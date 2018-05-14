Как отличить хорошую АЗС от плохой?

На какой АЗС лучше заправляться? Поближе к дому? Где подешевле? Или, напротив, где подороже?

Какая АЗС лучше?

За годы работы в ЗР мне пришлось посетить великое множество АЗС самого разного калибра. Как в столицах, так и за тысячи километров от них. Поэтому все нижесказанное — это мое личное мнение. Прошу прощения у тех, кто заранее с ним не согласен.

Что такое хорошая АЗС?

Лично для меня хорошая АЗС — это не просто место, где вежливые сотрудники сами наливают в бак нормальное топливо. На мой взгляд, на хорошей АЗС должна быть развита инфраструктура, позволяющая в любое время спокойно припарковать машину, зайти в туалет, перекусить и т.п.

Парковка? Туалет? Кафе? И топливо, само собой — можно сворачивать!

В качестве ненашенского примера приведу Финляндию. В десяти минутах от погранперехода я когда-то с удивлением отметил, что на местную АЗС финны приезжают… отдыхать! Абориген подтвердил — да, мол… Здесь хорошо: родители полдня сидят в ресторанчике, дети ползают и носятся где-то рядом, тут же под общей крышей есть большой магазин со всякой всячиной — от сувениров до какой-то хозяйственной утвари… Вопрос о качестве топлива при этом не возникает.

Собственно, именно такими мне и хочется видеть российские АЗС. Не на каждой должен быть ресторанчик, но вот современные заправочные колонки плюс туалет и мини-магазинчик — лично для меня обязательное условие их «хорошести». К сожалению, до сих пор попадается множество АЗС, где деньги приходится совать в лоток с улицы, а о заправочный пистолет даже летом легко обморозить руки. Такие я бы ликвидировал безжалостно.

Имена

Перечень «заведомо плохих» АЗС постоянно публикуют разные СМИ. При этом чаще всего речь идет о фирмах-однодневках, меняющих то имя, то дислокацию. Поэтому в сотый раз прошу прощения за нудность, но я настоятельно рекомендую заправляться исключительно на брендовых АЗС с развитой инфраструктурой — причем при прочих равных условиях желательно вблизи крупных населенных пунктов. А лучше — прямо в крупных городах, если есть такая возможность. Это не «пальцы веером», а всего лишь трезвый расчет, снижающий риск нарваться на барахло.

Конкретно? Загибаем пальцы: «Лукойл», ВР, «Роснефть», «Татнефть», «Газпромнефть», «Шелл», «Кириши»… Эти имена — на слуху, а красивые АЗС с фирменными логотипами видно за версту. К несчастью, частенько встречаются АЗС, старательно маскирующиеся под «фирму». К примеру, в желто-зеленых тонах легко встретить не ВР, а какую-нибудь РВ… Бывает и другое: приезжаешь, к примеру, на «Лукойл», заправляешься, и только тут понимаешь, что на чеке написано «АЗС имени Васи». В свое время я задавал подобный вопрос «наверху» — мне ответили, что на фирменном сайте есть информация о подобных «двойниках», с которыми, якобы, ничего не могут поделать… Спорить не хочу. Кроме того, есть ненашенское слово «франчайзинг» — наверное, это оно и есть…

Привычка

Многие заправляются «в одном и том же месте», потому что там «нет проблем». С таким аргументом трудно спорить. Скажу лишь, что если это не упомянутая выше брендовая АЗС, то ее судьба плохо предсказуема, а потому и качество топлива может сильно поменяться. А вот тех, кто заправляется из принципа «рядом с домом», не понимаю. Впрочем, если это брендовая АЗС, то — ради бога.

На хороших АЗС водитель давно уже не орудует заправочным пистолетом.

Цены

Стоимость заправки на том же «Шелле» или на ВР, как правило, выше, чем на обычной АЗС № 3,14159… Но я считаю, что это не повод искать что-то подешевле. Попробуйте сопоставить стоимость заправки 60-литрового бака и экономию от топлива, которое дешевле, скажем, на рубль. Сразу станет ясно, что на общем фоне разница совсем небольшая — от силы пара процентов…

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Из уважения к истине напомню, что упомянутый «Шелл» торгует не голландским или марсианским, а исключительно российским топливом. Его производят в Капотне, Рязани, Уфе, Ярославле и др. А разница в цене — это как раз плата за инфраструктуру, имидж, обещание качества и т.п.

Если все-таки хочется сэкономить, то можно отказаться от выбора топлив с улучшенными моющими способностями типа V-Power или Ultimate — они дороже примерно на тот же рубль. Хотя лично я заливаю именно такие топлива, поскольку вижу в этом смысл. Других не агитирую.

Интересующихся темой «Какой бензин заливать», отправляю вот сюда. Возможно, что-то будет интересно.

Документация

Я еще не встречал ни одной АЗС, на которой не было бы паспорта качества на продаваемое топливо. Но точно так же я еще не видел паспорта, в котором было бы сказано, что топливо, дескать, у нас не ахти какое — лучше загляните на АЗС напротив… В частности, все дизтоплива, покупаемые нами зимой для экспертизы, неизменно числились зимними, хотя многие их них легко замерзали в морозилке. Поэтому лично у меня доверия к этим бумажкам нет. Да и как обычный чайник может понять, что ему заливают именно то топливо, которое указано в бумажке? Отвечаю: никак!

На всякий случай напоминаю, что продаваемое топливо обязано соответствовать ГОСТу или ТУ: оба варианта законны. Тем, кому интересна эта тема, предлагаю заглянуть вот сюда.

Возможность немножко расслабиться за чашечкой кофе — это тоже один из способов повысить безопасность на дороге.

Откуда берется плохой бензин?

Теоретически взяться ему, вроде бы, неоткуда. Именно в таком духе мне ответил один Большой Начальник, руководитель Федерального агентства по техническому регулирования и метрологии. Мол, у нас перед законом все равны, а потому выискивать какую-то хорошую АЗС — это несерьезно.

Впрочем, когда я выключил диктофон, то услышал немножко другое. Начальник признался, что не понимает, почему на одной известной сетевой АЗС под Выборгом по выходным то и дело попадается откровенный отстой… На нефтебазе — порядок, на АЗС — порядок, бензовозы — замечательные, а проблемы то и дело всплывают…

Мойка стекол качество бензина не улучшает, но настроение поднять может.

А свою машину?

Где заправляю свою машину я? В Москве чаще всего — на ВР: там платишь деньги после заправки, а не до нее. На трассах — обычно на «Лукойле»: там легко припарковаться и можно попить чайку-кофейку. Иногда заезжаю на «Шелл» — там машину всегда заправляют заправщики, причем платишь за услугу уже после заправки. Впрочем, в этой номинации лидирует «Несте», где тебе заправляют машину, потом ты отгоняешь ее на парковку, бродишь по магазинчику, перекусываешь и только после этого расплачиваешься. К сожалению, отдельные несознательные элементы после заправки стараются просто удрать — их потом ищут…

А вообще-то, обсуждение подобных вопросов почему-то неизменно вызывает раздраженную реакцию у значительной части читающе-ездящей публики. Хвалебное слово в адрес фирменной АЗС тут же расценивается как проплаченная реклама. Второй упрек — за «незнание проблем глубинки», в которой действуют вовсе не шеллы с лукойлами, а АЗС «времен очаковских и покоренья Крыма». А ссылки на дизтопливо, замерзающее в обычном морозильнике, воспринимаются как нападки на славное семейство дизелей, которые автор якобы невзлюбил.

На всякий случай, всем желаю удачи. Если кто-то хочет поделиться своими соображениями насчет критериев выбора «правильной» АЗС — милости прошу.

Фото: depositphotos