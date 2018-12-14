Mazda нашла дефектные подушки безопасности в RX-8 и CX-9

Mazda отзывает в России 2810 автомобилей RX-8 и CX-9 из-за дефектных подушек безопасности Takata.

Под сервисную кампанию попали 2810 машин Mazda RX-8 и CX-9, проданных в России в период с февраля 2006 года по сентябрь 2012 года. На эти автомобили были установлены дефектные подушки безопасности обанкротившейся компании Takata.

Как и на других отзываемых ранее транспортных средствах, оснащенных аналогичными подушками, из-за влажности корпус газогенератора фронтальной подушки переднего пассажира может растрескиваться, что приведет к ее неправильному срабатыванию. Более того, осколки корпуса могут серьезно ранить переднего пассажира и даже нанести ему увечья, несовместимые с жизнью.

Для устранения обнаруженного дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера устранят проблему абсолютно бесплатно. Сервисная кампания подразумевает замену газогенератора на автомобилях Mazda RX-8 и CX-9. Вместо него мастера установят модифицированный вариант.

О необходимости явиться в сервис владельцев отзываемых автомобилей известят официальные представители компании Mazda в России по телефону или почте. Узнать о том, что на вашей машине стоит бракованный газогенератор, можно самостоятельно. Для этого нужно сверить ее VIN-код со списком кодов отзываемых Мазд, опубликованном на сайте Росстандарта.

О проблемах подушек безопасности Takata можно прочитать здесь.

В этом году купе RX-8 уже отзывались, но по причине проблем, связанных с топливным насосом, которые могли привести к пожару.

Фото: Mazda