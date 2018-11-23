Mazda отзывает в России более 60 тысяч автомобилей

Из-за опасных подушек безопасности японская компания отзывает у нас автомобили сразу четырех моделей.

Mazda CX-7

Под сервисную кампанию попадает 62 357 автомобилей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, сообщили в представительстве Mazda в России.

Причина отзыва кроется в неисправных подушках безопасности передних пассажиров, корпуса газогенераторов которых из-за высокой влажности могут растрескиваться. Это приводит к тому, что в нужный момент они срабатывают не так, как надо. Кроме того, осколки корпуса газогенератора в момент срабатывания буквально выстреливают в лицо переднего пассажира шрапнелью. По мнению экспертов, это может не только травмировать людей, но и убить. Поэтому всем владельцам отзываемых автомобилей настоятельно рекомендуется не затягивать с устранением данной неисправности.

Для проведения ремонтных работ, которые будут выполнены за счет производителя, необходимо приехать в сервис любого официального дилера Mazda, работники устранят неисправность путем замены газогенератора фронтальной подушки безопасности.

О том, что автомобиль подлежит отзыву и ремонту, владельцев известят представители компании Mazda по телефону или почте. Узнать, участвует ли ваша Mazda в сервисной кампании, можно и самостоятельно, найдя ее VIN-код в списке кодов отзываемых автомобилей на сайте Росстандарта.

Фото: Mazda