Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Теперь замену двигателя не нужно согласовывать в ГИБДД, на автомобили начнут выдавать электронные ПТС, а владеть транспортным средством могут сразу несколько человек.

Новые правила изложены в приказе МВД № 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции по безопасности дорожного движения». Нарочно или случайно, приказ вступил в силу накануне: в традиционный единственный выходной экзаменационно-регистрационных отделов ГИБДД.

Электронный ПТС: проблем быть больше не должно

С 1 июля в России начался переходный период оформления электронных ПТС (ЭПТС) вместо бумажных, который закончится в следующем году, после чего бумажные ПТС окончательно уйдут в историю. Но три месяца органы ГИБДД не могли регистрировать автомобили: не было соответствующего ведомственного приказа. На сайте АО «Электронный паспорт», которое является оператором выдачи электронных паспортов, красовалась надпись о том, что выдано целых два ЭПТС. Теперь же с регистрацией автомобилей с ЭПТС не должно быть никаких проблем.

Один на всех

До вступления нового приказа в силу совместной собственностью автомобиль признавался только в единственном случае — как совместно нажитое имущество супругов. Теперь же владеть автомобилем могут сразу несколько собственников: они могут приобрести его, унаследовать и т.д. В ГИБДД должны явиться все будущие собственники и предоставить заявление, в котором прописано, на кого будет зарегистрирован автомобиль. Либо же человек, который будет заниматься регистрацией, обязан предоставить нотариально заверенное согласие всех собственников.

Меняйте и ни о чем не беспокойтесь

Новые правила регистрации серьезно облегчат жизнь тем, кто меняет двигатель на своем автомобиле. Такое часто бывает, когда старый чинить экономически невыгодного. Приобретается «контрактный» или новый силовой агрегат и устанавливается под капот автомобиля. Главное, чтобы он был аналогичным тому, который собираетесь заменить. При этом, так как в Свидетельстве о регистрации никаких данных о двигателе не содержится, а ПТС водитель с собой возить не обязан, сотрудникам ГИБДД запрещено сверять номера двигателей на дороге. Ранее водитель должен был явиться в ГИБДД с целым пакетом документов для того, чтобы последняя внесла изменения в ПТС. Предъявить все документы на иной силовой агрегат придется только в случае продажи автомобиля.

Не только паспорт

Теперь зарегистрировать автомобиль в ГИБДД можно не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, которое выдается, например, при утере паспорта на срок оформления нового. Сдать на хранение государственные регистрационные номера теперь можно на срок до 360 дней (ранее — 180 дней). Серьезно облегчается жизнь тех, у кого VIN-код нечитаем или вызывает подозрения. Если экспертиза его подлинности проводилась и есть заключение криминалистов при следующих регистрационных данных, заново проходить исследование не нужно: в ГИБДД просто изучат заключение.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС