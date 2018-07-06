Недолили топлива: как наказать владельца АЗС?

Федерация автовладельцев России заявила, что на российских АЗС недоливают топливо. Казалось бы, ничего нового. Об этом и так все знают или догадываются. Поразил масштаб обмана. А можно ли уличить в нем и даже наказать владельца АЗС?

Федерация автовладельцев России нашла отличный повод хорошенько взбодрить массового обывателя, расслабленного мундиалями и рональдами. Опубликованные ею сведения вновь напомнили россиянам древнюю истину: «Воруют, братцы!» В краже на сей раз обвинены АЗС, недоливающие бензин во всероссийском масштабе. Величина недолива при этом кое-где доходила до 19%. Нетрудно подсчитать, что фактическая цена приобретенного бензина при этом подскакивала до 55 руб. за литр. Величину чьих-то барышей прикиньте сами.

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Мне кажется, что «открытие» никого особо не удивило. Правда, Независимый топливный союз уже готовит исковое заявление в суд — клевета, мол! Но и он, похоже, ничуть не удивлен, ибо делает это как-то вяло. Дескать, проблемы есть — знаем, но в них виноваты наследие царизма, советская власть и отдельные нехорошие люди. Кроме того, надо бы еще посмотреть, какой такой методикой пользовалась Федерация. Усушка, утруска, испарения, лето на дворе — тут надобно мерить по науке да с настоящими учеными, а не с «дилетантами по доморощенной методологии»...

Я думаю, что две организации в итоге разойдутся миром, публично обозначив общее стремление к совершенству. Еще я полагаю, что на среднестатистической АЗС после этой специально организованной шумихи ровным счетом ничего не изменится. Но хуже другое — я понятия не имею, каким образом сегодня можно образцово-показательно наказать бензинового вора?

Конечно, существуют некие методики Росстандарта — мерная тара и всё такое прочее. Только что мне толку от этих методик, если именно меня и как раз сегодня опять обманули на конкретной АЗС? Обычный чайник в этих условиях — абсолютно бесправное существо: в лучшем случае он может куда-то позвонить или написать. Но и это глупо: ежу понятно, что ни один чиновничий зад при этом не оторвется от кресла, а полицейские машины не помчатся сажать вора в тюрьму. А о любых грядущих проверках заправщики всегда узнают раньше проверяющих, при этом перестроить программу управления раздаточной колонкой для них — минутное дело. И любая методика будет посрамлена.

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Впрочем, в упомянутые советские времена жулье все-таки ловили и сажали (а кого-то и не только сажали). И в злачных местах типа ресторанов время от времени проводили облавы с контрольной закупкой. Скажем, заказывается огромный банкетный зал, подъезжают Чайки с молодоженами и Жигули с веселыми гостями, произносятся первые тосты, на столах появляются бутылки и блюда. И в этот момент невеста стаскивает фату и достает калькулятор, жених показывает удостоверение, а гости перекрывают пути отхода… Здесь-то и выясняется, что вместо семги вам подали селедку, армянский коньяк заменили подкрашенной водкой, а порции красной икры по пути к столу похудели вдвое… Потом об этом весело рассказывал «Крокодил» и показывал «Фитиль». А конкретные рестораторы и прочие воришки надолго меняли место работы и проживания.

Кто мешает всем нашим Росстандартам и прочим конторам с громкими вывесками время от времени организовывать аналогичные шоу, если иные меры не дают результата? Неужели банальная лень?

Кстати, а какие методы борьбы с ворюгами предложат зарулевцы? В советах просьба не ограничиваться словами типа «сажать» или «стрелять» лучше предложите, как бы выстроить систему продажи топлива, исключающую воровство. Понятно, что для этого лучше всего посадить на каждое рабочее место заведомо честного сотрудника, но…

Но где ж их столько взять-то?