль заднего датчика азота и запрос к модулю AdBlue, который управляет форсункой для впрыска реагента. После этого «мозг» AdBlue, сенсоры и форсунку можно отключить от сети физически.

Однако на многих автомобилях нужно копать глубже. Модуль AdBlue подключен к CAN-шине, и данные с него могут передаваться напрямую в панель приборов или, например, через блок кузовной электрики для контроля ее состояния (ошибки и запас мочевины в баке). С помощью диагностического оборудования нужно переконфигурировать указанные элементы, как будто машина изначально не была оборудована AdBlue. В противном случае на панели приборов будут загораться ошибки из-за отключенного модуля AdBlue, а также включатся обратные счетчики километража или пусков мотора (в зависимости от автомобиля) — и при их обнулении двигатель перейдет в аварийный режим с запретом пуска.

Не всегда удается подобрать нужный размер пламегасителя под корпус вырезанного нейтрализатора. В этом случае находят максимально подходящий вариант меньшего диаметра и высоты. Пламегаситель упирают в переднюю стенку корпуса, центруют его и прихватывают сваркой в нескольких точках.

Окончательная сварка корпуса опустошенного нейтрализатора тоже требует опыта, особенно если это — катколлектор. Если в процессе сильно нарушится «геометрия», узел не удастся поставить на автомобиль.



Условия контракта

При выборе СТО всегда обращайте внимание на спектр ее работ. Перед тем как решиться на удаление нейтрализатора, нужно обязательно сделать предварительную диагно­стику. Очень часто экологические ошибки или потеря динамики связаны с совершенно иными причинами. Поэтому важно делать оба шага в одном сервисе, чтобы иметь гарантии.

Стоимость работ разнится от автомобиля к автомобилю. Свой вклад в нее вносят конструкция выхлопной системы (трудоемкость снятия ее элементов) и исполнение блока управления двигателем (вид подключения к нему и цена калибровки).

Свежий шов на катколлекторе будет недолго бросаться в глаза. Спустя непродолжительное время цвет ремонтной зоны сольется с общим цветом узла.

Средний ценник на вырезание «бензинового» нейтрализатора для автомобилей среднего класса — от 12 000 до 20 000 рублей. Удаление сажевого фильтра оценивают в 14 000–40 000 рублей. Такой разброс связан с разной стоимостью калибровок. Дороже всего обойдется ликвидировать систему AdBlue: от 30 000 до 70 000 рублей. В этом случае работа над программой самая дорогостоящая. Чаще всего мастеру приходится заказывать калибровки на стороне.

В качестве конкретного примера рассмотрим стоимость и характер работ по вырезанию нейтрализатора на BMW E60 c бензиновым мотором 2.5. Это автомобиль с американского рынка, поэтому нужно напрямую припаиваться к плате «мозгов» двигателя для перепрошивки. Вдобавок на автомобиле установлено два катколлектора, которые довольно сложно снимать. Поэтому работы обходятся в 26 000 рублей, из которых 12 тысяч приходится на перепрошивку.

Мастер отправил извлеченную программу на калибровку партнерам, так как у него нет наработок для этого автомобиля. После манипуляций с софтом экологический класс поменялся с Евро‑4 на Евро‑2. В корпусы нейтрализаторов установили пламегасители. Вторые кислородные датчики полностью отключили и поставили вместо них заглушки.

Автомобиль 2005 года выпуска с пробегом 200 000 км изначально приехал с кучей ошибок, напрямую не связанных с нейтрализатором. Машина при этом сильно потеряла в динамике. Вырезание нейтрализаторов начали только после подтверждения ­диагноза, поставленного в стороннем сервисе. В процессе работ выяснилось, что соты экофильтра значительно оплавились.

Самообман

Обманка для кислородного датчика — проставка под сенсор, которая имеет собственный маленький нейтрализатор. Она вкручивается в корпус выпотрошенного нейтрализатора, и лямбда-зонд выдает приемлемый сигнал для «мозгов» двигателя. Это в теории.

Увы, такие обманки делают в основном из второсортного сырья. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что содержащихся в них драгметаллов будет достаточно для нормальной работы крошки-нейтрализатора. Это наиболее актуально для современных автомобилей класса Евро‑5 и выше: на них ошибка по нейтрализатору чаще всего загорается сразу же после потрошения фильтра и установки обманки для второго кислородного датчика. Хотя и с машинами класса Евро‑4 дела обстоят не лучше.

Мойдодыр

Забитый сажевый фильтр можно промыть. Однако это помогает, когда в сотах отложилась именно сажа.

Фильтр демонтируют и несколько раз промывают его внутренности водой с помощью аппарата высокого давления. Далее в него заливают средство для промывки (подойдет активная пена или даже средство для мытья посуды) и оставляют отмокать на полдня. После повторной промывки водой узел снова устанавливают на автомобиль. В завершение принудительно запускается процесс регенерации фильтра (выжигание сажи). Такая комплексная промывка в большинстве случаев спасает дорогостоящий узел.

Но если фильтр забит серой и парафинами, которых в нашем дизтопливе до сих пор в избытке, промывка бесполезна. Никакая химия не способна полноценно растворить эти отложения.

Благодарим сервис AutoChip за помощь в подготовке материала.







