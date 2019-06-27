Что такое контрактный двигатель или коробка передач?
Контрактным двигателем или коробкой передач называется агрегат, который демонтирован с битого или списанного в утиль автомобиля и выставлен на продажу для дальнейшего использования по назначению.
Еще одним источником таких агрегатов являются разборки краденых автомобилей.
Впрочем, проследить всю историю приобретения зачастую сложно.
Контрактный агрегат — это законно?
С недавних пор номер двигателя не играет роли при регистрационных действиях с транспортным средством в ГИБДД. То есть в свидетельстве о регистрации перестали указывать номер, выбитый на блоке цилиндров. Теперь мотор можно заменить и не вносить изменения в документы. Ну а коробки передач и раньше можно было менять без согласования с ГИБДД.
В каком случае стоит задуматься о контрактном агрегате?
Пока машина защищена гарантией, о контрактном моторе или коробке передач даже речи не идет. Неисправность устранят официальные дилеры. Но годы идут, машина стареет, порой меняет хозяина, и тут один из двух основных агрегатов, мотор или коробка, выходит из строя. Речь идет о крупной поломке, можно сказать, аварии агрегата. Например:
Двигатель
- Обрыв шатуна, сопровождающийся пробитой стенкой блока цилиндров, — «рука дружбы»
- «Размораживание» двигателя, которое вызвано замерзанием воды в системе охлаждения. При оттаивании возникают трещины головки и блока цилиндров.
- Трещины и коробление основных деталей, например в результате ДТП.
- Задиры коренного вкладыша коленвала, сопровождающиеся повреждением постели в блоке цилиндров.
Коробка передач
- Выход из строя подшипников и шестерен, сопровождающийся разбиванием посадочных поверхностей в корпусных деталях, либо трещинами корпусов.
- Повреждение большого количества шестерен и муфт в коробке из-за отломившейся детали.
- Обрыв ремня вариатора, который привел к повреждению корпусных деталей.
- Трещины корпуса коробки передач в результате ДТП.
Как правило, во всех вышеописанных ситуациях стоимость ремонта двигателя или коробки передач становится слишком велика: она сопоставима со стоимостью контрактного двигателя, включая работу по его замене.
Откуда берутся контрактные агрегаты?
Конечно, нужно постараться найти агрегат с минимальным пробегом и, соответственно, мало изношенный. Учтите, что выясняя историю покупки, вы можете наткнуться на неприятные подробности. К примеру, контрактный агрегат могли снять либо с краденого автомобиля, либо с попавшего в страшную аварию, в которой погибли люди.
Где купить контрактный агрегат?
Контрактный агрегат стоит приобретать не у частных лиц и не в совсем мелких безымянных конторах. Существуют относительно крупные фирмы, специализирующиеся на разборке автомобилей европейского, японского и корейского производства. Такие обычно дают гарантию на приобретенный агрегат. Не очень продолжительную, но это лучше, чем ничего. Они проводят предпродажную подготовку двигателя и его диагностику. Важно полное юридическое оформление сделки. Тогда в случае чего вы сможете предъявить претензии продавцу. Лучше всего работу по замене агрегата на контрактный проводить в той же фирме, где и была совершена покупка.
Сколько стоит контрактный агрегат?
Конечно, контрактный двигатель заметно дешевле, чем новый мотор или даже шорт-блок — нижняя часть двигателя с коленвалом и поршневой группой. Например, новый двигатель на Ладу Гранту можно приобрести по цене от 60 000 рублей. А стоимость контрактного мотора — от 15 000 рублей. При этом качественный ремонт с заменой всех необходимых узлов обойдется лишь немного дешевле, чем новый мотор.
Примерно такое же соотношение цен нового и контрактного моторов получается и в случае с иномаркой, только новый двигатель обойдется приблизительно в 3–4 раза дороже, чем его качественный ремонт.
В случае с коробками передач ценообразование схожее. Качественное восстановление отечественной механической КП по стоимости приближается к цене новой, а контрактную коробку передач можно купить за намного меньшие деньги.
Сложные по конструкции гидромеханические, роботизированные коробки передач и вариаторы в ремонте слишком дороги. Контрактный агрегат зачастую обходится дешевле. Например, ремонт весьма распространенного вариатора JF011E после разрушения ремня с повреждением конусов обойдется в 40 000 рублей, а контрактный вариатор можно приобрести за 32 000 рублей.
В чем плюсы и минусы контрактной детали?
Главное преимущество контрактных агрегатов — это скорость замены. Коробку передач однозначно заменят за один день, ну а с двигателем провозятся не более двух. Капитальный ремонт может растянуться и на неделю.
Есть мнение, что после установки «кота в мешке» в виде контрактного агрегата лучше машину продать. Возможно, и так. Если машина действительно проблемная. А если автомобиль до сих пор не был в авариях, то есть не срабатывала ни одна подушка безопасности, все работает отлично и только один агрегат вышел из строя, то его есть смысл заменить контрактным, а продавать саму машину не стоит. Вряд ли вы найдете на вторичке столь же ухоженную альтернативу с прозрачной историей.
А что, если продать аварийную машину?
Может быть, не ремонтировать и не менять на контрактный агрегат, а сразу продать машину не на ходу? Не советую. Дело в том, что машины не на ходу, с вышедшим из строя двигателем или поврежденной коробкой удается продать намного ниже рыночной стоимости экземпляра на ходу. Впрочем, если вам важнее время, то можно пойти и таким путем.
Расскажите в комментариях о своем положительном или отрицательном опыте использования контрактных агрегатов.
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