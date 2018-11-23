Mazda отзывает в России более 60 тысяч автомобилей

Под сервисную кампанию попадает 62 357 автомобилей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, сообщили в представительстве Mazda в России.
Причина отзыва кроется в неисправных подушках безопасности передних пассажиров, корпуса газогенераторов которых из-за высокой влажности могут растрескиваться. Это приводит к тому, что в нужный момент они срабатывают не так, как надо. Кроме того, осколки корпуса газогенератора в момент срабатывания буквально выстреливают в лицо переднего пассажира шрапнелью. По мнению экспертов, это может не только травмировать людей, но и убить. Поэтому всем владельцам отзываемых автомобилей настоятельно рекомендуется не затягивать с устранением данной неисправности.
Для проведения ремонтных работ, которые будут выполнены за счет производителя, необходимо приехать в сервис любого официального дилера Mazda, работники устранят неисправность путем замены газогенератора фронтальной подушки безопасности.
О том, что автомобиль подлежит отзыву и ремонту, владельцев известят представители компании Mazda по телефону или почте. Узнать, участвует ли ваша Mazda в сервисной кампании, можно и самостоятельно, найдя ее VIN-код в списке кодов отзываемых автомобилей на сайте Росстандарта.
- Mazda уже отзывала этой осенью автомобили 6-й модели из-за неисправных подушек безопасности.
- Предыдущая отзывная кампания Mazda была вызвана износом ротора вакуумного насоса тормозной системы на кроссоверах CX-5.
- В начале года Mazda обнаружила, что некоторые автомобили 6-й модели оснащены неисправным стояночным тормозом.
Фото: Mazda
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