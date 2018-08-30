Заправка машины топливом обычно происходит по накатанному сценарию, а потому невольно отучает присматриваться к деталям. А дьявол, как известно, именно в них — отсюда и разные способы развода. «За рулем» расскажет, что делать, чтобы не стать жертвой.

В самом общем случае вас могут обмануть с количеством топлива, его качеством и в вопросах имиджа. Здесь имеются в виду брендовые заправки, топливо на которых обычно дороже, а уровень услуг не всегда соответствует.

Счетчик врет

Тут все просто. Подтверждений — полный интернет. Недавно в служебный Ларгус на колонке одного известного импортного бренда налили в бак емкостью 50 л улучшенный бензин в количестве 50,32 л. В теории это возможно, с учетом дополнительного объема патрубка, ведущего от топливозаливной горловины к баку. Но только если бак совсем пустой. Я же подъехал к колонке своим ходом, а лампа резерва топлива загорелась всего километров за десять до заправки.

Оказывается, бак нашего Ларгуса вмещает более 50 л топлива, а конструкторы-то и не знают.

А по словам моего дантиста, ему в столитровый бак обычно заправляют от 103 до 107 литров. Ну дизель же, да еще на Audi Q7. Чего мелочиться? Доказать что-либо очень трудно. Ведь всегда существует в этом неравенстве переменная составляющая — остаток топлива в вашем баке, который обычный автолюбитель не в состоянии измерить.

До отсечки

Способствуют недоливу и работники АЗС, которые помогают в заправке. Особенно если требуется заправить бак до полного. Они могут по несколько минут цедить топливо, якобы выполняя просьбу автовладельца. При этом циферки на счетчике колонки бегут довольно весело, а вот топливо из пистолета едва капает. Метод борьбы — не угощаться булочками в теплом помещении заправки, а стоять над душой заправщика, дав отрывистую команду — до первой отсечки.

С каждой новой отсечкой пистолета разница в показаниях на счетчике с реальным количеством залитого в бак топлива растет.

Без сдачи

На некоторых АЗС персонал наглеет до такой степени, что не утруждает себя поиском сдачи. Например, просишь заправить топливо на тысячу рублей и протягиваешь кассиру одноименную купюру. А машину заправляют на 997 рублей, чек на такую же сумму, но сдачи никто не предлагает, пока сам не попросишь. Так получается почти всегда, когда цены за литр некруглые. А они почти всегда такие.

Подмена бензина

Когда-то бензин по цене был близок к газированной воде (без сиропа).

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При СССР, годах эдак в 70-х, выбор был даже шире, чем сейчас: А-66, А-72, А-76 и дорогой, «жигулевский» АИ-93. Этим я хочу напомнить, что бензины во все времена различались октановым числом. Причем разница в этой величине была несколько больше, чем сейчас. Тогда Жигули на шестьдесят шестом бензине ехать практически не могли. В двигателе возникала разрушительная детонация. Зато теперь многие автомобили довольно свободно переваривают пересортицу между девяносто вторым и девяносто пятым. Вот этим-то и пользуются работники автозаправочных станций.

Очень часто автовладелец приобретает топливо с более низким октановым числом, чем то, за которое он заплатил. В большинстве случаев это неопасно для мотора. А вот если октановое число топлива намного ниже, чем даже у девяносто второго, то финансовые потери могут не ограничиться снизившейся динамикой автомобиля. Возможен выход из строя двигателя и его систем, таких как, например, каталитический нейтрализатор. Причем даже на свежей машине отремонтироваться по гарантии у официального дилера не получится, если только вы не сохраните чеки хотя бы с двух последних заправок. В этом случае, правда, после долгих судебных разбирательств ремонт можно будет заставить оплатить владельцев АЗС.

Обман с дизельным топливом

Экспертизы по определению морозостойкости дизельного топлива, которые мы проводим ежегодно, показывают, что в начале зимы вероятность нарваться на некачественную солярку достигает тридцати и более процентов.

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То же и с дизельным топливом. Мало того, что вам могут подсунуть солярку со слишком низким цетановым числом, так еще и в переходный период продать более дешевую летнюю солярку по цене зимней. А прибавьте к этой переплате еще и возможные траты в том случае, если топливо замерзнет: буксировка в теплый бокс, отогрев и слив плохого топлива. Все это стоит немалых денег.

Уберечься от вышеперечисленного невозможно до тех пор, пока за работой АЗС не будет налажен должный контроль со стороны государства. А пока совет простой: сохраняйте чеки хотя бы с последних нескольких заправок, потому что без этого доказать что-либо будет невозможно.