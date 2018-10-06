20 причин, почему машина может загореться

Пожар в автомобиле — одна из самых грозных опасностей, как для машины, так и для вашего здоровья. «За рулем» предостережет вас ото всех напастей.

Огонь хороший слуга, но плохой хозяин.

Поговорка

Не так давно по телевидению прошла информация, что на парковке возле торгового центра начал плавиться и дымиться пластик в автомобиле, да и сам он почти что загорелся. Дело было жарким летом в Ростове-на-Дону, а архитектурное решение здания привело к развитию событий, как при знаменитом историческом поджоге. Более чем за 200 лет до нашей эры Архимед сжег римский флот, направив множество солнечных зайчиков на осаждавшие Сиракузы корабли. Полностью остекленный фасад торгового центра образовывал вогнутую поверхность, которая сконцентрировала солнечные лучи на припаркованном Лексусе. Этот пример я привел, чтобы показать: пожар в машине могут вызвать самые непредвиденные обстоятельства.

В конструкции современных автомобилей применено множество материалов, которые горят хорошо или очень хорошо. Практически все элементы салона относятся к горючим, да и в моторном отсеке также применено множество таких материалов. И, конечно, королем горючести является бензин, собственно, его для этого и придумали.

Один из самых горючих элементов автомобиля — шины.

Если пожар начался, то первым делом его следует пробовать тушить, хотя не всегда это безопасно, да и не всегда возможно. А вот при «разборе полетов», да еще если машина застрахована, обязательно нужно определиться с тем, что явилось причиной пожара. Ну а мы вспомним все возможные причины пожара, чтобы предотвратить такие действия или бездействия, которые могут лишить вас автомобиля.

Заводские недостатки конструкции

Как ни странно, но даже при современном уровне проектирования и производства автомобилей потребители иногда сталкиваются с тем, что их автомобили небезопасны, в частности, возможно их возгорание. Тогда фирма-производитель проводит отзывную кампанию и бесплатно устраняет опасный дефект. Конечно, рейтинг фирмы это не поднимает, но куда важнее при этом предотвратить пожар, пусть в одном из тысячи автомобилей.

Неправильная мойка двигателя

Мойка мотора струей воды с большим напором и незащищенными узлами электрооборудования может привести к пожару. Как вода вызывает пожар? Все просто. Отсыревшие элементы системы зажигания выдают искру с перебоями. Форсунки исправно подают топливо в цилиндры, а оно там не сгорает, накапливаясь в каталитическом нейтрализаторе. А потом может последовать взрыв, нейтрализатор разнесет, а волна раскаленных газов подожжет мастику на дне машины или теплозащиту моторного отсека.

Неправильная мойка моторного отсека может вызвать пожар.

Неправильное обслуживание

При проведении технического обслуживания персонал может грубо нарушить правила техники безопасности в автосервисе, и при этом машина может сгореть прямо там, а то еще и вместе со всем сооружением. А бывают случаи, когда что-то не затянули или не загерметизировали. В результате происходит утечка легковоспламеняющегося топлива. Лично дважды участвовал в устранении подобных утечек. Один раз причиной стали незащелкнутые фиксаторы топливной трубки на фильтре — штуцер сорвало спустя 15 минут работы мотора. Сам фильтр при этом был расположен в моторном отсеке. Другой раз во время ремонтных работ на сервисе перекосили прокладку модуля бензонасоса. При первой же заправке «до полного» легковоспламеняющееся топливо ручьем потекло под машину. До пожара в обоих случаях не дошло.

Взрыв аккумулятора

Водород, выделяющийся из аккумулятора при зарядке или «прикуривании», может взорваться, да так, что с батареи сорвет верхнюю крышку. Все вокруг окажется в кислоте. При этом от пламени в момент взрыва могут заняться и элементы в моторном отсеке. Ни в коем случае не допускайте искр возле аккумулятора.

Будьте очень осторожны при «прикуривании». Искра может поджечь автомобиль.

Заполненный доверху топливный бак

Если сразу после заправки «под горлышко» оставить машину на солнышке в жаркий день, то топливо от нагревания начнет расширяться и капать из заливной горловины. Достаточно случайной искры или хулиганского окурка, как пожар станет неминуем. Так можно залить бензин не только из канистры, но и с помощью пистолета на обычной АЗС.

Воспламенение от перегретого каталитического нейтрализатора

Перегрев каталитического нейтрализатора возможен из-за выхода из строя свечи зажигания или льющей форсунки. При этом догорание топлива происходит не в цилиндре, а в каталитическом нейтрализаторе. Он разогревается до слишком высокой температуры и может поджечь мастику на днище (особенно свеженанесенную). Следите за исправностью систем питания и зажигания и не игнорируйте заметных неполадок в двигателе, когда загорается сигнализатор Check Engine.

Сухая трава и нейтрализатор

После интенсивной езды в жару корпус каталитического нейтрализатора разогревается до весьма высоких температур. Достаточно свернуть с асфальта и поставить машину на полянку с высокой сухой травой, как можно будет с ней (с машиной!) распрощаться. Загорится трава, а вслед за ней и машина.

Вначале занялась сухая трава…

Утечка бензина под капотом

Любая утечка бензина под капотом опасна, так как его может поджечь случайная искра, а попадание на раскаленный выпускной коллектор однозначно вызовет пожар. Ведь температура самовоспламенения бензина около 250 градусов. А коллектор порой светится вишневым цветом. Нагревается до 600 градусов. Совет один — не допускайте утечек топлива, особенно бензина.

Использование пусковых жидкостей

Если перелить во впускной тракт двигателя так называемую Starting Fluid, вполне возможно получить вспышку, которая подожжет весь моторный отсек. Соблюдайте инструкцию к средству, а вообще, исправный двигатель должен пускаться безо всех ухищрений.

Замыкание проводки

Этот дефект особенно опасен, если владелец, пренебрегая предупреждением в виде перегоревшего предохранителя, ставит другой, да помощнее. Провода, перегревшись, начинают плавить изоляцию, и она может загореться. Новый предохранитель ставят только после устранения причины замыкания.

Зарядные устройства «под прикуриватель» и нештатные гаджеты

Неприятно, если очень некачественное изделие, будь то обогреваемый током чехол на сиденье или тепловентилятор, расплавят и подожгут гнездо прикуривателя. Но еще хуже, если это неродные магнитолы, усилители и прочая цветомузыка. Их стараются подключать толстенными проводами непосредственно к аккумулятору. И вот если в такой цепи произойдет замыкание, то пожара не миновать. Рекомендую только профессиональное подключение, и желательно через предохранители.

Штатный «прикуриватель» далеко не самый опасный из гаджетов, которые включают в это гнездо.

Хлам в машине

Известны случаи, когда банка с водой в машине, оставленной на летнем солнце, сыграла роль линзы и подожгла элементы салона.

Зажигалка

Оставленная в жару на панели приборов газовая зажигалка может взорваться от перегрева. А займется или нет салон от этого источника открытого пламени — вопрос везения.

А все началось с зажигалки на торпедо…

Газовая система

Газобаллонная система питания автомобиля, особенно установленная не на заводе-производителе автомобиля, несет определенную угрозу. Например, в системе предусмотрены предохранительные клапаны, не позволяющие превысить давление в баллоне. Но стравливают они газ чаще всего в багажное отделение. А если туда заглянуть держа в руках сигарету? Помните, что автомобиль на газу требует неукоснительного соблюдения мер противопожарной безопасности.

Антифриз

Экспертиза «За рулем» показала, что некачественные антифризы могут гореть при температуре меньше 100 градусов. Представьте, что такой антифриз подтекает на элементы системы выпуска — вот и готовый пожар.

Телогрейка

Зимой многие утепляют моторный отсек, чтобы двигатель медленнее остывал. Но одно дело — фирменное, негорючее автоодеяло, а другое — промасленная телогрейка, наброшенная на движок. Не делайте так во избежание пожара.

Пожар на заправке

Причин пожара на АЗС множество. Нужно соблюдать простейшие правила — не курить, не использовать пластиковые емкости, которые могут вызвать искрообразование вследствие статического разряда.

На этот раз все ограничилось одной полусгоревшей машиной.

Окурок

Известны случаи, когда окурок, выброшенный водителем в окно на скорости, тут же залетал в салон сквозь проем опущенного стекла задней двери, и там начинался пожар. Еще бывало, что окурок затягивало в воздухозаборник двигателя заднемоторного автомобиля. Загореться в такой ситуации могли и Запорожец, и Порше.

Авария

При аварии могут быть разорваны любые топливные магистрали, может потерять герметичность топливный бак. Достаточно случайной искры от перебитых жгутов проводов, и растекающаяся бензиновая лужа превратится в огненную стену. Совет один. Если можете, постарайтесь побыстрее покинуть автомобиль. А если вы очевидец, но не можете достать людей из искореженной машины, то побыстрее скиньте клемму с аккумулятора. Только убедитесь, что эта клемма уже не мокрая от бензина…

Поджог

Самый отвратительный пожар в автомобиле, по крайней мере с моральной точки зрения, — это поджог. Конечно, возможны разные варианты развития событий и отношений между людьми. Но я слишком люблю автомобили, слишком уважаю вложенный в них труд людей и никогда не одобрю такой способ разрешения конфликта. Совет простой, не конфликтуйте в своем, да и в чужом дворе, на дороге (при подъезде к дому) и просто на любой парковке.

В заключение хочу пожелать вам, чтобы искорка проскакивала в вашей машине только в свечах зажигания да в ваших глазах от удовольствия пользования исправным автомобилем.