Mazda отзывает автомобили: возможен отказ двигателя

Под сервисную кампанию попали турбодизельные Mazda, купленные в период c апреля 2013 года по август 2018 года.

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Объявлена отзывная кампания, в которой участвуют 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, проданных в период с апреля 2013 года по август 2018-го.

Все эти автомобили оснащены турбодизельными двигателями, в которых обнаружен достаточно серьезный дефект — заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении. Происходит это из-за осевшего нагара, влияющего на измерение угла положения заслонки. В результате программа выдает ошибку, а двигатель может заглохнуть во время движения.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного дилера Mazda. Сервисная кампания подразумевает проверку заслонки впускного клапана, его чистку и, при необходимости, замену. Также мастера перепрограммируют блок управления двигателем новым ПО. Все эти работы будут производиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя.

О том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, владельцев автомобилей по телефону или почте известят официальные представители ООО «Мазда Мотор РУС», но узнать об отзыве своей машины можно самостоятельно, сверив ее vin—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Mazda