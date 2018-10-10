На страже безопасности водителя и пассажиров сегодня в каждом автомобиле стоят десятки систем. К сожалению, при их производстве могут быть допущены просчеты. Из-за последствий таких ошибок в 2017 году обанкротилась японская компания Takata, некогда второй по объему производитель подушек безопасности в мире.
Конструктивная ошибка заключается в том, что во время аварии внутреннее давление в бракованном газогенераторе Takatа может чрезмерно возрасти, а это потенциально способно привести к разрушению корпуса подушки безопасности при ее срабатывании и попаданию осколков в салон автомобиля. Из-за бракованных газогенераторов Takata по всему миру уже было отозвано больше 100 млн автомобилей разных марок. Компания Nissan начала использовать комплектующие другого поставщика еще до 2015 года. Однако машины предыдущих поколений с деталями от Takata по-прежнему эксплуатируются, в том числе в России.
5 фактов о подушках безопасности
- Подушка безопасности (airbag, воздушный мешок) — американское изобретение середины ХХ века, которое создавали как альтернативу ремням безопасности. Позже выяснилось, что подушка безопасности может выполнять свою функцию только в комплексе с ремнями.
- Автором концепции подушки безопасности называют гениального итальянца Леонардо да Винчи, придумавшего защиту человека от травм при падениях с высоты в виде надувного мешка из кожи.
- Современная подушка безопасности, срабатывающая по команде датчика удара, полностью надувается за 20–50 миллисекунд — вдвое, а то и вчетверо быстрее, чем вы моргаете.
- Отзывные кампании из-за продукции Takata объявляли 19 марок с 2013 года.
- В адаптивных подушках безопасности современных автомобилей регулируется внутреннее давление и степень раскрытия в зависимости от ситуации. Они могут находиться в рабочем положении до 10 секунд, защищая людей при перевороте или повторном столкновении. А надувает их безвредный азот.
Безопасность водителей и пассажиров — один из приоритетов Nissan. Компания призывает проверить, не нужно ли вам обратиться к официальному дилеру для бесплатной замены газогенератора в подушке.
Вот список моделей, которые владельцам стоит проверить.
Стоит иметь в виду, что этот список — справочная информация. Чтобы узнать наверняка, подпадает ли ваш автомобиль под сервисную кампанию, надо просто проверить его по VIN-номеру одним из способов:
- зайдите на официальный сайт компании www.nissan.ru
- напишите e-mail с запросом на russia@nissan-services.eu
- позвоните по номеру 8-800-200-59-90
- обратитесь к официальному дилеру в вашем городе
Замена газогенератора будет выполнена максимально быстро и, разумеется, бесплатно для владельца.