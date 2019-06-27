Часто приходится слышать, что вместо ремонта агрегата владелец предпочитает купить контрактный. Не все знают, что кроется под таким названием. «За рулем» помогает разобраться и выбрать оптимальный вариант для покупки.

Что такое контрактный двигатель или коробка передач?

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Контрактным двигателем или коробкой передач называется агрегат, который демонтирован с битого или списанного в утиль автомобиля и выставлен на продажу для дальнейшего использования по назначению.

Еще одним источником таких агрегатов являются разборки краденых автомобилей.

Впрочем, проследить всю историю приобретения зачастую сложно.

Контрактный агрегат — это законно?

С недавних пор номер двигателя не играет роли при регистрационных действиях с транспортным средством в ГИБДД. То есть в свидетельстве о регистрации перестали указывать номер, выбитый на блоке цилиндров. Теперь мотор можно заменить и не вносить изменения в документы. Ну а коробки передач и раньше можно было менять без согласования с ГИБДД.

В каком случае стоит задуматься о контрактном агрегате?

Пока машина защищена гарантией, о контрактном моторе или коробке передач даже речи не идет. Неисправность устранят официальные дилеры. Но годы идут, машина стареет, порой меняет хозяина, и тут один из двух основных агрегатов, мотор или коробка, выходит из строя. Речь идет о крупной поломке, можно сказать, аварии агрегата. Например:

Двигатель

Обрыв шатуна, сопровождающийся пробитой стенкой блока цилиндров, — «рука дружбы»

После такой аварии двигателя поневоле задумаешься о его замене целиком.

«Размораживание» двигателя, которое вызвано замерзанием воды в системе охлаждения. При оттаивании возникают трещины головки и блока цилиндров.

Трещины и коробление основных деталей, например в результате ДТП.

Задиры коренного вкладыша коленвала, сопровождающиеся повреждением постели в блоке цилиндров.

Коробка передач

Выход из строя подшипников и шестерен, сопровождающийся разбиванием посадочных поверхностей в корпусных деталях, либо трещинами корпусов.

Повреждение большого количества шестерен и муфт в коробке из-за отломившейся детали.

Обрыв ремня вариатора, который привел к повреждению корпусных деталей.

Трещины корпуса коробки передач в результате ДТП.

Как правило, во всех вышеописанных ситуациях стоимость ремонта двигателя или коробки передач становится слишком велика: она сопоставима со стоимостью контрактного двигателя, включая работу по его замене.

Так выглядит контрактный узел. Это комплектная и готовая к установке коробка передач.

Откуда берутся контрактные агрегаты?

Конечно, нужно постараться найти агрегат с минимальным пробегом и, соответственно, мало изношенный. Учтите, что выясняя историю покупки, вы можете наткнуться на неприятные подробности. К примеру, контрактный агрегат могли снять либо с краденого автомобиля, либо с попавшего в страшную аварию, в которой погибли люди.

Хорошо, когда вместе с двигателем вам продают электронный блок управления и жгут проводов. В таком случае не будет проблем совместимости, если окажется, что на вашей машине стояла другая модификация двигателя. Особенно это важно для редких автомобилей, по которым мало информации.

Где купить контрактный агрегат?

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Контрактный агрегат стоит приобретать не у частных лиц и не в совсем мелких безымянных конторах. Существуют относительно крупные фирмы, специализирующиеся на разборке автомобилей европейского, японского и корейского производства. Такие обычно дают гарантию на приобретенный агрегат. Не очень продолжительную, но это лучше, чем ничего. Они проводят предпродажную подготовку двигателя и его диагностику. Важно полное юридическое оформление сделки. Тогда в случае чего вы сможете предъявить претензии продавцу. Лучше всего работу по замене агрегата на контрактный проводить в той же фирме, где и была совершена покупка.

Сколько стоит контрактный агрегат?

Конечно, контрактный двигатель заметно дешевле, чем новый мотор или даже шорт-блок — нижняя часть двигателя с коленвалом и поршневой группой. Например, новый двигатель на Ладу Гранту можно приобрести по цене от 60 000 рублей. А стоимость контрактного мотора — от 15 000 рублей. При этом качественный ремонт с заменой всех необходимых узлов обойдется лишь немного дешевле, чем новый мотор.

Примерно такое же соотношение цен нового и контрактного моторов получается и в случае с иномаркой, только новый двигатель обойдется приблизительно в 3–4 раза дороже, чем его качественный ремонт.

Оппозитный мотор обычно стоит дорого, его не каждый возьмется перебирать. Например, контрактный двигатель на Subaru Forester можно приобрести за 32 000 — 50 000 рублей в зависимости от состояния, а цена на новый может достигать полумиллиона рублей.

В случае с коробками передач ценообразование схожее. Качественное восстановление отечественной механической КП по стоимости приближается к цене новой, а контрактную коробку передач можно купить за намного меньшие деньги.

Сложные по конструкции гидромеханические, роботизированные коробки передач и вариаторы в ремонте слишком дороги. Контрактный агрегат зачастую обходится дешевле. Например, ремонт весьма распространенного вариатора JF011E после разрушения ремня с повреждением конусов обойдется в 40 000 рублей, а контрактный вариатор можно приобрести за 32 000 рублей.

В чем плюсы и минусы контрактной детали?

Главное преимущество контрактных агрегатов — это скорость замены. Коробку передач однозначно заменят за один день, ну а с двигателем провозятся не более двух. Капитальный ремонт может растянуться и на неделю.

В продаже встречаются двигатель в сборе с коробкой передач. Такой вариант выгодно приобретать тем, у кого при фронтальном ударе или задевании о твердое препятствие на дороге были повреждены и двигатель, и КП.

Есть мнение, что после установки «кота в мешке» в виде контрактного агрегата лучше машину продать. Возможно, и так. Если машина действительно проблемная. А если автомобиль до сих пор не был в авариях, то есть не срабатывала ни одна подушка безопасности, все работает отлично и только один агрегат вышел из строя, то его есть смысл заменить контрактным, а продавать саму машину не стоит. Вряд ли вы найдете на вторичке столь же ухоженную альтернативу с прозрачной историей.

Во время доставки контрактных агрегатов из Европы пластиковые, а иногда и легкосплавные детали могут повредить. Принимая такой агрегат, следует очень внимательно его осмотреть.

А что, если продать аварийную машину?

Может быть, не ремонтировать и не менять на контрактный агрегат, а сразу продать машину не на ходу? Не советую. Дело в том, что машины не на ходу, с вышедшим из строя двигателем или поврежденной коробкой удается продать намного ниже рыночной стоимости экземпляра на ходу. Впрочем, если вам важнее время, то можно пойти и таким путем.

Расскажите в комментариях о своем положительном или отрицательном опыте использования контрактных агрегатов.