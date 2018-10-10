Nissan проводит сервисную кампанию по замене газогенератора фирмы Takata.

На страже безопасности водителя и пассажиров сегодня в каждом автомобиле стоят десятки систем. К сожалению, при их производстве могут быть допущены просчеты. Из-за последствий таких ошибок в 2017 году обанкротилась японская компания Takata, некогда второй по объему производитель подушек безопасности в мире.

Конструктивная ошибка заключается в том, что во время аварии внутреннее давление в бракованном газогенераторе Takatа может чрезмерно возрасти, а это потенциально способно привести к разрушению корпуса подушки безопасности при ее срабатывании и попаданию осколков в салон автомобиля. Из-за бракованных газогенераторов Takata по всему миру уже было отозвано больше 100 млн автомобилей разных марок. Компания Nissan начала использовать комплектующие другого поставщика еще до 2015 года. Однако машины предыдущих поколений с деталями от Takata по-прежнему эксплуатируются, в том числе в России.

5 фактов о подушках безопасности

Подушка безопасности (airbag, воздушный мешок) — американское изобретение середины ХХ века, которое создавали как альтернативу ремням безопасности. Позже выяснилось, ­что подушка безопасности может выполнять свою функцию только в комплексе с ремнями. Автором концепции подушки ­безопасности называют гениального итальянца Леонардо да Винчи, придумавшего защиту человека от травм при падениях с высоты в виде надувного мешка из кожи. Современная подушка безопасности, срабатывающая по команде датчика удара, полностью наду­вается за 20–50 миллисекунд — вдвое, ­а то и вчетверо быстрее, чем вы моргаете. Отзывные кампании из-за продукции Takata объявляли 19 марок с 2013 года. В адаптивных подушках безопасности современных автомобилей регулируется внутреннее давление и степень раскрытия в зависимости от ситуации. Они могут находиться в рабочем положении до 10 секунд, защищая людей при перевороте или повторном столкно­вении. А надувает их безвредный азот.

Безопасность водителей и пассажиров — один из приоритетов Nissan. Компания призывает проверить, не нужно ли вам обратиться к официальному дилеру для бесплатной замены газогенератора в подушке.

Вот список моделей, которые владельцам стоит проверить.

Стоит иметь в виду, что этот список — справочная информация. Чтобы узнать наверняка, подпадает ли ваш автомобиль под сервисную кампанию, надо просто проверить его по VIN-номеру одним из способов:

зайдите на официальный сайт компании www.nissan.ru

напишите e-mail с запросом на russia@nissan-services.eu

позвоните по номеру 8-800-200-59-90

обратитесь к официальному дилеру в вашем городе

Замена газогенератора будет выполнена максимально быстро и, разумеется, бесплатно для владельца.