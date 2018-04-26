МВД хочет вернуть себе техосмотр. И ужесточить его прохождение

Ситуация с техосмотром транспортных средств в России обсуждается уже второй год. В ГИБДД говорят, что подготовили предложения по ужесточению процедуры его прохождения и хотят частично вернуть себе контроль над его проведением.

Несмотря на то, что именно из-за того, что ГИБДД полностью дискредитировала само понятие «обязательный техосмотр», функции его проведения были переданы от МВД частным операторам, в ведомстве хотят вернуть себе контроль над ним.

В ГИБДД подготовили проект поправок, который серьезно ужесточает процедуру прохождения техосмотра и частично возвращает под контроль ведомства контроль его прохождения.

«Подготовлен очень серьезный пакет [законодательный] по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля, тем, кто выдает сегодня соответствующие лицензии на проведение технического осмотра. МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов», — цитирует РИА Новости главу ГИБДД Михаила Черникова.

Ранее о том, что процедуру техосмотра планируется ужесточить, говорили и в Минтрансе. По неофициальным данным, министерство хочет увеличить количество проверяемых параметров с нынешних 68 до 85–90.

Страховщики же (в их ведение хотят отдать базу обязательного техосмотра ЕАИСТО) говорят о том, что без повышения тарифов не обойтись. Именно из-за того, что операторы работают в убыток, они и продают мошенникам доступ в базу ЕАИСТО.

Ранее стало известно, что штрафовать за отсутствие техосмотра будут камеры на дорогах.

В ГИБДД никак не могут подготовить проект поправок легализации доработок автомобилей. А без этого ни одна машина с тюнингом пройти техосмотр не может.

Фото: Валентина Свистунова/Интерпресс/ТАСС