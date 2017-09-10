В России вновь нашли дефектные кроссоверы Mazda

На этот раз компания отзывает Mazda CX-5, проданные клиентам с января 2012 года по январь 2016 года.

Mazda CX-5

Представительство компании Mazda в России объявило через Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) о сервисной кампании, под которую попадают 889 кроссоверов. Причиной отзыва автомобилей стал возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы. Эта неисправность может проявить себя на машинах с двигателем SKYACTIVE-D 2.2 из-за мелких металлических частиц, которые появляются в нем в процессе эксплуатации. При низких оборотах двигателя эффективность торможения может временно снижаться. Например, в дорожных пробках. Но это еще не все проблемы.

«Одновременно с этим в результате ненадлежащей характеристики резистора подавления помех, обусловленных колебаниями напряжения в цепи управления топливными форсунками, сила электрического тока в этой цепи может превысить допустимое значение. В этом состоянии возможно повреждение цепи управления топливными форсунками и короткое замыкание, что при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к перегоранию предохранителя, прекращению впрыска топлива и, как следствие, к самопроизвольной остановке двигателя», — сообщает автопроизводитель.

Для устранения неисправности владельцам дефектных автомобилей следует явиться в сервис любого ближайшего официального дилера Mazda, где все работы по устранению неисправности будут проведены бесплатно. Это замена вакуумного насоса и перепрограммирование блока РСМ.

О необходимости посетить сервис владельцам сообщат уполномоченные представители ООО «Мазда Мотор РУС» по телефону или по почте, но выяснить, попадает ли ваш кроссовер под сервисную кампанию, можно сверив VIN-код своего Mazda CX-5 со списком кодов отзываемых автомобилей на сайте Росстандарта: «Перечень VIN-кодов для автомобилей Mazda СХ-5, подпадающих под отзыв Вакуумный насос и перепрограммирование РСМ», «Перечень VIN-кодов для автомобилей Mazda СХ-5, подпадающих под отзыв_Вакуумный насос, перепрограммирование РСМ, проверка затяжки форсунок» и «Перечень VIN-кодов для автомобилей Mazda СХ-5, подпадающих под отзыв_Перепрограммирование РСМ».

Предыдущий отзыв компании касался автомобилей Mazda 6 из-за проблем с подушками безопасности.

В начале этого года Mazda отзывала в России «шестерки», у которых подклинивали тормоза.

Фото: Mazda