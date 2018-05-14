Как отличить хорошую АЗС от плохой?

На какой АЗС лучше заправляться? Поближе к дому? Где подешевле? Или, напротив, где подороже?

Какая АЗС лучше?

За годы работы в ЗР мне пришлось посетить великое множество АЗС самого разного калибра. Как в столицах, так и за тысячи километров от них. Поэтому все нижесказанное — это мое личное мнение. Прошу прощения у тех, кто заранее с ним не согласен.

Что такое хорошая АЗС?

Лично для меня хорошая АЗС — это не просто место, где вежливые сотрудники сами наливают в бак нормальное топливо. На мой взгляд, на хорошей АЗС должна быть развита инфраструктура, позволяющая в любое время спокойно припарковать машину, зайти в туалет, перекусить и т.п.

Парковка? Туалет? Кафе? И топливо, само собой — можно сворачивать!
Парковка? Туалет? Кафе? И топливо, само собой — можно сворачивать!

В качестве ненашенского примера приведу Финляндию. В десяти минутах от погранперехода я когда-то с удивлением отметил, что на местную АЗС финны приезжают… отдыхать! Абориген подтвердил — да, мол… Здесь хорошо: родители полдня сидят в ресторанчике, дети ползают и носятся где-то рядом, тут же под общей крышей есть большой магазин со всякой всячиной — от сувениров до какой-то хозяйственной утвари… Вопрос о качестве топлива при этом не возникает.

Собственно, именно такими мне и хочется видеть российские АЗС. Не на каждой должен быть ресторанчик, но вот современные заправочные колонки плюс туалет и мини-магазинчик — лично для меня обязательное условие их «хорошести». К сожалению, до сих пор попадается множество АЗС, где деньги приходится совать в лоток с улицы, а о заправочный пистолет даже летом легко обморозить руки. Такие я бы ликвидировал безжалостно.

Имена

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Перечень «заведомо плохих» АЗС постоянно публикуют разные СМИ. При этом чаще всего речь идет о фирмах-однодневках, меняющих то имя, то дислокацию. Поэтому в сотый раз прошу прощения за нудность, но я настоятельно рекомендую заправляться исключительно на брендовых АЗС с развитой инфраструктурой — причем при прочих равных условиях желательно вблизи крупных населенных пунктов. А лучше — прямо в крупных городах, если есть такая возможность. Это не «пальцы веером», а всего лишь трезвый расчет, снижающий риск нарваться на барахло.

Конкретно? Загибаем пальцы: «Лукойл», ВР, «Роснефть», «Татнефть», «Газпромнефть», «Шелл», «Кириши»… Эти имена — на слуху, а красивые АЗС с фирменными логотипами видно за версту. К несчастью, частенько встречаются АЗС, старательно маскирующиеся под «фирму». К примеру, в желто-зеленых тонах легко встретить не ВР, а какую-нибудь РВ… Бывает и другое: приезжаешь, к примеру, на «Лукойл», заправляешься, и только тут понимаешь, что на чеке написано «АЗС имени Васи». В свое время я задавал подобный вопрос «наверху» — мне ответили, что на фирменном сайте есть информация о подобных «двойниках», с которыми, якобы, ничего не могут поделать… Спорить не хочу. Кроме того, есть ненашенское слово «франчайзинг» — наверное, это оно и есть…

Привычка

Многие заправляются «в одном и том же месте», потому что там «нет проблем». С таким аргументом трудно спорить. Скажу лишь, что если это не упомянутая выше брендовая АЗС, то ее судьба плохо предсказуема, а потому и качество топлива может сильно поменяться. А вот тех, кто заправляется из принципа «рядом с домом», не понимаю. Впрочем, если это брендовая АЗС, то — ради бога.

На хороших АЗС водитель давно уже не орудует заправочным пистолетом.
На хороших АЗС водитель давно уже не орудует заправочным пистолетом.

Цены

Стоимость заправки на том же «Шелле» или на ВР, как правило, выше, чем на обычной АЗС № 3,14159… Но я считаю, что это не повод искать что-то подешевле. Попробуйте сопоставить стоимость заправки 60-литрового бака и экономию от топлива, которое дешевле, скажем, на рубль. Сразу станет ясно, что на общем фоне разница совсем небольшая — от силы пара процентов…

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Топливо и экологические стандарты: Евро или ГОСТ?

Из уважения к истине напомню, что упомянутый «Шелл» торгует не голландским или марсианским, а исключительно российским топливом. Его производят в Капотне, Рязани, Уфе, Ярославле и др. А разница в цене — это как раз плата за инфраструктуру, имидж, обещание качества и т.п.

Если все-таки хочется сэкономить, то можно отказаться от выбора топлив с улучшенными моющими способностями типа V-Power или Ultimate — они дороже примерно на тот же рубль. Хотя лично я заливаю именно такие топлива, поскольку вижу в этом смысл. Других не агитирую.

Интересующихся темой «Какой бензин заливать», отправляю вот сюда. Возможно, что-то будет интересно.

Документация

Я еще не встречал ни одной АЗС, на которой не было бы паспорта качества на продаваемое топливо. Но точно так же я еще не видел паспорта, в котором было бы сказано, что топливо, дескать, у нас не ахти какое — лучше загляните на АЗС напротив… В частности, все дизтоплива, покупаемые нами зимой для экспертизы, неизменно числились зимними, хотя многие их них легко замерзали в морозилке. Поэтому лично у меня доверия к этим бумажкам нет. Да и как обычный чайник может понять, что ему заливают именно то топливо, которое указано в бумажке? Отвечаю: никак!

На всякий случай напоминаю, что продаваемое топливо обязано соответствовать ГОСТу или ТУ: оба варианта законны. Тем, кому интересна эта тема, предлагаю заглянуть вот сюда.

Возможность немножко расслабиться за чашечкой кофе — это тоже один из способов повысить безопасность на дороге.
Возможность немножко расслабиться за чашечкой кофе — это тоже один из способов повысить безопасность на дороге.

Откуда берется плохой бензин?

Теоретически взяться ему, вроде бы, неоткуда. Именно в таком духе мне ответил один Большой Начальник, руководитель Федерального агентства по техническому регулирования и метрологии. Мол, у нас перед законом все равны, а потому выискивать какую-то хорошую АЗС — это несерьезно.

Впрочем, когда я выключил диктофон, то услышал немножко другое. Начальник признался, что не понимает, почему на одной известной сетевой АЗС под Выборгом по выходным то и дело попадается откровенный отстой… На нефтебазе — порядок, на АЗС — порядок, бензовозы — замечательные, а проблемы то и дело всплывают…

Мойка стекол качество бензина не улучшает, но настроение поднять может.
Мойка стекол качество бензина не улучшает, но настроение поднять может.

А свою машину?

Где заправляю свою машину я? В Москве чаще всего — на ВР: там платишь деньги после заправки, а не до нее. На трассах — обычно на «Лукойле»: там легко припарковаться и можно попить чайку-кофейку. Иногда заезжаю на «Шелл» — там машину всегда заправляют заправщики, причем платишь за услугу уже после заправки. Впрочем, в этой номинации лидирует «Несте», где тебе заправляют машину, потом ты отгоняешь ее на парковку, бродишь по магазинчику, перекусываешь и только после этого расплачиваешься. К сожалению, отдельные несознательные элементы после заправки стараются просто удрать — их потом ищут…

А вообще-то, обсуждение подобных вопросов почему-то неизменно вызывает раздраженную реакцию у значительной части читающе-ездящей публики. Хвалебное слово в адрес фирменной АЗС тут же расценивается как проплаченная реклама. Второй упрек — за «незнание проблем глубинки», в которой действуют вовсе не шеллы с лукойлами, а АЗС «времен очаковских и покоренья Крыма». А ссылки на дизтопливо, замерзающее в обычном морозильнике, воспринимаются как нападки на славное семейство дизелей, которые автор якобы невзлюбил.

На всякий случай, всем желаю удачи. Если кто-то хочет поделиться своими соображениями насчет критериев выбора «правильной» АЗС — милости прошу.

Как отличить хорошую АЗС от плохой?

Фото: depositphotos

Как отличить хорошую АЗС от плохой?
Фото: Онлайн-редакция
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