Есть две эффективные возможности отремонтировать автомобиль бесплатно — сервисные акции и отзывные кампании. «За рулем» объясняет, в чем разница и как ими грамотно пользоваться.

Материалы по теме Как сэкономить на кузовном ремонте — полузабытый способ

Сервисная акция — условное название работ по устранению конкретной неисправности, которые проводятся на основании технического бюллетеня, выпущенного автопроизводителем. У ремонтников эта операция может называться как-то иначе, но смысл тот же. Главные особенности: работы осуществляются по строгому алгоритму, их выполняют только по претензии автовладельца и бесплатно лишь в гарантийный период.

Один из примеров — устранение скрипа в области заднего стекла на дорестайлинговой Мазде 6 второго поколения. Когда у производителя набралась критическая масса жалоб, пришлось разобраться в причинах и выпустить технический бюллетень для машин определенных годов выпуска. Всё ограничилось обрезáнием пластиковых направляющих на стекле, которые входят в отверстия на рамке кузова. Налицо конструктивный промах (дилеры очень часто делали эту операцию), но, поскольку скрип не влияет на безопасность (это очень важный, определяющий фактор), производитель не объявлял отзывную кампанию, дефект устраняли только при обращении владельцев в период заводской гарантии.

Материалы по теме Отзывная кампания: кому это выгодно?

По этому алгоритму действуют и при более серьезных неисправностях. На Альмере последней генерации стук в области опоры заднего правого амортизатора, возникающий из-за просчета в толщине кузовных панелей, исправляют установкой ремкомплекта. Он обеспечивает более полное предварительное сжатие опорных втулок стойки.

Согласно техническому бюллетеню на «дореформенной» Фиесте нынешнего поколения при обращении владельцев с жалобой на гул при движении на пятой передаче (из-за критического совпадения допусков в шестернях) запрещалось менять механическую коробку в сборе. Бюллетень предписывал сначала поменять шестерню пятой передачи на вторичном валу, а если не поможет — первичный вал. А Toyota, когда на капотах некоторых свежих автомобилей начали появляться пятна коррозии, требовала перекрашивать детали по гарантии.

Главное достоинство технических бюллетеней — предлагается относительно простое и недорогое лекарство от неисправностей. Очень часто оно помогает избежать лишних трат и победить недуг, имеющий непонятную природу. К сожалению, бюллетени предназначены для внутреннего использования в дилерских техцентрах, их не выставляют на всеобщее обозрение. Одна из причин — желание избежать шумихи вокруг распространенного и признанного недочета конкретной модели. Однако всегда происходят утечки и сервисную информацию выкладывают на форумах автовладельцев.

Бюллетени предназначены для внутреннего использования в дилерских центрах, их не выставляют на всеобщее обозрение

Материалы по теме Что отремонтируют в моей Ладе бесплатно? Все отзывные кампании АВТОВАЗа

Отзывные кампании проводят при реальной и теоретической угрозе безопасности — например, при риске возгорания. Но иногда производители перестраховываются и прибегают к отзывным кампаниям, чтобы избежать массовых неисправностей в будущем, которые придется устранять по гарантии, неся огромные убытки.

Главная особенность отзывных кампаний — размещение информации на сайтах автопроизводителей, на портале Росстандарта, а также в СМИ. Работы проводятся бесплатно, в том числе в негарантийный период. Единственное условие — автомобиль должен подпадать под объявляемую кампанию. Обычно производитель обнародует названия конкретных моделей, годы выпуска или ­VIN-коды отзываемых автомобилей.

Классический пример крупной отзывной кампании — глобальный отзыв многих моделей различных автопроизводителей для замены неисправных подушек безопасности японской фирмы Takata. Или маневр с перестраховкой — концерн Volkswagen в свое время отзывал автомобили для замены масла ­(с синтетического на минеральное) и обновления прошивки роботизиро­ванных коробок DSG.