Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей

Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.
У всех этих автомобилей обнаружился дефект реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. В результате дворники могут работать с перебоями или же не работать вовсе, что неприемлемо, особенно в ненастную погоду.
Сервисная кампания предусматривает замену переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM) — именно в его состав входит неисправное реле. Дорогостоящая деталь будет заменяться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-производителя. Для этого автовладельцам следует обратиться к ближайшему удобному официальному дилеру марки и записаться на прием в его сервис.
О необходимости замены реле, а вместе с ним и всего блока F-BCM, автовладельцев по телефону или почте оповестят официальные представители ООО «Мазда Мотор РУС», но узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своей машины со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.
- В конце прошлого года Mazda отзывала кроссоверы CX-9 и купе RX-8 из-за подушек безопасности Takata.
- Тогда же, осенью, Mazda отзывала автомобили 6-й модели, и снова из-за неисправных подушек безопасности.
- До этого отзывная кампания Mazda была вызвана износом ротора вакуумного насоса тормозной системы на кроссоверах CX-5.
- В начале прошлого года Mazda обнаружила, что некоторые автомобили 6-й модели оснащены неисправным стояночным тормозом.
- Тогда же под отзыв попали RX-8 из-за риска возгорания.
Фото: Mazda
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